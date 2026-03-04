장동혁에 두 손 든 국힘 개혁파 "절윤·화합 요구했지만 입장 차"

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표와 면담 마친 대안과미래국민의힘 소장파 '대안과 미래' 소속인 이성권·김소희·유용원 의원이 4일 국회 당대표실에서 장동혁 대표와 면담을 마친 뒤 이동하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲대안과미래 면담 마치고 이동하는 국민의힘 장동혁 대표국민의힘 장동혁 대표가 4일 국회 당대표실에서 당내 소장파 '대안과 미래' 소속인 이성권 의원 등과 면담한 뒤 이동하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲당대표, 원내대표 면담 내용 밝히는 대안과미래국민의힘 소장파 '대안과미래' 간사인 이성권 의원(왼쪽)이 4일 국회 소통관에서 이날 송언석 원내대표, 장동혁 대표와 차례로 면담한 내용을 발표하고 있다. 오른쪽은 대안과미래 소속 조은희 의원. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표의 '윤어게인 밀착' 강경 노선에 대해 연일 우려를 전했던 당내 소장·개혁파 의원들이 결국 두 손을 들었다.이들은 4일 장 대표를 만나 윤어게인(YOON AGAIN, 윤석열 정신 계승) 세력과의 절연, 당 화합 등을 재차 주문했으나 입장 차이를 확인했다면서, 추후 당 노선 문제와 관련해 의원총회를 요구하기보다 노선 결정 권한을 지도부에 일임하기로 했다고 밝혔다. 이들 의원들이 사실상 장 대표 설득을 포기한 셈이다.장 대표는 6.3 지방선거 결과에 따른 정치적 책임은 본인이 진다고 말한 것으로 전해졌다.국민의힘 개혁파 의원 모임 '대안과미래' 소속 의원들은 이날 오후 당 노선 문제를 놓고 장 대표와 30분간 면담을 진행했다.해당 모임의 간사를 맡고 있는 이성권 의원은 면담을 마치고 기자들과 만나 "지금까지 의원총회 소집 등을 요구하며 지도부의 노선 전환을 촉구해 왔다"면서도 "그러나 의원들의 총의를 충분히 모을 수 있는 의총이 열리지 않는 상태가 계속됐다"라고 운을 뗐다.이어 "내일부터는 지방선거를 위한 당 차원의 후보자 공천이 시작되고, 더불어민주당과 정부의 사법 파괴 3대 악법(법 왜곡죄·재판소원제·대법관 증원법)에 대한 대여 투쟁이 계속될 예정"이라면서 "이런 상황에서 당의 노선을 둘러싼 의원총회를 소집하게 되면 혼란이 가중될 수 있다는 자체적 판단 하에 마지막으로 당 지도부와 원내 지도부에게 윤석열 전 대통령, 그리고 '윤어게인'과의 절연을 건의드렸다"라고 설명했다.이 의원은 "저희가 확인한 바로는 '지방선거 승리'라는 목적을 두고는 (장 대표와 우리가) 동일한 문제의식을 갖고 있지만, 그 목적 달성을 위한 방법론과 경로, 전략, 전술에 있어선 차이가 있다는 점을 확인할 수 있었다"라고 말했다.그는 이어 "계속 저희만의 노선을 (당 지도부에) 주장하는 게 관철될 수 있겠는가에 대한 의문도 있다"면서 "지도부 노선에 따르는 것은 아니지만 권한이 있는 만큼 책임도 맡겨두고 가는 게 바람직할 것 같다"라고 했다.이 의원에 따르면 장 대표는 "지방선거에 대한 최종적인 정치적 책임은 내가 질 수밖에 없다"라고 답했다.이 외에도 의원들은 장 대표와의 면담에서 최근 친한(친한동훈)계를 중심으로 이어지는 징계 문제를 언급하며 화합을 요구했다. 또 이정현 중앙공천관리위원장이 국방색 야전상의(야상)를 입고 공관위 회의에 참석하는 것에 대한 부적절함도 전달했다.다만 지방선거 결과에 따른 장 대표의 책임이 '거취' 문제까지 연결되는지를 묻는 취재진의 말에는 "오늘 거취까지 말한 것은 없다"고 답했다.이 의원과 함께 취재진 앞에 선 조은희 의원도 "장 대표는 선거 결과에 대해 전적으로 오롯이 본인의 책임이라고 말했다. 저희도 그 문제는 대표에게 일임할 것"이라며 "앞으로 외연을 확장하든, 중도 노선을 걷든, 기존 노선을 조금 더 수정하든 (모든 책임은) 전적으로 장 대표의 몫이라는 부분에 인식을 같이했다"라고 설명했다.한편 '대안과 미래' 소속 의원들은 이날 오전 국회 의원회관에서 열린 정기 조찬 모임 참석 도중 취재진과 만나 전날(3일) 청와대 도보 행진에 윤어게인 세력이 합류한 것에 강한 불만을 표하기도 했다.김용태 의원은 "윤어게인 노선을 빨리 절연해야 한다. 그렇지 않으면 어제처럼 윤어게인 파티만 재확인할 것"이라고 했고, 엄태영 의원은 "윤어게인 깃발에 성조기 들고 다니는데 거기 왜 따라가는 모습을 연출하나"라고 지적했다.