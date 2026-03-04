메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

부산경남

26.03.04 17:10최종 업데이트 26.03.04 17:10

김두겸 울산시장, 구·군 지자체장들과 현안점검 간담회

원고료로 응원하기
울산시 김두겸 시장과 중구·남구·북구·울주군 지자체장이 4일 오전 8시 울산지역 한 식당에서 조찬간담회를 열고, 시정과 구정·군정 주요 현안을 점검하며 협력 방안을 논의했다.
울산시 김두겸 시장과 중구·남구·북구·울주군 지자체장이 4일 오전 8시 울산지역 한 식당에서 조찬간담회를 열고, 시정과 구정·군정 주요 현안을 점검하며 협력 방안을 논의했다. ⓒ 울산시 제공

김두겸 울산광역시장과 구·군 지자체장들이 4일 오전 8시 울산지역 한 식당에서 조찬간담회를 열고 시정과 구정·군정 주요 현안을 점검하며 협력 방안을 논의했다.

울산시 관계자는 "민생 안정과 지역 현안의 차질 없는 추진을 위해 한자리에 모여 논의한 것"이라고 밝혔다. 현재 동구를 제외한 울산시와 중구·남구·북구·울주군 지자체장은 모두 국민의힘 소속이다.

울산시에 따르면 이날 간담회에서 김두겸 울산시장과 구청장·군수는 지방선거를 앞두고 자칫 소홀해질 수 있는 지역 현안들을 점검했다.

AD
또한 봄철 산불예방 대책과 지역 경제활성화 등 구·군별 당면 과제에 대해 시와 구군이 긴밀하게 협력하기로 협의했다.

특히 참석자들은 시민의 삶을 돌보는 행정서비스는 중단없이 계속돼야 한다는 점에 뜻을 모았다.

김두겸 울산시장은 보도자료를 내고 "시민들께서 위임해 주신 소중한 권한은 오직 시민의 행복을 위해 사용돼야 한다"라며, "임기 마지막 순간까지 맡은 바 소임을 다해 시민들의 신뢰에 보답하겠다"라고 말했다.

#울산시#구군#조찬간담회

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
박석철 (sisa) 내방

울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

이 기자의 최신기사'북극항로' 회의 온 러시아 기업연합, 회의장 앞 HD현대중공업 방문


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기