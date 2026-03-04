창동역 공사 현장서 휠체어 이용자 부상… "공사 중에도 이동권 보장해야"

큰사진보기 ▲발언사고 당사자인 유진우 활동가가 창동역 기자회견에서 발언을 하고 있다. ⓒ 전장연제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲임시경사로휠체어 장애인이 사고를 당한 임시경사로 ⓒ 유진우 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견창동역 휠체어 사고에 대해 장애인단체가 모여 기자회견을 하고 있다. ⓒ 전장연제공 관련사진보기

지난 1일 오후 2시 45분경, 서울 노원구 창동역에서 휠체어를 이용하는 장애인이 공사 현장에 설치된 임시 경사로를 이용하다 뒤로 넘어지는 사고가 발생했다.사고 당사자인 서울장애인차별철폐연대(서울장차연) 활동가 유진우씨는 노원구 주민으로, 약 3년 가까이 창동역을 이용해 출퇴근해 왔다. 그는 1호선을 타고 창동역에서 4호선으로 환승해 왔으며, 엘리베이터 위치와 이동 동선을 숙지한 채 일상적으로 해당 역을 이용해 왔다고 밝혔다.그러나 민간역사 건설 공사가 시작되면서 기존 엘리베이터 동선이 변경됐다. 유씨는 "기존에 이용하던 엘리베이터가 막히고 반대편 승강장을 이용하라는 안내만 있었다"며 "환승 동선이 이전보다 훨씬 복잡해졌고 이동 과정도 더 위험해졌다"고 말했다.사고는 창동역 2번 출구 인도 공사가 진행되던 중 발생했다. 해당 출구는 엘리베이터로 연결되는 주요 접근로다. 유씨는 공사 관계자에게 이동 방법을 문의했으나 구체적인 안내를 받지 못했다고 전했다.공사 구간을 지나 엘리베이터 앞에 도착했을 때 기존에 없던 턱이 설치돼 있었고, 그는 역 측에 도움을 요청하며 경사로 설치를 요구했다. 다음 날 현장에는 철판과 파이프를 이용한 임시 경사로가 마련됐다.그러나 유씨는 해당 경사로를 오르던 중 휠체어와 함께 뒤로 넘어졌다. 그는 "뒤쪽에 턱 모서리가 있어 자칫 큰 사고로 이어질 수 있었다"고 말했다. 다행히 휠체어 목받침대가 충격을 일부 흡수해 중상으로 이어지지는 않았으나, 무릎과 손등에 부상을 입어 119의 도움을 받았다.유씨는 사고 이후 CCTV 확인을 요청했으나, "해당 지점은 촬영되지 않는 구역"이라는 답변을 들었다. 또한 그는 창동역 관계자로부터 "안전 모니터링을 진행했고 문제가 없다고 판단했다"는 취지의 설명을 들었다고 전했다.이와 관련해 전국장애인차별철폐연대(전장연)는 3일 오후 3시 30분 창동역 2번 출구 앞에서 기자회견을 열고, 역사 공사를 이유로 한 장애인 이동권 침해를 규탄했다.교통약자의 이동편의 증진법 제9조는 교통시설의 설치·관리자가 이동편의시설을 설치하도록 규정하고 있다. 제12조는 해당 시설을 항상 정상적으로 이용할 수 있도록 관리해야 한다고 명시하고 있다.이에 따라 공사로 기존 이동 동선이 변경되는 경우에도 교통약자가 안전하게 이용할 수 있는 대체 동선을 확보하고, 이동편의시설이 정상적으로 작동하도록 관리해야 한다는 지적이 나온다.이형숙 전국장애인차별철폐연대 공동대표는 "자칫하면 유진우씨가 뇌진탕 등 중상을 입을 수도 있었던 사고"라며 "장애인이 지하철을 이용하다 사고를 당한 것은 이미 예견된 일이었다"고 지적했다. 이어 "왜 장애인은 위험을 감수하며 이동해야 하느냐"며 "오세훈 서울시장은 이번 사고에 대해 사과하고 장애인의 지하철 안전을 보장해야 한다"고 주장했다.사고 이후 창동역 운영 주체는 현재까지 공식 입장을 내놓지 않았으며, 사고 당사자에게도 별도의 연락을 하지 않은 것으로 전해졌다.