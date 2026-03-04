이 대통령 "재외공관 분들, 한 번 더 동포들 만나고 들어라"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 4일 필리핀 마닐라의 한 호텔에서 열린 동포 간담회에서 발언하고 있다. 2026.3.4 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"본국은 물론, 재외공관 공관장과 직원분들이 한 번 더 만나고, 한 번 더 얘기 듣고, 한 번 더 배려하고, 한 번 더 생각하면서, 힘들고 외로운 재외국민들을 잘 지원하고 보좌해주기 바란다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 4일 필리핀 마닐라의 한 호텔에서 열린 동포 간담회에서 화동으로부터 꽃다발을 받고 있다. 2026.3.4 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 4일 오후 필리핀 마닐라에서 열린 동포 오찬간담회에서 한 주문이다.이 대통령은 이날 "현지 공관과 대사관, 총영사관의 역할에 대해 (재외동포들이) '저 사람들이 우리를 위해 있는 조직인지, 우리를 관리·이용하려고 있는 조직인지 모르겠다. 우리를 지원·보좌하기 위한 게 아니라 누리고 지배하고 통치하려는 것 아니냐'는 불만을 갖고 있다"면서 '국민주권정부'에 걸맞은 재외공관의 활동을 강조했다.이에 대해 이 대통령은 "우리는 왕이 아니다. 국민에게 월급 받고 국민에게 위임받은 권한으로 국민을 위해 총력을 다하는 게 의무인 공복들"이라며 "재외공관도 마찬가지다. 사실 소통을 더 많이 해야 한다. 더 많이 들어야 하고 더 많이 현장을 가야 하고 가진 예산과 권한이 있으면 교민·동포를 위해 어떤 더 많은 것을 할 수 있을까를 고민해야 한다"고 했다.이 대통령은 "모든 재외공관장들은 해당 관할 재외국민들과 대대적으로 대화하고 간담회도 하고 개인적이든 집단적으로든 현장의 많은 얘기를 들어서 대체 뭐가 필요한지, 개선할 점이 뭔지, 공관과 대한민국 본국에 원하는 것이 뭔지 조사하라고 했다"고도 밝혔다.그러면서 "의구심이 약간 생기는 게 전 재외공관에서 이야기를 들어봤다는 데 (접수된 민원이) 1400여건 밖에 안 된다고 한다. 그럴 리가 없다. 2차로 한번 더 (조사)해야 할 것 같다"고 덧붙였다.이 대통령은 갈등과 문제를 해결하기 위해서라도 소통이 필요하다고 강조했다. 이 대통령은 "갈등을 해결하는 방법은 주먹으로, 멱살잡고 하는 게 아니다. 모여서 얘기하면 된다"며 "뭐가 불만이냐? 합리적이면 받아들이고 오해면 풀고, 양보해보고 타협했는데도 이해관계 충돌되면 권한을 가진 사람이 정리해주면 된다"고 했다.이어 "타향, 타국에 오면 조금만 문제 생겨도 서롭지 않나. 서로 의지하고 협조하고 그럴 필요가 있다"며 재외공관 공관장과 직원들이 재외동포들을 한번이라도 더 만나서 소통하고 지원하라고 주문했다.이 대통령은 현지 치안에 대한 교민사회에 대한 불안을 낮추기 위한 노력도 계속 기울이겠다고 했다. 특히 한국인 3명을 살해하고 텔레그램을 통해 마약을 판매한 것으로 알려진 박왕열에 대한 국내 인도 요청 사실과 2016년 필리핀 경찰에 의해 발생했던 '필리핀 한인 사업가 지익주씨 납치 살해 사건' 해결 의지를 밝혔다.이 대통령은 "필리핀 교도소에 수감 중이면서도, 계속 텔레그램을 이용해 한국으로 마약을 수출하는 '박 무슨 열'이라는 사람이 있다. 교도소로 애인을 불러 논다고 하더라"며 "(어제 마르코스 대통령과 정상회담 때) '박 무슨 열' 그 사람을 한국에 보내 달라고, 임시인도를 해달라고 요청을 했다"고 밝혔다. 이어 "한국에서 이 사람을 수사해 처벌하겠다는 것"이라며 "마르코스 대통령도 이른 시일 안에 적극적으로 검토해 시행하겠다고 얘기했다"고 설명했다.이 대통령은 고 지익주씨 사건에 대해서도 "(정상회담 때) 현지 경찰이 관계돼 있다고 하던데 빨리 잡아달라. 대한민국 국민 관심이 매우 높다고 말씀드렸다"라며 "(마르코스 대통령이) 최선을 다하겠다고 말씀 주셨다"고 말했다. 그러면서 "(지익주씨 살인사건 주범에 대해) 필리핀 당국이 좀 더 역량을 기울여서 잡아보겠다고 했고, 대한민국도 특별한 역량을 투입해서 체포하는 데 총력을 다 해볼 생각"이라고 덧붙였다.이 대통령은 다만 "다행히 필리핀 당국은 대한민국 정부에 대해 매우 우호적인 실질적 조치를 하고 있다"고 짚었다."'코리안데스크'라는 한국인을 위한 경찰 내 특별조직을 운영하고 있고 '코리안핼프데스크'라고 한국인들을 대상으로 한 특별업무담당조직을 따로 만들어 피해 최소화에 애써주고 있는데, 이 두 조직이 병행 운영되고 있는 곳은 동남아에서 필리핀 뿐"이라는 설명이었다.이 대통령은 "필리핀 교민들이 겪는 특별한 범죄 피해 양상도 있지만 모두가 이렇게 해주는 것이 아니다. 이는 필리핀 당국의 각별한 배려"라고 말했다.