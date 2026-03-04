메뉴 건너뛰기

26.03.04

용인시, '고령 어르신 병원 동행 서비스' 시행

맞춤형 매니저 배정 위해 전용 콜센터와 누리집에서 사전 예약... 지난해 시범사업 참여자 대상 설문조사 결과 99%가 만족

경기 용인시는 ‘고령 어르신 동행 서비스’를 시행한다고 4일 밝혔다.
ⓒ 용인시

경기 용인시는 '고령 어르신 동행 서비스'를 시행한다고 4일 밝혔다.

이 서비스는 혼자 병원을 방문하기 어려운 70세 이상의 어르신을 위해 전문 매니저가 병원까지 동행해 접수와 수납, 처방전 수령 등 진료 전 과정을 지원한다.

이동을 위해 시는 전국 최초로 국토교통부 실증특례 승인을 받은 전용 차량 플랫폼을 활용한다.

시는 지난해 이 서비스를 시범 운영했고, 만족도 조사 결과 이용자 중 99%가 만족한다고 응답했다. 또, 복지서비스의 혁신적 가치를 인정받아 '용인특례시 적극행정 우수사례'로 선정됐다.

이같은 성과에 힘입어 시는 '고령 어르신 동행 서비스'를 정식사업으로 전환하고, 올해부터 병원 진료 전 과정에 맞춘 '원스톱 케어' 시스템을 추가해 사업의 완성도를 높였다.

이용 대상은 용인시에 거주하는 70세 이상 어르신으로, 소득 수준과 관계없이 누구나 신청할 수 있다.

시는 이용자의 경제적 부담을 덜기 위해 동행 매니저 인건비를 보조금으로 지원하며, 어르신은 시중 민간 서비스 대비 약 20% 수준인 2만 원(2시간 기준 차량 실비)만 부담하면 된다.

이 서비스는 안정적인 차량 배차와 맞춤형 매니저 매칭을 위해 '사전예약제'로 운영한다. 이용을 희망하는 어르신이나 보호자는 전용 콜센터를 통해 즉시 예약할 수 있으며, 누리집을 통한 예약 신청은 9일부터 가능하다.

이상일 시장은 "'고령 어르신 병원 동행 서비스'는 어르신들이 가족의 도움 없이 안전하게 병원 진료를 받을 수 있는 환경을 구축한 점에서 노인 복지의 선도적 모델로 자리매김했다"며 "어르신들의 의료 접근성을 높이고, 가족의 돌봄 부담을 덜어드릴 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

