김상곤 전 교육감은 안민석, 전 민주진보 후보들은 유은혜지지

김상곤 전 경기도 교육감이 안민석 예비후보를 지지하는 것으로 확인됐다. 송주명·김거성 등 지난 지방 선거에서 경기도 교육감에 출사표를 던졌던 민주진보 후보들은 유은혜 예비후보를 지지했다.
김상곤 전 교육감은 지난 3일 안민석 후보 선거 사무실을 방문해 지지 의사를 밝혔다. 김 전 교육감은 "안민석 후보는 교사, 교수 출신에 국회 교육위에서 오래 일한 교육 전문성을 갖고 있다"라고 지지 이유를 설명했다.
이날 경기도 학부모 200여 명도 안 후보 지지를 선언했다. 정은자 늘품부모협회 회장은 "안민석 후보가 산적한 경기교육의 문제를 해결할 힘 있는 경기교육 해결사"라고 지지 이유를 밝혔다.
과거 경기도 교육감 선거에 출마했던 민주진보 후보들은 잇달아 유은혜 경기도교육감 예비후보 지지를 선언하고 나섰다.
이성대·이재삼·이중현·이한복·최창의 등 전 경기도교육감 예비후보 다섯 명은 지난달 27일 유 후보 선거 사무소를 방문해 "위기에 빠진 경기교육을 다시 세울 유일한 적임자는 유은혜뿐"이라며 지지를 선언했다.
이에 앞서 지난달 12일에는 2018년 민주진보 경기도 교육감 단일 후보였던 한신대 송주명 교수가 경기도의회에서 기자회견을 열어 "유은혜 예비 후보와 함께 '세계 으뜸 경기 공교육'과 '경기 기본 교육'의 시대를 힘차게 열겠다. 지금 경기 교육을 다시 세울 수 있는 검증된 선택은 유은혜 후보"라고 지지 선언을 했다(관련 기사 : 송주명 이어 김거성도 유은혜 경기교육감 예비후보 지지 선언).
19일에는 2022년 경기도 교육감 예비후보였던 김거성 전 대통령비서실 시민사회수석이 안산에 있는 옛 4.16 민주시민 교육원에서 "유은혜와 함께 민주주의를 교실에서부터 다시 세워 달라"고 호소하며 "그 길에 저 또한 끝까지 함께하겠다"라고 밝혔다.
유은혜 전 교육부 장관, 안민석 전 더불어민주당 국회의원과 함께 성기선 가톨릭대 교수, 박효진 전 전교조 경기지부장, 이해문 전 경기도의회 의원이 예비후보 명단에 이름을 올렸다. 민주진보 후보로 분류되는 유은혜·안민석·박효진·성기선 예비후보는 경기교육혁신연대가 추진하는 후보 단일화에 참여했다. 단일화는 3월 말에 결정될 것으로 보인다(관련 기사 : 경기 진보 교육감 후보 단일화 시작 "결과 존중하겠다")
