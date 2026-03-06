옥상달빛 멤버가 회사 차리고 예능에도 나가는 이유

K 엔터업계에서 작지만 강력한 영향력을 발휘한 인물들이 어떻게 변화를 일궈내고 흐름을 변화시켰는지, 또 K엔터테인먼트 산업 내에서 지속 가능한 변화와 혁신을 하기 위해 어떤 노력을 하는지 작은 거인들의 이야기를 듣습니다.

AD

큰사진보기 ▲ KBS 2TV 예능 프로그램 <사장님 귀는 당나귀 귀>에 출연해 송은이 미디어랩 시소 대표에게 조언 듣는 김윤주 와우산레코드 대표. ⓒ KBS 관련사진보기

큰사진보기 ▲옥상달빛 멤버이자 와우산레코드를 이끄는 김윤주 대표. ⓒ 와우산레코드 관련사진보기

"대표가 이렇게 일이 많고 챙길 게 많았다는 걸 알았으면 저 진짜 더 고민했을지도 몰라요.(웃음) 사실 남편과 부모님은 제가 회사를 차린다고 했을 때 많이 걱정했거든요. 제가 무대에서 노래하는 게 제일 행복해 보인다면서요. 그래도 '와우산레코드'를 하고 싶었던 건, 좋은 아티스트들과 재밌게 놀고 싶은 마음 때문이었어요. 다양한 노래를 알리고 싶은 마음도 컸고요. 소박한 노래를 좋아하는 사람들도 있을 텐데, 그런 음악이 꾸준히 나오려면 어떤 안정적인 공간이 필요하지 않을까 싶더라고요."

"잘 만든 음악을 알리는 통로가 갈수록 간절해요. 사람들이 음악을 손쉽게 접하며 들을 거 같지만, 사실 주류에 속하지 않은 음악들은 접점을 만들기도 쉽지 않거든요. 설 자리가 많이 줄어들기도 했고요. 예전 옥상달빛이 데뷔했을 때만 해도, 홍대에서 인디신은 더 이상 인디가 아니라는 말이 나올 정도로 주목을 많이 받았어요. 공연할 클럽이나 무대에 오를 기회도 많았고요. 그런데 지금은 아니에요. 코로나 이후 문 닫은 클럽들도 많아졌잖아요. 잘 만든 다양한 종류의 음악이 참 많은데, 이걸 어떻게 알릴 수 있을까. 회사는 만들었지만 여전히 그게 가장 큰 고민이에요."

"사실 차분한 포크 음악이 시대를 막 휩쓴 적은 없었어요. 지금도 그렇고요. 그런데 우리 회사 아티스트들 정말 가사도 워낙 잘 쓰고 좋거든요. 가사가 들리지 않는 멜로디 주류의 음악도 많지만, 저는 노래에서 가사가 주는 힘을 믿어요. 그런 가사 한 줄이 주는 위로가 있잖아요. 그 매력이 도파민보다 더 강력할지도 몰라요.(웃음)"

"옥상달빛으로 들려주고 싶은 노래도 많죠. 오늘도 최백호 선생님과 식사하면서 이야기를 나눴는데, 제가 꼭 함께 작업하고 싶은 분이거든요. 오랫동안 옥상달빛을 응원해 준 친구들(팬)의 기대도 있고요. 그래서 아직 완벽하게 회사 대표와 옥상달빛의 김윤주를 둘 다 잘하고 있다고 하긴 어려워요.

그런데 또 막 새로운 앨범을 서둘러 내고 싶은 마음은 없어요. 옥상달빛으로 여러 노래를 발표했는데, 대표곡은 많지 않다고 생각해서요. 새로운 노래도 의미 있는데, 지난 노래를 다시 여러분에게 소개하는 것도 의미가 있지 않을까 싶어요. 나이도 그렇고 조금씩 무게감이 느껴지는데, 그럴 때마다 조급하지 말자고 다짐해요. 지금까지 그랬던 것처럼 천천히 한 걸음씩 가면 되니까요. 옥상달빛은 오래 갈 수 있는 믿음이 있고요."

"예전부터 (옥상달빛) 세진이랑 정말 그런 말 많이 했거든요. 노량진 학원가에 가서 매일매일 열심히 공부하고 지쳤을 사람들 앞에서 노래 불러주고 싶다고요. 저는 지금 청춘들이 좀 더 고립되고 외로울 수 있다고 생각해요. 그래서 별거 아니겠지만, 이들에게 우리 음악이 위로가 된다면, 또 그럴 장소가 있다면 어디든 그 앞에서 노래하고 싶어요. 몸이 아픈 친구들이 있는 병동에서 우리만의 음악회를 여는 것도 하고 싶고요. 다만 막 찾아가면 안 되니까, 여러 고민을 해보고 있어요."

"사실 여러 사정으로 어떤 회사에서도 쉽게 도전하기 힘든데, 가스펠 앨범을 함께 내고 싶어요. 대중음악을 하면서 쉽지 않다고 볼 수도 있지만, 또 그래서 색다른 가스펠이 탄생할 수 있지 않을까 싶기도 하고요. 조심스럽기도 하지만, 실제 제가 많은 용기를 내는데 도움받은 음악이 가스펠이어서요. 와우산레코드에도 비슷한 경험을 한 친구들도 많고요. 그래서 좀 우리만의 색다른, 누군가에게 용기가 되어주는 앨범을 내보고 싶어요. 꼭 해야 하니까, 이거 기사에 꼭 써주세요.(웃음)"

2010년, 이 노래를 들은 사람들이라면 대부분 울컥해 남몰래 어깨를 들썩이다가 결국은 위로 받았을 거다. 일단 나와 친구들이 그랬다. 이십 후반 백수들의 삶은 재미나 기쁨의 감정은 낯설고 한탄과 자책은 익숙했다.그러던 어느 날, 동갑내기 여자 둘이 멜로디언에 실로폰을 얹은 선율에 달콤한 목소리로 '그냥 살아야지 저냥 살아야지, 죽지 못해 사는 오늘'이라고 쓸쓸함을 담아 부르는 노래를 들었다. 2010년 EP '옥탑라됴'로 데뷔한 옥상달빛의 곡 '하드코어 인생아'였다.옥상달빛(김윤주·박세진)의 노래는 늘 그런 식이었다. 힘내라고 파이팅을 외치기보다 그저 곁에서 조곤조곤 끊이지 않는 수다를 펼치는 친구들 같았다.대놓고 위로하면 자존심이 상할 수도 있다는 걸 아는 듯 적당히 거리감을 두고 '손톱 밑에 낀 때처럼 아무도 못 본 노력들'(옥상달빛, '수고했어 오늘도')을 알아봐 주며 다정한 노래를 발표했다. 삶이 대체로 서러운데 그래도 중간중간 살 만한 찰나가 있다는 걸, '없는 게 메리트라네 난, 있는 게 젊음이라네 난'(옥상달빛, '없는게 메리트')이라고 노래하며 위로하는 가수였다.그렇게 꾸준히 자신들이 지나온 시간을 기록하며 노래했다. 스물여덟에는 당시의 청춘기를 담아낸 '28'을 제목으로 첫 정규음반을 내고, 2024년 3월에는 수고스런 마흔 살을 기념하듯 세 번째 정규앨범 '40'을 발표했다.5년여 <푸른밤, 옥상달빛입니다>라는 라디오(MBC FM4U)를 진행하며 친근하게 함께 나이 드는 친구처럼 있던 이 여성듀오는 중간중간 솔로 앨범을 발표하는 등 자기다움을 잃지 않으려 애썼다.급기야 옥상달빛의 멤버 김윤주는 지난 2022년 '와우산레코드'를 설립했다. 아티스트이자 기획사 대표이사로 새로운 출발을 결심한 이유는 한 가지, 순수하고 맑은 음악을 하는 친구들과 꾸준히 그리고 생계를 꾸릴 수 있는 돈을 벌면서 음악하고 싶어서다.'대표'의 직함이 얹어지자 책임감의 무게가 상당했다. 예능에 모습을 잘 드러내지 않았던 김윤주는 지난해 말부터 KBS 2TV 예능 프로그램 <사장님 귀는 당나귀 귀>에 출연해 와우산레코드에 소속된 아티스트(강아솔·루카마이너·옥상달빛·요조·썬더릴리·장들레)를 알리고 있다."사장은 누가 식사로 흙을 줘도 먹어야 한다. 카메라가 돌고 있으면 흙이라도 먹어야 한다"는 희극배우이자 미디어랩 시소의 송은이 대표의 말에 끄덕이며, 남편인 10cm(권정열)가 진행하는 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'에 출연해 데뷔 후 처음 남편과의 듀엣 무대를 선보이기도 했다.전 세계 곳곳에서 '케이팝'이 당연하듯 울려 퍼지는 시기, 그는 기타를 들고 조곤조곤 노래하는 가수들과 "우리에게는 이런 음악도 있다"고 알리고 싶어 했다. 어느새 회사를 꾸린 지 4년여가 된 김윤주 와우산레코드 대표의 고군분투를 지난달 24일 서울 은평구 와우산레코드 녹음실에서 만나 들었다.김윤주 대표가 아티스트들의 놀이터가 되어줄 회사에 대한 구상을 한 건 오래전이다. 오랜 친구인 이훈형 공동 대표이사와 회사의 방향도 구성도 고민해왔다. 완벽한 타이밍을 기다리기보다는 '일단은 시작하자'는 두 사람의 의기투합이 결국 지난 2022년 '와우산레코드'의 탄생으로 이어졌다. 현재 와우산레코드에는 이훈형 이사가 이끄는 재즈 음악 전문 에이전시인 아트버스도 레이블로 있다.그는 실제로 소속사 아티스트들의 음악을 어떻게 소개할지 고민하고 방안을 찾는 데 많은 시간을 보내고 있었다. 유튜브와 팟캐스트를 통해 아티스트들이 출연한 와우산라디오를 시즌제로 운영하는 것도, SNS를 하지 않는 소속 아티스트들에게 이를 독려하는 것도 모두 그 일환이다.김윤주 대표는 "제일 먼저 영입한 1호 가수가 장들레다. 에너지가 좋고, 음악을 정말 잘하는 친구"라면서 "이런 좋은 가수를 몰라서 음악을 듣지 못했던 사람들에게 만날 수 있는 접점을 마련해주고 싶은 것"이라고 말했다.최근 김윤주 대표의 일상은 하루에도 두세 개의 약속으로 채워져 있다. 회사에 필요한 기기나 곧 유튜브에 소개될 스튜디오를 꾸미고, 리허설을 하는 것도 그의 몫이다. 동시에 '옥상달빛'의 정체성 역시 놓치지 않고 있다. 자신이 속한 팀에서 아티스트로의 역할과 자신이 만든 회사를 끌어가는 것 이 둘의 정체성 사이를 어떻게 잘 오가는지 물었더니, "아직 잘하고 있지 않다. 어렵다"고 털어놨다.하지만 무대를 놓치고 싶은 마음은 없다. 옥상달빛 멤버로 김윤주 대표는 "작아도 의미 있는 공연들을 꾸준히 해 나가고 싶다"고 말했다. 그 무대는 조명이나 음향이 완벽한 공간이 아니었다. 그는 마음이 지치고 어려운 사람이 있는 곳이라면 곁에서 조곤조곤 노래를 불러 주고 싶어 했다. 자신이 지나온 '청춘'의 무게를 알기에 지금의 청춘의 곁에 있고 싶은 마음도 남달랐다.그는 진지한 표정으로 "요즘 다들 너무 힘들죠"라면서 제 몫의 위로를 어떻게 해야 할지 방법을 찾고 있었다. 물론 음악을 통해서였다. 그에게 옥상달빛으로 혹은 와우산레코드 대표로 올해 꼭 해야 할 그리고 해보고 싶은 일이 있냐고 마지막 질문을 했더니 의외의 답이 돌아왔다.