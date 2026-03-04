김두겸 울산시장, 구·군 지자체장들과 현안점검 간담회

큰사진보기 ▲울산시 김두겸 시장과 중구·남구·북구·울주군 지자체장이 4일 오전 8시 울산지역 한 식당에서 조찬간담회를 열고, 시정과 구정·군정 주요 현안을 점검하며 협력 방안을 논의했다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

AD

김두겸 울산광역시장과 구·군 지자체장들이 4일 오전 8시 울산지역 한 식당에서 조찬간담회를 열고 시정과 구정·군정 주요 현안을 점검하며 협력 방안을 논의했다.울산시 관계자는 "민생 안정과 지역 현안의 차질 없는 추진을 위해 한자리에 모여 논의한 것"이라고 밝혔다. 현재 동구를 제외한 울산시와 중구·남구·북구·울주군 지자체장은 모두 국민의힘 소속이다.울산시에 따르면 이날 간담회에서 김두겸 울산시장과 구청장·군수는 지방선거를 앞두고 자칫 소홀해질 수 있는 지역 현안들을 점검했다.또한 봄철 산불예방 대책과 지역 경제활성화 등 구·군별 당면 과제에 대해 시와 구군이 긴밀하게 협력하기로 협의했다.특히 참석자들은 시민의 삶을 돌보는 행정서비스는 중단없이 계속돼야 한다는 점에 뜻을 모았다.김두겸 울산시장은 보도자료를 내고 "시민들께서 위임해 주신 소중한 권한은 오직 시민의 행복을 위해 사용돼야 한다"라며, "임기 마지막 순간까지 맡은 바 소임을 다해 시민들의 신뢰에 보답하겠다"라고 말했다.