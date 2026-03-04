황운하, 세종시장 출마 선언... "행정수도 완성 종결자 되겠다"

큰사진보기 ▲조국혁신당 황운하 의원이 4일 세종정부청사 앞에서 세종특별시장 선거 출마를 공식 선언했다. ⓒ 조국혁신당 관련사진보기

조국혁신당 황운하(비례) 국회의원이 정부세종청사 앞에서 세종특별자치시장 출마를 공식 선언하며 "행정수도 완성의 종결자가 되겠다"고 밝혔다. 황 의원은 자신이 22대 국회에서 행정수도 완성을 위한 특별법을 처음 발의한 점을 거론하면서, 이제는 국회 안이 아니라 시장의 자리에서 세종을 "대한민국 수도답게" 완성하겠다고 강조했다.황운하 의원은 4일 정부세종청사 종합안내실 앞에서 세종시 조국혁신당 출마자들과 함께 기자회견을 열고 세종시장 선거 출마를 선언했다.황 의원은 이날 출마선언문에서 "새로운 세종시 건설에는 새로운 인물이 필요하다"며 "행정수도 완성을 정치인 황운하의 숙명적 과제로 받아들이고 세종시장에 도전한다"고 말했다.이어 "세종시를 명실상부한 국제도시로 만들고 세계적인 정책수도로 만드는 첫 번째 시장, 차원이 다르고 체급이 다른 첫 번째 시장이 되기로 결심했다"며 "세종시는 지금까지의 낡은 옷을 벗어 던져야 하고, 새롭게 탄생해야 한다"고 밝혔다.황 의원은 특히 자신이 22대 국회에서 행정수도 완성을 위한 특별법을 처음 발의한 의원이라는 점을 거듭 강조했다. 그는 "제가 깃발을 든 이후 후속적으로 법안 발의가 잇따랐고 이제는 국회 통과를 앞두고 있다"며 "행정수도특별법 법안의 조속한 통과를 위해 국회 예정부지 현장을 찾은 제게 시민들은 '무기력하고 답답한 세종시를 확 변화시켜 달라, 세종시를 진짜 대한민국 수도답게 만들어 달라'고 요구했다"고 말했다.이어 "검찰개혁이 저의 정치 입문 동기이자 첫 번째 미션이었다면, 행정수도 완성은 정치인 황운하의 숙명적 과제라는 사실을 깨달았다"며 "그래서 결심했다. 행정수도 완성의 종결자가 되기로 결심했다"고 밝혔다.황 의원은 이날 세종시 대전환을 위한 7대 비전을 제시했다. 우선 그는 세종을 글로벌 정책수도로 육성하겠다고 밝혔다. 국회 본회의장과 대통령실의 완전 이전을 추진하고, 국제기구 유치와 MICE 산업 활성화를 통해 세종을 세계가 주목하는 정책도시로 만들겠다는 구상이다.그는 "국회 본회의장과 대통령실을 완전하게 이전시키겠다"며 "광범위한 네트워크를 가진 개혁적 재선의원 출신으로 두 헌법기관 완전 이전이 조속히 확정되도록 하겠다"고 말했다. 또 "우리나라 위상에 맞는 IGO, INGO 등의 국제기구를 유치하겠다"며 "세종시에서 다뤄지는 국제적 의제에 세계의 이목이 집중되는 시대를 열겠다"고 밝혔다.이와 함께 세종을 '공공행정 AI 혁신 선도도시'로 만들겠다고 약속했다. 그는 소버린 AI 데이터센터 유치, 피지컬 AI 테스트베드 구축, 규제샌드박스 적용 등을 통해 "세종을 전 세계가 주목하는 가장 완벽한 글로벌 공공행정 AI 클러스터로 만들겠다"고 강조했다.그는 또 "대기업유치특별위원회도 신설하겠다"며 "세종시를 글로벌 정책수도를 넘어 자족하는 경제도시로 만들겠다. 국제기구와 AI 데이터센터, 대기업 유치로 세종시의 미래를 바꾸겠다"고 밝혔다.교통 분야에서는 미래형 교통 첨단도시 구축을 제시했다. 황 의원은 CTX 조기 완공과 세종역 복합환승센터 건설, KUAM 시범 도입, AI 기반 수요응답형 교통체계와 스마트 신호체계 도입 등을 통해 세종의 교통 문제를 획기적으로 개선하겠다고 밝혔다.그는 "CTX 세종역을 워싱턴 유니언역에 버금가는 복합환승센터로 건설하겠다"며 "AI를 기반으로 한 수요응답형 첨단 교통체계를 도입하고, 교통량에 반응하는 AI 신호체계로 도심 교통정체를 해소하겠다"고 설명했다.복지 분야에서는 '세종형 기본사회'의 시작을 약속했다. 그는 통합돌봄 전달체계를 구축해 돌봄 사각지대를 해소하고, 완전한 무상보육 도시를 만들겠다고 밝혔다.황 의원은 "돌봄이 필요한 시민들이 돌봄 사각지대에 놓여 있다"며 "행정 혁신과 전달체계 개혁으로 필요한 시민에게 필요한 돌봄 서비스가 돌아가는 기본돌봄 도시를 만들겠다"고 말했다. 이어 "2027년까지 3세에서 5세까지 전면 무상보육이 시작되지만 어린이집 필요경비는 아직 무상이 아니다"라며 "임기 내에 세종시를 기본보육 도시로 만들겠다"고 덧붙였다.재정 분야에서는 보통교부세 정률제 1% 관철을 내걸었다. 그는 "세종시는 보통교부세에서 부당한 차별 대우를 받아 왔다. 시정되어야 마땅하다"며 "시민들의 요구에 '세종은 돈이 없다'며 무기력한 답변을 하는 세종시는 더 이상 안 된다. 재정 자립 없이는 어떤 정책도 공염불에 불과하다"고 주장했다.그러면서 "글로벌 행정수도 세종시를 위한 보통교부세 증액을 조속히 추진하겠다"며 "환류 체계가 보장되는 쌍방향 시민참여형 정책 플랫폼과 시민·전문가가 참여하는 '세종정책제안자문위원회'를 만들겠다"고 말했다.문화 분야에서는 3만 석 규모 K팝 전용 공연장 건립, 200억 원 규모 문화창업 펀드 조성, '세종 문화패스' 도입 등을 통해 세종을 글로벌 K컬쳐 선도도시로 만들겠다고 밝혔다. 안전 분야에서는 경찰·소방 대응 역량을 강화해 재난과 범죄 걱정 없는 도시를 만들겠다고 약속했다.그는 "세종시는 시민 수에 비해 경찰이 부족하고, 읍면 지역에는 더 빠른 소방차 투입이 필요하다"며 "치안·재난 대응 능력 또한 세계에서 손꼽히는 도시로 만들겠다"고 말했다.황 의원은 끝으로 "황운하가 깃발을 올리면 세상은 바뀌었다"며 "이제 세종에는 차원이 다르고 체급이 다른 새로운 시장이 필요하다. 황운하 시장 이후 이재명 대통령은 세종시민이 될 것이고, 세종 행정수도는 완성될 것이며, 세종시는 글로벌 정책수도가 되어 있을 것"이라고 덧붙였다.