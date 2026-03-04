이장우 울산 동구청장 예비후보 "동구보건소 의료공백에 주민 불편"

최근 울산광역시 동구지역 의료를 담당하는 동구보건소의 의사 2명이 각각 사직하면서 2월 23일부터 진료 및 건강검진 업무가 의사 채용 시까지 무기한 중단됐다. 이에 지역 주민들이 불편을 겪고 있다. (관련기사 : 울산 동구보건소 의사 2명 사직에 흔들... 지역의사제에선 제외)
울산 동구지역에 있는 울산대학교병원에 재직중인 이장우 노동당 울산시당위원장(울산 동구청장 예비후보)이 4일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 대책 마련을 촉구했다.
이장우 예비후보는 "현재 고혈압·당뇨 등 만성질환 진료, 금연 치료 처방, 집단 기숙 시설 입소 건강진단서 발급, 이·미용 건강진단서, 의료인(요양사·위생사) 등 건강진단서, 조리사·영양사 건강진단서, 결핵 검진 및 치료, 예방접종 등의 업무가 전면 중단되어 지역 주민들의 불편이 심각한 상태"라고 짚었다.
그러면서 "이번 사태는 의사 정원 확대 문제로 파업과 휴학이 이어진 뒤 회복하는 과정에 발생한 문제로써 충분히 예견할 수 있었다"며 "그럼에도 결국 의사 두 명이 퇴직할 때까지 아무런 대책을 마련하지 못한 동구청장은 보건소 업무 공백이 발생한 것에 대한 책임을 피할 수 없다"고 지적했다.
하지만 이장우 예비후보는 "그러나 동구보건소의 업무 공백 사태는 제때 대책을 마련하지 못한 동구청에만 그 책임을 묻기에는 근본적인 문제가 있다"며 "보건소 업무 공백 사태는 의사 인력 수급에 대한 정부 차원의 조정 실패에서 기인한 측면이 크다"고 밝혔다.
특히 그는 최근 정부 발표로 불거진 지역의사제 문제를 지적했다.
이장우 예비후보는 "정부는 지역의사제 적용지역을 선정하면서 인구 1000명당 의사 수를 의료취약 지역의 중요한 기준으로 삼았다"며 "광역시 중 유일하게 포함된 인천은 인구 1000명당 의사 수가 2.8명으로 17개 광역 단위 중 10번째이지만 울산은 전국 평균 2.7명보다 낮은 2.6명으로 전국 17개 광역 단위 중 12번째로 의료 취약지역에 해당한다"고 밝혔다.
구체적으로 "지역의사제에 포함된 인천 서구는 1.9명, 중구는 3.6명"이라며 "울산은 북구 1.5명, 울주군 1.4명으로 인천 서구와 중구보다 현저히 낮음에도 불구하고 지역의사제에서 배제됐다"고 지적했다.
그러면서 "그동안 울산지역 의사 인력수급 대책은 전무한 상황이나 마찬가지였다"며 "울산은 의대(울산대 의대)가 있지만, 서울 교육이 중심이고 3년 과정도 의대 설립 38년 만에야 울산으로 돌아왔다. 울산지역 보건소에서 일하기 위해 울산으로 오는 의사가 없는 현실은, 지속되는 이중 삼중의 배제 속에서 어쩌면 자연스러운 현상일 것"이라고 진단했다.
특히 이장우 예비후보는 "그동안 울산의 자치단체장들과 지역 국회의원들은 무엇을 했나"고 지적했다.
그는 "울산의료원 건립은 (최근 타운홀미팅 때)이재명 대통령의 '울산에서 알아서 하라'는 공약 폐기성 언사로 요원해졌고, 울산대 의대 완전 환원에 대한 정부의 태도는 또다시 '조사해 보겠다'는 말의 반복 뿐"이라고 우려했다.
이에 이장우 예비후보는 ▲ 이재명 정부는 울산의료원 설립 공약 파기를 철회하고, 예비타당성 면제 및 국비 지원으로 울산의료원 설립에 적극 나설 것 ▲ 정부는 의료취약 지역 선정 기준을 전면 공개하고, 울산을 지역의사제 의무복무 지역으로 재검토 할 것 ▲ 울산대학교 의과대학은 교육·수련·연구 전 과정을 울산에 정착시키는 구체적 로드맵을 제시하고 완전히 환원할 것을 요구했다.
또한 ▲ 울산시와 동구청은 동구보건소 주요 진료업무 중단 사태를 즉각 해결할 것을 아울러 요구했다.