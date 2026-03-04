'북극항로' 회의 온 러시아 기업연합, 회의장 앞 HD현대중공업 방문

큰사진보기 ▲사단법인 북극항로 열린포럼은 3월 4일 울산 라한호텔 다이아몬드홀에서 러시아 국제기업인연합(ICIE, The International Congress of Industrialists and Entrepreneurs) 대표단과 함께 북극항로(NSR) 울산 거점항 조성 국제 컨퍼런스 및 MOU 체결식을 개최했다. ⓒ 북극항로 열린포럼 관련사진보기

북극항로 북극항로는 북극해를 따라 유럽과 아시아를 연결하는 해상 항로로, 기존 수에즈 운하 항로보다 운송 거리를 단축할 수 있는 전략적 물류 루트로 평가받고 있다. 최근 기후 변화로 해빙 기간이 확대되면서 북극항로의 활용 가능성이 높아지고 있으며, 글로벌 해운과 에너지 산업에서도 새로운 해상 물류 축으로 주목받고 있다.

사단법인 북극항로 열린포럼이 3월 4일 울산 동구 라한호텔 다이아몬드홀에서 러시아 국제기업인연합(ICIE, The International Congress of Industrialists and Entrepreneurs) 대표단과 함께 '북극항로(NSR) 울산 거점항 조성 국제 컨퍼런스(대규모 회의) 및 MOU 체결식을 가졌다.이번 행사에는 러시아 ICIE 대표단 6명이 울산을 직접 방문해 참석했으며, 러시아 현지 전문가 4명은 화상회의(Zoom)를 통해 행사 전 과정과 국제 컨퍼런스에 참여했다. 한국 측에서는 산업 및 학계 관계자와 시·군·구 의원들이 참석해 북극항로 협력 가능성과 울산의 역할에 대해 의견을 나눴고 김상욱 국회의원도 자리를 함께했다.회의가 열린 라한호텔은 HD현대중공업 바로 앞에 있다. 러시아 대표단은 세계적인 선박 기술과 해양 산업 기반을 갖춘 HD현대중공업을 방문해 울산의 조선 산업 현장을 둘러보고 북극항로 관련 선박 기술과 산업 협력 가능성에 대해서도 의견을 교환해 주목받았다.북극항로 열린포럼 관계자는 "이번 행사를 계기로 북극항로와 연계한 울산의 산업 전략과 국제 협력 논의는 앞으로 더욱 확대될 전망"이라며 "앞으로도 북극항로와 관련한 국제 협력 네트워크 구축과 산업·정책 논의를 지속적으로 이어갈 계획"이라고 밝혔다.한편 이날 행사에서는 ICIE와 사단법인 북극항로 열린포럼 간 북극항로 협력을 위한 업무협약(MOU)이 체결됐다.이번 협약은 북극항로 울산 거점항 조성과 관련한 협력 체계를 구축하고 조선·해운·에너지·물류 등 관련 산업 분야에서의 국제 협력을 확대하기 위한 것이다. 협약에 따라 양 기관은 기술·정책·산업 정보 교류를 비롯해 공동 연구와 정책 제안, 실증사업 추진, 국제 포럼 및 세미나 개최 등 다양한 협력 사업을 추진하기로 했다.또한 북극항로 관련 전문 인력 양성과 산업 협력 네트워크 구축, 연구·지식 교류 플랫폼 운영 등을 통해 북극항로와 관련된 국제 협력 기반을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.협약 체결 이후 진행된 국제 컨퍼런스에서는 러시아와 한국 전문가들이 북극항로의 현황과 전망, 그리고 울산의 전략적 역할에 대해 발표했다.ICIE 부회장 예브게니 루세츠키(Evgeny A. Rusetskiy)는 북극항로 개발 현황과 러시아 측 정책 방향을 소개하며 북극항로 협력 확대의 필요성을 설명했다. 이어 한국 전문가 발표에서는 이동화 교수와 우세진 교수가 울산의 조선·해양 산업 기반과 북극항로 연계 가능성, 울산 거점항 조성을 위한 정책 및 산업 전략을 제시했다.