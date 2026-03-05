<왕사남> 엄흥도는 500년 전 기록과 얼마나 닮았을까

글쓴이는 언어학자로, 영화 <왕과 사는 남자>를 보고 조선왕조실록 속 인물 엄흥도가 시대와 매체에 따라 어떻게 다른 방식으로 기록되고 해석되는지를 언어학과 미디어의 관점에서 살펴보았습니다.

큰사진보기 ▲영화 <왕과 사는 남자> 장면 ⓒ ㈜쇼박스 관련사진보기

"... 사람들 말이 「당초 돌아갔을 때 온 고을이 황급하였는데, 고을 아전 엄흥도(嚴興道)란 사람이 찾아가 곡하고 관을 갖추어 장사했다.」 하며, 고을 사람들이 지금도 애상(哀傷)스럽게 여긴다.' 하였다."

"찾아가 곡하고 장사했다."

큰사진보기 ▲고종실록의 엄흥도고종실록의 엄흥도 ⓒ 조선왕조실록 관련사진보기