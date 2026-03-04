오세훈 변호인의 강혜경 증인신문 질문들... "박주민 알아요? 한병도는?"

김동주 변호사 : "박주민 의원은 어떻습니까?"
강혜경 : "개인적으로 모릅니다."
김동주 변호사 : "만난 기억 없습니까?"
강혜경 : "만난 기억 없습니다. 아니 만난 적 없습니다."
김동주 변호사 : "정확히 말해주세요. 위증선서 했습니다. 박범계 의원은요?"
오세훈 서울시장 변호인이 강혜경씨 증인신문에서 더불어민주당 의원들 이름을 대거 쏟아냈다. 강씨 증언의 신빙성을 흔들기 위해 민주당 1호 공익제보자로 선정된 배경을 캐묻는가 하면, 한 발 더 나아가 여당 의원들과의 사적인 친분 관계까지 의심하고 나선 것이다.
4일 서울중앙지방법원 형사합의22부(재판장 조형우 부장판사) 심리로 오세훈 서울시장 등의 정치자금법 위반 사건 1차 공판이 열렸다.
오 시장 변호인 김동주 변호사(대륙아주)는 과거 미래한국연구소가 업무를 수행한 뒤 수령한 돈을 강씨가 사적으로 사용한 듯한 사례를 언급하며 "법적으로 '횡령' 못 들어봤냐. 피해자로 포장하기 위해 공익제보자 뒤에 숨은 것 아니냐"고 했다. 강씨는 즉시 부인했고, 공익제보자 선정 배경과 관련 당시 자신이 도움을 받고 있던 노영희 변호사로부터 선정 소식을 전해들었다고 말했다. 그러자 김 변호사는 "노영희 변호사가 민주당이랑 어떤 관련이 있느냐", "증인이 먼저 노 변호사에게 요청도 안 했는데 민주당이 지정했고 그 사실을 노 변호사를 통해 들은 게 맞느냐"고 추궁했다.
김 변호사는 전현희·서영교·박주민·박범계·한병도 민주당 의원의 이름을 직접 거론하며 '친분 관계'에 대한 질문을 연이어 건넸다. 강씨가 전현희·서영교 의원을 회의나 간담회에서 만난 사실이 있고 다른 의원들의 경우 "개인적으로 모른다"거나 "만난 적이 없다"고 말하자, 김 변호사는 위증선서를 언급하며 강씨를 강하게 압박하기도 했다.
김 변호사는 전현희·서영교 의원을 처음 만난 게 민주당 공익제보자로 지정되기 전인지 후인지도 재차 캐물었다. 강씨가 "국정감사 이후 지정됐다"고 하자 "국감에 나가 민주당 의원들과 인사하고 이야기 해봤겠다"고 의심하는 한편, "민주당으로부터 공익제보자로 지정된 후 음으로 양으로 도움받기로 한 게 있느냐"고 물었다. 아울러 "공익신고자로 공식 지정하는 게 아니라 특정 정당이 자체 공익제보자를 지정하는 건 법에도 없는 일"이라며 그렇게 지정한 이유가 무엇인 것 같냐고 강씨에게 질문했다.
또 "공익제보자로 지정된 이후 정치적 보호를 받는 게 아니냐"며 "폭로와 진술, 이 법정까지의 이야기가 과연 특정 정치적 목적과 무관하게 공정하고 객관적이었다고 볼 수 있느냐"고 질의했다. 강씨는 "저는 정치적으로 보호받는 것 하나도 없다. 이미 국감, 창원지방검찰청에서 조사받을 때부터 진술했던 내용"이라고 반박했다.
한편, 김 변호사는 강 씨의 과거 경력까지 들춰내며 인신공격성 질문을 하기도 했다. 강씨가 여론조사 업체 근무 전 텔레마케터로 일했던 점을 거론하며 "여론조사 업무와 무관한 광고 영업을 하지 않았느냐"고 쏘아붙이는가 하면, "자격증도 없는 상태에서 일을 시작했다"며 전문성을 깎아내리는 식이었다. 강씨는 변호인의 이 같은 공세에 "죄가 있다면 언제든지 처벌받겠다고 분명히 밝혀왔다"며 물러서지 않았다.