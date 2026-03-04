K팝 커버댄스 필리핀 청년들 만난 김혜경 여사 "매우 감동"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 필리핀을 국빈방문한 김혜경 여사가 4일 마닐라 메트로폴리탄 극장에서 열린 '모두의 케이팝' 행사에서 수상자들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.3.4 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"이렇게 훌륭한 팀이 많은데 어떻게 딱 한 팀한테만 한국에 갈 수 있는 기회를 줄 수 있을까요. 정말 말도 안 되는 것 같지 않습니까? 모두 한국에 갈 수 있는 기회를 주시는 것 어떨까요?"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 필리핀을 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 3일 마닐라 말라카냥궁 인근 영빈관에서 루이즈 아라네타 마르코스 여사와 친교일정을 하고 있다. 2026.3.3 [공동취재 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

'참가팀 모두에 한국행 왕복 항공권을 주자'는 김혜경 여사의 깜짝 제안에 무대 위에 있던 참가팀 모두가 박수를 치면서 환호했다. 다 같이 뛰면서 얼싸안는 모습도 볼 수 있었다. 4일 필리핀 마닐라 메트로폴리탄 극장에서 열린 K팝 커버댄스 경연대회 '모두의 K팝' 축제 현장이었다.안귀령 청와대 부대변인 설명에 따르면, 해당 행사는 양국 수교 77주년을 기념해 필리핀 내 K팝 문화를 이끌어온 필리핀 청년들을 격려하고 K팝을 매개로 양국 간 상호 이해와 문화 교류의 가치를 더욱 확장하기 위해 마련됐다.지난 2023년부터 매년 주필리핀 한국문화원 주최로 K팝 커버댄스 경연대회를 포함한 '모두의 K팝' 축제가 개최돼 왔는데, 이번 대회에서는 온라인 예선 심사를 통해 선발된 '메라키', '와일드카드', '알파', '패러다임' 등 4개 팀이 본선에 진출해 경쟁했다. 우승 상품은 한국 왕복 항공권과 댄스크루 '원밀리언'의 댄스강좌 수강권이었다.김혜경 여사는 본격 경연 전 인사말을 통해 한국 문화에 대한 애정을 이어가고 있는 필리핀 청년들에게 고마움을 표했다.특히 "오늘 오신 분들 중에 한국어를 외국어로 배우시는 분들이 많다고 들었다. 한국 문화에 대한 한국어까지 이어지고 있다는 점이 참 신기하기도 하고 저로서는 참 뿌듯하다"며 "이 자리가 K팝을 매개로 서로의 문화를 이해하고 필리핀과 대한민국이 우정을 쌓는 소중한 시간이 됐으면 좋겠다"고 했다.김 여사는 우승팀인 패러다임에 상품을 시상한 후에는 "참가자들의 무대도 매우 감동적이었지만 객석에서 함께 응원해준 여러분의 모습도 큰 감동이었다"고 소감을 밝혔다. 또한 "K팝을 사랑하는 필리핀 청년들에게 매우 감사한 마음을 느낀다"며 "앞으로도 양국 간 우호적인 문화 교류가 계속 이어지기를 기대한다"고 밝혔다.한편, 김 여사는 싱가포르·필리핀 국빈 방문 중 한국 문화를 널리 알리는 데 힘썼다.지난 2일 싱가포르에서는 제주의 해녀문화와 식문화를 공연과 음식으로 풀어내는 복합 다이닝 공간 '해녀의 부엌'을 찾아 방한 지역 관광의 새로운 가능성에 대해 관계자들과 얘기를 나눴다.정상 배우자와의 친교 일정에서도 K팝을 비롯한 한류 문화와 한식에 대한 논의가 이어졌다.지난 2일 타르만 샨무가라트남 싱가포르 대통령의 부인인 제인 유미코 이토기 여사와 차담 땐 비디오 아티스트 백남준, 피아니스트 조성진, BTS 등에 대한 얘기를 나눴다.지난 3일 리자 아라네타 마르코스 영부인과의 친교 일정 땐 한복을 입고 디저트를 나누면서 잡채와 김치 등 필리핀 내에서 인기가 높아지고 있는 한식에 대한 얘기도 나눴다.