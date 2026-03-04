메뉴 건너뛰기

26.03.04 17:15최종 업데이트 26.03.04 17:15

서범수, '양성평등기본법' 개정안 발의 " 지역 성평등지수 격차 해소"

양성평등센터 설치·운영의 법적 근거 마련, 센터 설치 시 지역성평등지수 고려하는 내용 담아

서범수 의원
서범수 의원 ⓒ 서범수

서범수 국민의힘 의원(울산 울주군)이 9일, '양성평등기본법' 일부개정법률안을 대표발의했다. 서범수 의원은 국회 성평등가족위원회 소속이다.

이번 개정안은 양성평등센터 설치·운영의 법적 근거를 마련하고, 센터 설치 시 지역 성평등지수를 고려하도록 하는 내용을 골자로 한다.

서 의원은 이 법을 발의한 이유로 "현재 전국 6개 지역(인천·대전·세종·전남·경북·부산·전북)에서 양성평등센터가 시범 운영 중이지만 이를 뒷받침할 명확한 법적 근거는 마련되어 있지 않은 상태"라며 "또한 국가성인지 통계의 지역성평등지수에 따르면, 성평등지수 상위 지역의 대부분은 수도권에 집중되어 있다"는 점을 들었다.

이어 "이에 따라 비수도권 등 성평등지수가 낮은 지역에 대한 지원이 필요하다는 지적이 꾸준히 제기되어 왔다"며 "이에 개정안은 국가와 지방자치단체가 양성평등센터를 설치·운영할 수 있도록 하고, 예산 범위 안에서 운영 경비를 지원할 수 있도록 했다"고 밝혔다.

서 의원은 "특히 센터를 설치할 경우 지역성평등지수가 낮은 지역을 우선적으로 고려하도록 규정했다"고 덧붙였다.

그러면서 "이번 개정안이 통과되면 양성평등센터 운영의 안정성과 지속성을 확보할 수 있을 것"이라며 "지역성평등지수 격차를 해소하고, 양성평등 문화가 전국적으로 확산되는 계기가 되길 기대한다"라고 말했다.

