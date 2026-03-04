"굴 양식장 계절노동자 월급 23만원... 노동력 착취 수사해야"

큰사진보기 ▲4일 전남 고흥군청 앞에서 이주노동자 지원단체가 '굴 양식장 계절노동자 임금착취, 강제노동' 사례를 폭로하며 수사를 촉구하는 기자회견을 열고 있다. ⓒ 전남이주노동자인권네트워크 관련사진보기

AD

전남 고흥군 굴 양식장에서 이주여성 노동자가 사업주·불법 브로커에 의해 임금 착취와 강제 노동을 당했다는 시민단체 폭로가 나왔다.전남이주노동자인권네트워크, 광주전남이주노동자인권네트워크, 공익변호사와함께하는동행 등은 4일 고흥군청 앞에서 기자회견을 열고 "정부의 공식 계절노동자 제도로 입국한 이주 여성 노동자들이 인신매매나 다름 없는 인권침해를 당했다"며 철저한 수사를 촉구했다.이들 단체에 따르면, 필리핀 국적의 20대 여성 A씨는어업 계절노동자(E-8)로 지난해 11월 입국해 고흥의 한 양식장에 취업했지만, 근로계약서 내용과 다른 조건에서 노동력과 임금을 착취당한 것으로 전해졌다.근로계약서에는 급여가 월 209만 원으로 돼 있었지만, 실제로는 시급제가 아닌 '굴 무게'에 따른 수당제를 강요받았고, 하루 12시간에 달하는 중노동에도 첫 달 급여는 23만5671원에 불과했다는 것이다.A씨는 또한 근로계약서상 본래 업무인 굴 작업 외에도 쉬는 날 인근 유자농장으로 보내져 일을 강요받았으며, 목표 작업량을 채우지 못하면 "필리핀으로 강제 송환하겠다"는 협박까지 받았다고 한다.A씨를 포함한 15명의 이주여성 노동자는 폐가나 다름 없는 방 3개짜리 허름한 주택에 거주하며, 1인당 월 31만 원씩 총 450만 원의 숙박비를 부담해야 했다고 단체들은 주장했다.해당 숙소에는 CCTV가 설치돼 있었고, 노동자들 외출도 금지됐으나 A씨가 몰래 빠져나와 단체에 도움을 요청했다고 한다.단체들은 "A씨 등의 이동을 감시하고 강제 노동을 강요한 중개업자 4명은 모두 무신고·무등록 불법 브로커"라며 "수사와 별개로 관계당국이 브로커들과 연결된 굴 양식장 노동 실태를 조속히 조사해야 한다"고 주장했다.단체들은 이날 기자회견에 앞서 지난달 25일 피해자 A씨와 함께 사용자 2명과 중개업자 4명 등 6명을 근로기준법 위반 혐의 등으로 광주고용노동청 여수지청에 고소했다.