김경수 경남도지사 선거 등판... 국힘 박완수와 맞붙나

큰사진보기 ▲김경수 지방시대위원장이 3월 3일 광화문 한 빌딩에서 열린 ‘지방시대위원회 민간위원 및 전문위 합동 워크숍’에서 인사말을 하고 있다. 김 위원장은 이날 경남지사 출마를 사실상 공식화했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

김경수 대통령직속 지방시대위원장이 자리에서 물러나 경남도지사 선거에 본격적으로 뛰어든다. 3일 위원회 워크숍에서 사의 입장을 공식화한 데 이어 김 위원장은 다음 날인 4일 퇴임식까지 진행했다. 곧 출마선언을 할 것으로 보이는데, 국민의힘이 박완수 경남도지사를 최종 공천한다면 전현직 도지사간 재대결이 성사될 전망이다.이날 김경수 위원장이 마지막으로 결재한 서류는 '5극 3특 권역별 협의체 구성 및 지원 방안'으로 알려졌다. 그는 세종시에서 주간 업무회의를 마친 뒤 이재명 정부가 내세운 가장 핵심 과제인 균형발전 관련 자료에 서명했다. 그러면서 "위원회가 흔들림 없이 나침반 역할을 해달라"라는 당부의 말을 남겼다.환송식에선 퇴임사를 통해 200여일 간 지방시대위원회가 해낸 성과를 부각하며 공을 구성원들에게 돌렸다. 김 위원장은 "정부 출범 100일 만에 5극 3특 균형성장 전략 설계도를 완성했고, 이제 지방주도 성장이 첫 국정과제가 됐다"라며 "이는 모두 직원 여러분의 헌신 덕분"이라고 고마움을 표시했다.야당의 반대 속에 비록 광주전남만 '특별법 열차'에 탑승했지만, 권역별 행정통합이 가시화한 점도 의미있는 결과로 평가했다. 총리실 산하 '국토공간 대전환 범정부 추진협의회'는 물론 지방정부까지 행정통합에 나서고 있다고 설명한 그는 "균형성장의 큰 산 하나를 넘었다"라고 말했다.앞으로 김 위원장의 다음 선택은 석 달밖에 남지 않은 6.3 지방선거 출마다. 이미 더불어민주당 광역단체장 후보자 면접에 참여한 그는 "이제 현장에서 균형성장의 모델을 만들겠다"라고 출마 의지를 분명히 한 상황이다. 무엇보다 "경남과 부울경(PK)이 이재명 정부의 지방주도 성장을 가장 앞에서 이끄는 지역이 되도록 최선을 다하겠다"라고 강조했다.앞서 김 위원장은 하루 전 민간·전문위원 합동 워크숍 질의응답 과정에서도 경남도지사 출마를 이재명 정부의 성공과 결부 지은 바 있다. 이 대통령이 수도권 일극체제 해소에 힘을 주는 상황에서 자신이 지방시대위원회를 이끌었고, 그렇게 세운 로드맵을 지역에서 실제 실행하는 단계로 가겠다는 것이다.김 위원장이 "그동안 함께해 왔던 사람들이 선거에서 많이 나서는 게 정책의 성공에도 대단히 중요하다"라고 말한 것도 이러한 배경에서다. 그는 균형발전을 반드시 해내기 위해 "결단과 나름대로 결심을 두고 나서게 됐다"라고 부연했다.박형준 부산시장이나 박완수 경남도지사 등 국민의힘 소속 광역단체장들이 행정통합 속도전을 경계하는 점에 대해선 비판의 각을 세우기도 했다. 그는 "부울경은 메가시티(특별연합)를 통해 권역별 초광역 단위의 균형발전 문제 제기와 추진을 제일 먼저 했던 곳인데도 지금은 가장 뒤처진 지역"이라며 "빨리 회복하고 속도를 맞추려면 다음 지방선거가 중요하다"라고 강조했다.민주당의 경남도지사 선거 주자는 민홍철(김해갑) 국회의원 등이 당내 경선 출마를 접으면서 사실상 김 위원장의 독주 구도다. 중앙당 공관위가 아직 방침을 확정한 것은 아니지만, 여러 여론조사에서 경쟁력이 확인되면서 단수 공천 수순을 밟을 걸로 정치권은 예상한다. 이에 맞대응하는 야당에선 현역인 박완수 도지사가 재선 도전을 준비 중이다.