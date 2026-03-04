메뉴 건너뛰기

26.03.04 16:23최종 업데이트 26.03.04 16:23

"하남의 자부심"... 쇼트트랙 심석희, 하남시 감사장 받아

경기 하남시가 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽에서 금메달을 획득한 쇼트트랙 국가대표 심석희 선수에게 감사장을 수여했다.
ⓒ 하남시

경기 하남시가 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽에서 금메달을 획득한 쇼트트랙 국가대표 심석희 선수에게 감사장을 수여했다.

하남시는 4일 오전 시청 별관 대강당에서 열린 3월 월례회의에서 대한민국 여자 쇼트트랙 3000m 계주 금메달리스트인 심석희 선수에게 감사장을 전달했다고 밝혔다. 이날 행사에는 공직자와 시민들이 참석해 올림픽 금메달의 주인공을 축하했다.

최근 막을 내린 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽에서 심석희 선수는 여자 3000m 계주에서 금메달을 따내며 대한민국 쇼트트랙의 저력을 다시 한번 보여줬다.

특히 심 선수는 ▲2014 소치 동계올림픽 ▲2018 평창 동계올림픽에 이어 이번 대회까지 여자 3000m 계주에서 세 번째 금메달을 획득하며 올림픽 역사에 남을 기록을 세웠다.

이날 감사장을 받은 심석희 선수는 "열렬히 맞이해 주신 하남시민 여러분께 감사드린다"며 "앞으로도 하남시민이라는 자부심을 갖고 더욱 노력하겠다"고 소감을 밝혔다.

이현재 하남시장은 "소치와 평창, 그리고 밀라노 대회까지 이어진 끈기와 열정은 33만 하남시민에게 큰 감동과 자부심을 안겼다"며 "하남시의 위상을 높여준 데 대해 진심으로 감사드린다"고 말했다.

