26.03.04 15:22최종 업데이트 26.03.04 15:22

김철진 경기도의원 출마 선언 "안산 정권 탈환 승리카드 되겠다"

안산 행정 시스템 불완전하다 지적하며 '안산 대전환' 핵심 비전으로 제시

김철진 경기도의원 안산시장 출마 선언
김철진 경기도의원 안산시장 출마 선언 ⓒ 김철진예비후보



김철진 안산시장 예비후보 (더불어민주당 정책위 부의장, 경기도의원)가 4일 안산시의회 대회의실에서 기자회견을 열고 안산시장 출마를 선언했다.

김 예비후보는 안산의 행정 시스템이 불완전하다고 지적하며 이를 전면적으로 개편하는 '안산 대전환'을 핵심 비전으로 내세웠다. 이재명 대통령의 '국민주권시대' 철학을 시정에 담아, 시민의 목소리가 행정의 절대적 기준이 되는 투명하고 열린 주권 행정을 실현하겠다는 의지도 밝혔다. 첨단산업 기반 복합혁신벨트 완성, 문화 예술 및 공동체 복원, 교육인프라 혁신, 따뜻한 복지망 구축 등의 핵심 공약도 발표했다.

김 예비후보는 "안산시의원과 경기도의원을 거치며 입법 경험을 쌓았고, 안산시민소통정책전문위원으로 시민과 행정의 가교역할을 충실히 수행해 왔다"며 시정 운영 능력이 있음을 강조했다. "지난 대선에서 이재명 대통령 후보 국민통합특보로 활약했다"라고 덧붙였다.

그러면서 "행정 현장에서 다진 소통 능력, 의정활동으로 검증된 행정력, 그리고 거대 조직을 이끌었던 통합의 경험을 모두 쏟아부어 더불어민주당의 안산 정권 탈환을 이끄는 가장 확실한 승리 카드가 되겠다"라는 각오를 전했다.

댓글
