"무역 중단" 엄포, 이 와중에 유럽과도 싸우는 트럼프

큰사진보기 ▲(EPA/ 연합뉴스) 도널드 J. 트럼프 미국 대통령이 2026년 3월 1일 워싱턴 D.C. 백악관으로 돌아오고 있다. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL ⓒ EPA/ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2일 페드로 산체스 스페인 총리가 미국의 이란 공습에 대해 "증오에 찬 정권에 반대하는 동시에, 정당하지 않고 위험한 군사 개입에도 반대할 수 있다. 저는 다시 한번 즉각적인 긴장 완화, 국제법 존중, 그리고 대화 재개의 시급성을 촉구한다"라며 자국민을 학살한 이란 정권을 향한 비판과 국제법을 위반한 미국과 이스라엘의 공습을 반대하는 것은 상충하지 않음을 강조했다. ⓒ 페드로 산체스 스페인 총리 X 갈무리 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 또한 3일 "미국과 이스라엘은 국제법을 벗어나 군사 작전을 수행하기로 결정했는데, 우리는 이를 용납할 수 없다"라며 미국과 이스라엘을 비판하고 나섰다. 그는 중동 정세에 대한 대국민 연설에서 이같이 말하며 "공습은 조속히 중단되어야 하며 오직 외교적 협상 재개만이 중동 지역의 영구적 평화를 이룩할 수 있다"라고 덧붙였다. ⓒ 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 X 갈무리 관련사진보기

미국의 이란 공습 여파가 다른 나라로까지 번지고 있다. 스페인 정부가 미군과 공동 운영하는 자국 군사 기지를 이란 공격에 사용하는 것을 불허하자 도널드 트럼프 미국 대통령이 "스페인과 모든 무역 관계를 중단할 것"이라고 엄포를 놓았다.지난 2일 스페인 정부는 미군이 이란 공격을 위해 스페인 남부에 있는 로타 해군기지와 모론 공군기지 사용하는 것을 막아섰다.호세 마누엘 알바레스 스페인 외무장관은 "매우 분명하게 말씀드린다. 이 기지들은 미국과의 협정에 포함되지 않은 용도나 유엔 헌장에 어긋나는 용도로 사용되지 않았으며, 앞으로도 사용되지 않을 것"이라고 밝혔고 마르가리타 로블레스 스페인 국방장관 또한 "미국과 이 기지들에 대한 협정의 내용은 작전이 국제법적 틀을 준수해야 하며 국제적인 지지가 뒷받침되어야 한다는 것"이라며 이란 공습과 관련한 작전을 해당 기지들에서 수행할 수 없다고 못 박았다.이는 지난 2일 페드로 산체스 스페인 총리가 미국의 이란 공습에 대해 "증오에 찬 정권에 반대하는 동시에, 정당하지 않고 위험한 군사 개입에도 반대할 수 있다. 저는 다시 한번 즉각적인 긴장 완화, 국제법 존중 그리고 대화 재개의 시급성을 촉구한다"라며 자국민을 학살한 이란 정권을 향한 비판과 국제법을 위반한 미국과 이스라엘의 공습을 반대하는 것이 상충하지 않음을 강조한 것에 따른 조치다.이렇듯 스페인이 강경한 태도로 미국의 이란 공습을 비판하자 트럼프 대통령은 스페인과의 무역 관계를 끊겠다고 나섰다.3일(현지 시각) 백악관을 방문한 프리드리히 메르츠 독일 총리와의 만남 자리에서 트럼프 대통령은 "스콧 베센트 재무장관에게 스페인과의 모든 거래를 끊으라고 지시했다"라며 "우리는 스페인과의 모든 무역을 중단할 것이다. 우리는 스페인과 어떤 관계도 맺고 싶지 않다"라고 했다.이어 "스페인은 우리가 기지를 사용하는 걸 거부했지만 괜찮다. 우리가 원한다면 그냥 기지로 날아가 사용할 것"이라며 "누구도 우리에게 기지를 사용하지 말라고 할 수 없다"라고 덧붙였다.이러한 트럼프 대통령의 발언에 베센트 장관은 미 무역대표부(USTR)와 상무부에 스페인에 대한 제재 조치 검토를 지시하겠다고 말했다.이에 스페인 정부는 곧바로 성명을 냈다. 스페인 정부는 "우리는 미국의 무역 금지 조치에 따른 잠재적 영향을 차단하기 위해 필요한 자원을 충분히 확보하고 있다"라며 "미국은 국제법과 EU-미국 간의 양자 무역 협정을 반드시 준수해야 한다"라고 경고했다.이날 트럼프 대통령은 나토 동맹국인 스페인뿐 아니라 대표적인 유럽 동맹국인 영국을 향해서도 비판을 가했다.그는 "영국이 마음에 들지 않는다. 우리가 어디에 착륙할 수 있는지 파악하는 데만 3~4일이 걸렸다"라며 "우리가 지금 윈스턴 처칠을 상대하고 있는 게 아니지 않나"라고 쏘아붙였다.이는 키어 스타머 영국 총리가 인도양 차고스제도에 있는 미·영 합동군사기지인 디에고 가르시아 기지를 국제법 위반을 이유로 이란 공습 관련 사용을 불허했다가 하루 만에 '구체적이고 제한적인 방어 목적'에 한해 기지 사용을 허용하겠다고 방침을 바꾼 점을 지적한 것이다.스타머 총리는 자신의 결정에 대해 영국 하원에서 "우리 모두는 이라크 전쟁에서의 실수를 기억하고 교훈을 얻었다"라면서 "영국이 어떠한 행동을 실행에 옮길 때는 법적 근거와 충분히 숙고된 계획이 언제나 갖춰져야 한다"라고 강조했다. 미국의 이란 공습이 법적 근거와 제대로 된 계획이 없음을 에둘러 힐난한 셈이다.에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령도 3일 "미국과 이스라엘은 국제법을 벗어나 군사 작전을 수행하기로 결정했는데, 우리는 이를 용납할 수 없다"라며 미국과 이스라엘을 비판하고 나섰다.마크롱 대통령은 중동 정세에 대한 대국민 연설에서 이같이 말하며 "공습은 조속히 중단되어야 하며 오직 외교적 협상 재개만이 중동 지역의 영구적 평화를 이룩할 수 있다"라고 덧붙였다.