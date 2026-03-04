대전 진보교육감 후보 단일화 경선, 강재구·성광진 참여

큰사진보기 ▲'미래교육을 위한 대전시민교육감후보 단일화 시민회의'는 4일 대전교육청 앞에서 기자회견을 열어 '2026 대전 민주진보교육감 단일화 후보 등록 결과 및 일정'을 발표했다. 이들은 시민참여단 선거·여론조사를 각각 50%씩 반영하여 오는 30일 최종 후보를 선출할 예정이다. 이번 경선에는 강재구(사진 오른쪽) 건양대 의학과 교수와 성광진 대전교육연구소장이 후보에 등록해 경쟁을 펼친다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전지역 진보개혁 시민사회단체들이 추진하는 민주진보교육감 후보 단일화 경선이 강재구 예비후보와 성광진 예비후보가 참여한 가운데 오는 30일 단일후보 선출을 목표로 진행된다.'미래교육을 위한 대전시민교육감후보 단일화 시민회의'(이하 시민회의)는 4일 오전 대전교육청 앞에서 기자회견을 열어 '2026 대전 민주진보교육감 단일화 후보 등록 결과 및 일정'을 발표하고, 강재구 건양대 의학과 교수와 성광진 대전교육연구소장이 단일화 경선에 참여한다고 밝혔다.시민회의에 따르면 지난 2월 14일부터 23일까지 10일간 진행된 후보 등록 결과, 성광진 소장이 지난 2월 20일, 강재구 교수가 2월 21일 각각 등록을 마쳤다. 시민회의는 당초 맹수석·정상신 예비후보 등 4명의 후보가 등록할 것으로 예상했으나, 2명은 등록하지 않았다고 설명했다.이날 시민회의는 일부 후보 측에서 제기한 단일화 일정 연기 요구를 수용하지 않기로 한 배경도 함께 설명했다. 시민회의는 "한 후보는 불참 입장을 전달했고, 다른 한 후보는 단일화 과정을 잠정적으로 중단할 것을 요구했다"며, "그 사유로는 대전·충남 행정통합 논의가 가시권에 들어온 점과 서약서 문구 가운데 '시민회의가 제시하는 내부 경선의 일정과 방식에 따를 것'이라는 표현이 공정성과 투명성을 침해할 수 있다는 문제제기가 있었다"고 밝혔다.그러나 시민회의는 "현재까지도 행정통합은 불확실하다"며 "당시에는 행정통합이 급물살을 타고 있었기 때문에 기탁금 반환 문제 등 경선 탈락 후보들의 피해가 우려되는 상황이었고, 이에 단일화에 참여하겠다는 의사를 밝힌 모든 등록 예상자와 사전에 협의해 일정을 정했다"고 설명했다.또한 서약서 논란에 대해서도 "서약서에 명시된 '경선 일정과 방식에 따를 것을 서약한다'는 문구는 시민회의가 모든 것을 일방적으로 정하겠다는 것이 아니라 '절차'를 존중하겠다는 약속을 확인하는 취지"라며 "시민회의는 경선 방식과 관련해서도 등록 예상자 측과 실무적으로 의견을 나눠왔고, 지난 2월 20일에는 24일 오후 5시 '단일화 방식과 일정을 논의하기 위한 회의'를 열겠다고 각 4명의 후보에게 통보한 바 있다"고 밝혔다.이에 따라 시민회의는 지난 2월 25일 긴급 대표단회의와 3월 3일 임시총회를 통해 단일화 절차 중단 요구를 받아들이지 않기로 최종 결정했다고 밝혔다. 시민회의는 "후보들 간 서로 타협하고 협상할 수는 있지만 시민회의는 협상의 대상이 아니다"라며 "불확실한 미래를 이유로 단일화 일정을 마친 상황에서 등록한 후보자들의 의견을 거스르며 경선 일정을 변경하는 것은 원칙을 훼손하는 것이며 더 큰 혼란을 초래하는 무책임한 일이라는 것이 시민회의의 일치된 의견"이라고 밝혔다.그러면서 "후보 등록에 참여하지 않으면서 합의된 일정을 미루자고 하는 것은 일방적인 주장"이라고 "시민회의는 시민과의 약속인 '민주진보교육감 단일화'를 성사시켜 대전교육을 바로 세우는 혁신의 길을 흔들림 없이 진행할 것을 결의했다"고 강조했다.단일화 방식은 시민참여단 투표와 여론조사를 각각 50%씩 반영하는 방식이며, 시민참여단은 대전에 거주하는 시민 1만 명을 모집해 온라인과 현장 투표를 병행해 진행할 예정이다. 13세~18세의 청소년 참여도 열어두기로 했다.선거인단 모집은 오는 9일부터 22일까지 2주간 진행되며, 온라인 투표는 27일부터 28일까지 이틀간 실시된다. 온라인 접근이 어려운 시민들을 위한 현장 투표는 28일 별도로 진행된다.시민회의는 여론조사를 3월 중 후보 측과 협의해 실시한 뒤, 오는 30일 단일후보를 최종 발표할 계획이다. 정책토론은 온라인으로 시민과 시민참여단에게 제공할 예정이다.이날 기자회견에서는 단일화 일정 발표와 함께 '대전 민주진보교육 혁신 공동선언'도 발표됐다. 강재구·성광진 두 후보와 시민회의는 공동선언문을 통해 ▲교육의 공공성 강화와 격차 해소를 최우선 과제로 삼아 모든 학생과 청소년에게 균등한 교육기회를 보장할 것 ▲입시 중심 교육을 넘어 민주시민교육을 강화하고 학교 자치를 실질적으로 구현할 것 ▲노동·인권교육과 생태전환교육을 정규 교육과정에 전면 도입할 것 ▲학교 울타리를 넘어 마을교육공동체를 구축하고 안전한 교육환경을 조성할 것 등을 약속했다.이날 후보 인사에 나선 강재구 예비후보는 "교육은 구호가 아니라 설계이다. 또 교육은 경쟁이 아니라 책임"이라며 "민주진보 교육의 이름으로 우리는 학생 한 명 한 명의 삶을 끝까지 책임지는 교육, 교사가 교육 본연의 역할에 집중할 수 있는 구조, 그리고 시민이 제도적으로 참여하는 교육 거버넌스를 함께 만들어 가야한다. 그 자리에 끝까지 책임 있는 자세로 임하겠다"고 말했다.성광진 예비후보는 "지난날 대전교육은 민주진보 교육의 가치를 실현하기 위해서 여러 차례 시도했지만 실패했다. 이번에야말로 대전에서 민주진보 교육의 가치를 확실하게 실현시킬 수 있는 기회라고 생각한다"며 "저는 단일화 시민회의와 함께 반드시 승리하여 대전교육의 새 역사를 만들어 가겠다"고 말했다.한편, 이번 경선에 참여하는 강재구 후보는 현재 건양대 의학과 교수로, 민주평등사회를 위한 전국교수연구자협의회 대전세종충청지회 지회장과 전국교수노동조합 건양대 조합원으로 활동하고 있다.성광진 후보는 현재 대전교육연구소 소장과 전국교육자치혁신연대 상임대표를 맡고 있으며, 전교조대전지부장과 대전참여자치시민연대 공동의장 등을 지냈다.