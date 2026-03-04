황인호, 대전 동구청장 출마 선언... "위기의 동구, 연습할 시간 없다"

큰사진보기 ▲황인호 전 대전동구청장이 4일 대전시의회 1층 로비에서 기자회견을 열어 6.3지방선거에서 다시 동구청장 선거에 출마하겠다고 공식 선언했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲황인호 전 대전동구청장이 4일 대전시의회 1층 로비에서 기자회견을 열어 6.3지방선거에서 다시 동구청장 선거에 출마하겠다고 공식 선언했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲황인호 전 대전동구청장이 4일 대전시의회 1층 로비에서 기자회견을 열어 6.3지방선거에서 다시 동구청장 선거에 출마하겠다고 공식 선언했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

황인호 전 대전 동구청장이 6·3지방선거에서 대전 동구청장 선거에 출마하겠다고 선언했다. 황 전 청장은 "멈춰버린 동구의 엔진을 다시 가동하겠다"며 "준비된 구청장을 넘어 미래 산업의 혜안을 갖춘 더 강력해진 전문 행정가로 돌아왔다"고 밝혔다.황인호 전 청장은 4일 대전시의회 1층 로비에서 기자회견을 열어 제10대 대전 동구청장 선거 출마를 공식화했다. 그는 이날 "존경하고 사랑하는 22만 동구민, 그리고 언론인 여러분, 오늘 저 황인호는 무거운 책임감과 동구 발전을 향한 뜨거운 열망을 안고 이 자리에 섰다"며 "오는 6월 3일 실시되는 지방선거에서 제10대 대전 동구청장 출마를 엄숙히 선언한다"고 밝혔다.황 전 청장은 현재 동구의 상황을 '위기'로 규정했다. 그는 "지난 4년 우리 동구는 어떠했느냐"며 "대전역세권 개발, 노후 도심 재개발·재건축, 대전시립의료원 건립, 산내 평화공원 등 동구의 지도를 바꿀 굵직한 사업들이 추진력을 잃고 제자리걸음을 하거나 퇴보하고 있다"고 진단했다.그러면서 "동구는 지금 급변하는 대전·충남 통합 논의의 과정 속에서 충청권 메가시티의 핵심 거점으로 도약하느냐, 아니면 이대로 정체되느냐를 결정짓는 중차대한 기로에 서 있다"고 말했다.특히 그는 자신을 "준비된 구청장을 넘어 미래 산업의 혜안을 갖춘 더 강력해진 전문 행정가"라고 소개하며, 구의원과 시의원, 민선 7기 동구청장을 지낸 경험을 내세웠다. 황 전 청장은 "행정은 이론이 아니라 실전이며, 결과로 증명해야 한다"며 "구의원, 시의원, 그리고 제8대 동구청장을 지내며 동구의 골목골목을 누구보다 잘 아는 사람"이라고 강조했다.황 전 청장은 이번 출마 선언에서 대전역세권과 미래 산업을 전면에 내세웠다. 그는 공백기 동안 완성한 박사학위 논문 '역세권의 신야간경제 활성화 방안 연구'를 언급하면서 "대전역을 단순히 스쳐 가는 곳이 아닌 사람이 모이고 돈이 도는 '해가 지지 않는 경제 거점'으로 만들 구체적인 설계를 마쳤다"며 "여기에 4차 산업혁명의 핵심인 AI와 로봇 산업을 입혀 동구의 체질을 완전히 바꾸겠다"고 밝혔다.황 전 청장은 이날 '인호베이션(Innovation·인호+혁신)'을 기치로 내걸고 '동구 완성'을 위한 8대 약속도 제시했다.그는 첫 번째로 "대전역세권 개발 완성 및 AI·로봇 산업의 거점을 마련하겠다"며 "랜드마크 건립과 첨단 벤처기업 유치를 넘어 대전역 인근에 AI·로봇 융복합 비즈니스센터를 구축하고, 베이커리 타워 건립 등을 통해 일자리가 넘치는 경제도시를 만들겠다"고 약속했다.또한 동구형 기본소득과 촘촘한 복지체계도 공약했다. 그는 "지역화폐와 연계한 '동구형 기본소득 모델'을 단계적으로 추진해 양극화를 해소하겠다"며 "대표 복지 사업 브랜드인 '천사의 손길'을 계승·발전시켜 소외 없는 따뜻한 공동체를 복원하겠다"고 밝혔다.이어 박사논문 구상을 실제 행정에 접목해 '신야간경제'를 구현하겠다는 구상도 내놨다. 그는 "대전역 중심의 상권을 부활시키고, 야간 관광과 첨단 산업을 결합해 청년들이 밤낮으로 활기차게 일하고 즐기는 도시를 만들겠다"고 했다.관광과 안전, 혁신도시, 교육과 일자리, 의료 공약도 함께 제시한 황 전 청장은 "대청호와 식장산을 잇는 체류형 관광 벨트를 완성하고, AI 기반 재난 예측 시스템을 도입해 기후 위기로부터 구민을 지키는 가장 안전한 스마트 안심도시를 만들겠다"며 "멈춰버린 혁신도시 공공기관 유치를 조속히 마무리해 지역경제의 심장에 다시 혈류를 흐르게 하겠다"고 말했다.그는 또 "청년이 머물고 싶고 아이 키우기 좋은 최상의 교육환경을 조성하겠다"고 했고, "전통적인 일자리를 넘어 AI 교육 및 로봇 리터러시 교육을 강화해 동구민이 미래 산업 현장에 즉시 투입될 수 있는 일자리 선순환 구조를 확립하겠다"고 밝혔다. 아울러 "대전시립의료원의 조속한 완공을 이끌어 내 누구나 차별 없는 고품격 의료 서비스를 누리게 하겠다"고 약속했다.황 전 청장은 "구청장은 군림하는 자리가 아니라 섬기는 자리"라며 "가장 낮은 곳에서 여러분의 목소리를 듣고 가장 높은 곳에서 동구의 위상을 높이겠다"고 밝혔다.이어 "검증된 능력, 확실한 변화, 동구를 사랑하는 행정 전문가 황인호가 동구의 기분 좋은 변화, '인호베이션'을 반드시 완수하겠다"며 "여러분의 지지가 저의 날개가 되어 준다면 '의료 걱정 없는 안심 도시', '일자리가 넘치는 경제도시', '자랑스러운 동구'를 반드시 완성하겠다"고 지지를 호소했다.한편, 황 전 청장은 현암초, 대전동중, 보문고, 충남대 사회학과를 졸업했으며, 연세대 대학원 사회학과 석사, 배재대 대학원 관광축제문화유산경영학 박사를 취득했다. 그는 대전 동구의회 의원 4선과 동구의회 의장, 대전시의원과 시의회 부의장, 민선 7기 동구청장을 지냈다.