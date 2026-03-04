오수봉 전 시장, '스마트 입체 안전도시 하남' 공약 발표

큰사진보기 ▲하남시장 출마를 준비 중인 오수봉 전 하남시장이 4일 초고층 아파트 화재와 지하주차장 전기차 화재에 대응하기 위한 ‘스마트 입체 안전도시 하남’ 공약을 발표했다. ⓒ 오수봉 캠프 관련사진보기

하남시장 출마를 준비 중인 오수봉 전 하남시장이 4일 초고층 아파트 화재와 지하주차장 전기차 화재에 대응하기 위한 '스마트 입체 안전도시 하남' 공약을 발표했다.오 전 시장은 최근 발표한 안전 공약에서 "재난은 예고 없이 찾아오지만 대비는 한발 앞서야 한다"며 "위험한 현장에 첨단 장비 없이 사람만 먼저 투입해 골든타임을 놓치는 시대는 끝내야 한다"고 강조했다.이번 공약의 핵심은 초고층 아파트와 지하주차장 전기차 화재 등 도시형 복합 재난에 대응하기 위해 하늘과 지하를 동시에 대비하는 입체적 안전 체계를 구축하는 것이다.하남시는 미사·위례·감일 등 신도시 개발 이후 초고층 아파트가 빠르게 늘어나면서 고층 화재 대응에 대한 시민 불안이 꾸준히 제기돼 왔다.이에 대해 오 전 시장은 70m급 초고가 사다리차 상시 배치를 약속했다. 70m 사다리차는 아파트 약 23층 높이까지 직접 접근이 가능해 고층부 구조와 외부 방수 진압을 동시에 수행할 수 있는 장비다.오 전 시장은 "고층에 고립된 시민을 외부에서 직접 구조할 수 있는 환경을 만들고, 강력한 외부 방수로 화재 확산을 차단해 인명 피해를 최소화하겠다"며 "고층 아파트 시대에 필요한 새로운 안전 방패가 될 것"이라고 말했다.전기차 보급 증가에 따른 지하주차장 화재 대응 방안도 공약에 포함됐다. 하남시 전기차 등록 대수는 빠르게 늘어나 2026년에는 1만 대 이상에 이를 것으로 전망된다.오 전 시장은 배터리 열폭주로 진압이 어려운 전기차 화재에 대응하기 위해 지하주차장 전용 소방 로봇 도입을 추진하겠다고 밝혔다.소방 로봇이 고열과 유독가스가 가득한 공간에 먼저 진입해 차량 하부 냉각과 화재 진압을 수행하고, AI 기반 이상 감지 시스템을 통해 배터리 과열 징후를 사전에 감지하는 방식이다.이를 통해 관리실과 소방서가 연동된 관제망으로 화재를 조기에 발견하고 대응할 수 있도록 하겠다는 구상이다.오 전 시장은 아파트 관리 플랫폼인 '아파요' 앱과 119 시스템을 연동하는 디지털 대응 체계도 제시했다. 화재 발생 시 앱을 통해 단지 구조, 주차장 위치, 세대 정보 등이 소방대원에게 실시간으로 전달돼 현장 대응 속도를 높이는 방식이다. 또 단지 주민들에게 알림을 보내 '길 터주기' 협조 체계를 구축하고, 사다리차와 소방 로봇이 GPS 정보를 기반으로 정확한 화재 지점에 접근하도록 지원한다는 계획이다.응급 구조 상황에서는 구급대원이 단지에 도착하면 공동현관문과 엘리베이터가 자동으로 열리는 시스템을 도입해 출입 절차로 낭비되는 시간을 줄이겠다는 방안도 포함됐다. 또 앱에 등록된 기저질환과 복용 약물 정보가 구급대원에게 전달되고, 단지 내 의료인 주민에게 알림을 보내 심폐소생술 등 초기 대응을 돕는 '이웃 구조대' 기능도 구상하고 있다.오 전 시장은 이번 공약을 통해 하남을 경기도 대표 스마트 안전도시 모델로 만들겠다는 목표도 밝혔다. 그는 "하남은 전국에서도 아파트 밀집도가 높은 도시 중 하나"라며 "도시 밀집도가 높을수록 안전 시스템은 더 촘촘해야 한다"고 말했다. 이어 "경기도와 협력해 첨단 장비와 디지털 시스템을 결합한 스마트 재난 대응 체계를 구축하고, 시민이 안심하고 생활할 수 있는 도시를 만들겠다"고 밝혔다.