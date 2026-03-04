오세훈 변호인의 강혜경 증인신문 질문들... "박주민 알아요? 한병도는?"

큰사진보기 ▲강혜경씨, '명태균 여론조사 의혹' 사건 1심 공판 증인 출석'명태균 여론조사 의혹' 최초 제보자인 강혜경씨가 4일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 '명태균 여론조사 의혹' 사건 1심 공판에 증인으로 출석하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

오세훈 서울시장, 명태균 여론조사 의혹' 사건 1심 공판 출석오세훈 서울시장이 4일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 '명태균 여론조사 의혹' 사건 1심 공판에 출석하고 있다.

오세훈 서울시장 변호인이 강혜경씨 증인신문에서 더불어민주당 의원들 이름을 대거 쏟아냈다. 강씨 증언의 신빙성을 흔들기 위해 민주당 1호 공익제보자로 선정된 배경을 캐묻는가 하면, 한 발 더 나아가 여당 의원들과의 사적인 친분 관계까지 의심하고 나선 것이다.4일 서울중앙지방법원 형사합의22부(재판장 조형우 부장판사) 심리로 오세훈 서울시장 등의 정치자금법 위반 사건 1차 공판이 열렸다.오 시장 변호인 김동주 변호사(대륙아주)는 과거 미래한국연구소가 업무를 수행한 뒤 수령한 돈을 강씨가 사적으로 사용한 듯한 사례를 언급하며 "법적으로 '횡령' 못 들어봤냐. 피해자로 포장하기 위해 공익제보자 뒤에 숨은 것 아니냐"고 했다. 강씨는 즉시 부인했고, 공익제보자 선정 배경과 관련 당시 자신이 도움을 받고 있던 노영희 변호사로부터 선정 소식을 전해들었다고 말했다. 그러자 김 변호사는 "노영희 변호사가 민주당이랑 어떤 관련이 있느냐", "증인이 먼저 노 변호사에게 요청도 안 했는데 민주당이 지정했고 그 사실을 노 변호사를 통해 들은 게 맞느냐"고 추궁했다.김 변호사는 전현희·서영교·박주민·박범계·한병도 민주당 의원의 이름을 직접 거론하며 '친분 관계'에 대한 질문을 연이어 건넸다. 강씨가 전현희·서영교 의원을 회의나 간담회에서 만난 사실이 있고 다른 의원들의 경우 "개인적으로 모른다"거나 "만난 적이 없다"고 말하자, 김 변호사는 위증선서를 언급하며 강씨를 강하게 압박하기도 했다.김 변호사는 전현희·서영교 의원을 처음 만난 게 민주당 공익제보자로 지정되기 전인지 후인지도 재차 캐물었다. 강씨가 "국정감사 이후 지정됐다"고 하자 "국감에 나가 민주당 의원들과 인사하고 이야기 해봤겠다"고 의심하는 한편, "민주당으로부터 공익제보자로 지정된 후 음으로 양으로 도움받기로 한 게 있느냐"고 물었다. 아울러 "공익신고자로 공식 지정하는 게 아니라 특정 정당이 자체 공익제보자를 지정하는 건 법에도 없는 일"이라며 그렇게 지정한 이유가 무엇인 것 같냐고 강씨에게 질문했다.또 "공익제보자로 지정된 이후 정치적 보호를 받는 게 아니냐"며 "폭로와 진술, 이 법정까지의 이야기가 과연 특정 정치적 목적과 무관하게 공정하고 객관적이었다고 볼 수 있느냐"고 질의했다. 강씨는 "저는 정치적으로 보호받는 것 하나도 없다. 이미 국감, 창원지방검찰청에서 조사받을 때부터 진술했던 내용"이라고 반박했다.한편, 김 변호사는 강 씨의 과거 경력까지 들춰내며 인신공격성 질문을 하기도 했다. 강씨가 여론조사 업체 근무 전 텔레마케터로 일했던 점을 거론하며 "여론조사 업무와 무관한 광고 영업을 하지 않았느냐"고 쏘아붙이는가 하면, "자격증도 없는 상태에서 일을 시작했다"며 전문성을 깎아내리는 식이었다. 강씨는 변호인의 이 같은 공세에 "죄가 있다면 언제든지 처벌받겠다고 분명히 밝혀왔다"며 물러서지 않았다.