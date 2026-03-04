세월호 겪은 한국 교사들 "이란 어린이 165명 폭사는 야만적 범죄"

미국과 이스라엘이 이란의 한 초등학교를 폭격해 어린이 등 165명이 사망한 참사에 대해 세월호를 겪은 한국의 교사와 교육 연구자들이 "이번 일은 야만적 범죄"라면서 책임자 처벌을 요구하고 나섰다.
4일, 전국교직원노동조합(전교조)은 성명에서 "피로 얼룩진 책가방과 시신 가방이 즐비한 현장 영상은 전 세계 교육자들에게 씻을 수 없는 충격과 분노를 안겨주었다"라면서 "학교는 그 어떤 전쟁의 포화 속에서도 최후까지 보호받아야 할 평화의 성역이다. 이번 폭격은 명백한 전쟁 범죄이자, 인류 보편적 가치에 대한 야만적인 도전"이라고 규정했다.
이어 전교조는 "아이들의 목숨은 강대국의 정치적 셈법과 패권 다툼의 제물이 아니다"라면서 "미국과 이스라엘은 학교에 대한 무차별 폭격과 반인도적 살상 행위를 즉각 중단하고, 이번 참사에 대해 국제사회와 유가족 앞에 석고대죄하라. 유엔을 비롯한 국제기구는 초등학교 피격 사건의 진상을 철저히 조사하고, 전쟁 범죄 책임자를 국제법에 따라 엄중히 처벌하라"라고 요구했다. 그러면서 한국 정부에게도 "보편적 인권과 평화의 가치를 수호하는 국가로서, 민간인과 아동을 향한 모든 무력행사에 대해 단호한 반대 입장을 표명하라"라고 요구했다.
세월호 참사 이후 학생과 청소년의 '안전과 생명 존중'을 연구해 온 4.16교육연구소도 이날 성명에서 "폭격의 포탄은 교실을 덮쳤고, 배움을 꿈꾸던 아이들은 책과 연필을 손에 쥔 채 스러졌다. 이는 분명한 전쟁 범죄"라면서 "전투기와 미사일로 무장한 강자가 교실에서 수업하는 아이들을 표적으로 삼는 행위는 절대 용서받을 수 없다. 그들의 손에 묻은 어린 생명들의 피는 역사 앞에 분명히 심판받을 것"이라고 경고했다.
이어 4.16교육연구소는 "민간인, 특히 어린이에 대한 무차별 공격에 대한 국제사회의 철저한 진상 조사와 책임자를 처벌하라"라면서 "어떤 이유로도 아이들의 생명은 전쟁의 제물이 되어서는 안 된다. 우리는 기억하고 기록하고 행동하며 참혹한 현실을 외면하지 않을 것"이라고 다짐했다.
앞서, 팔레스타인인들과 연대하는 교사들과 실천교육교사모임, 민주평등사회를위한전국교수연구자협의회도 지난 1일 낸 성명에서 "그 어떠한 안보 논리와 군사적 명분도 아이들의 생명을 희생시키는 이유가 될 수 없다. 학교와 어린이는 국제사회가 가장 우선 보호해야 할 존재"라면서 "국제사회는 민간인, 특히 아동 보호의 원칙을 엄격히 지키고 더 이상의 희생이 발생하지 않도록 즉각적인 노력을 기울여야 한다"라고 요구한 바 있다. (관련 기사: 이란 초등생 등 165명 폭사...한국 교육자들 "배움 파괴 멈춰!"
