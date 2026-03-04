메뉴 건너뛰기

사회

26.03.04 16:04최종 업데이트 26.03.04 16:04

윤석열 내란우두머리 항소심, 서울고법 12-1부에 배당

19일 서울역 대합실에서 시민들이 12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대한 1심 선고공판 TV 생중계를 시청하고 있다. 이날 서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고했다.
19일 서울역 대합실에서 시민들이 12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대한 1심 선고공판 TV 생중계를 시청하고 있다. 이날 서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고했다. ⓒ 연합뉴스

내란전담재판부인 서울고등법원 형사12-1부가 윤석열 내란우두머리 사건 항소심을 맡는다.

서울고등법원은 4일 오후 무작위 전산 배당 방식에 의해 형사12-1부에 윤석열 내란우두머리 사건 항소심이 배당됐다고 밝혔다.

형사12부는 이승철·조진구·김민아(사법연수원 26·29·34기) 고법판사로 구성된 대등재판부로, 세 판사가 돌아가며 재판장과 주심을 나눠 맡는다. 형사12-1부는 이승철 고법판사가 재판장을, 김민아 고법판사가 주심을 맡는 경우를 말한다. 앞서 한덕수 전 국무총리 내란중요임무종사 사건 항소심(1심 징역 23년 선고)도 형사12-1부에 배당됐다.

AD
윤석열 내란우두머리 사건 1심은 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)가 맡았는데, 지난 2월 19일 윤석열씨에게 무기징역이 선고됐다. 또한 내란중요임무종사·직권남용권리행사방해 혐의를 받은 김용현 전 국방부장관(징역 30년), 노상원 전 정보사령관(징역 18년), 조지호 전 경찰청장(징역 12년), 김봉식 전 서울경찰청장(징역 10년), 목현태 전 국회경비대장(징역 3년) 모두 중형을 선고받았다.

반면 김용균 예비역 대령과 윤승영 전 경찰청 국가수사본부 수사기획조정관은 무죄였다.

서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)가 지난 2월 19일 오후 3시 윤석열씨 내란우두머리 사건 등에 대한 1심 판결 선고를 진행하고 있다.
서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)가 지난 2월 19일 오후 3시 윤석열씨 내란우두머리 사건 등에 대한 1심 판결 선고를 진행하고 있다. ⓒ 서울중앙지방법원

#윤석열#내란우두머리

댓글
