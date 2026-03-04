손근호 울산시의원 3선 도전 "민주당 지방정부 열겠다"

큰사진보기 ▲손근호 더불어민주당 울산시의원(북구 농소1동, 송정동)이 4일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 시의원 3선 도전을 선언했다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

손근호 더불어민주당 울산시의원(북구 농소1동, 송정동)이 시의원 3선 도전을 선언했다.지난 2018년 지방선거와 2024년 보궐선거에서 당선된 손근호 시의원은 앞서 지난 3일, 이번 울산시의원 선거에 도전하는 현역 시의원 중 가장 먼저 예비후보 등록을 마쳤다. 이에 손근호 시의원은 4일 시의회에서 출마회견을 갖고 "누구보다 앞서 신발 끈을 조여 매고, 더 낮은 자세로 주민 곁에 서겠다는 결연한 의지로 이 자리에 섰다"고 서문을 열었다.이어 손 의원은 "선봉에 서서 울산 시정을 바로 세우겠다"며 "독주와 불통의 시정을 멈춰 세우고, 시민 중심의 새로운 울산, 울산에도 이재명 정부의 성공을 뒷받침할 유능한 민주당 지방정부의 시대를 열겠다"는 포부를 밝혔다.손 의원은 "2년 전인 2024년 3월 11일, 저는 바로 이 자리에 서서 국민의힘 시의원의 사퇴로 초래된 보궐선거에 출마했다"며 "당시 저는 민선 7기 의정 활동으로 검증된 실력을 바탕으로, 임기 중간에 투입되어도 즉시 제 역할을 다할 수 있는 준비된 젊은 구원투수임을 강조하며 간절히 호소했다"고 상기했다.이어 "주민들께서는 그 진심에 당선이라는 승리로 울산 민주당 처음으로 재선 시의원을 만들어 주셨다"며 "울산의 19개 선거구 중 18곳이 국민의힘으로 채워졌을 때, 저 손근호를 민주주의의 마지막 보루로 세워주신 그 귀한 뜻을 단 한순간도 잊은 적 없다"고 고개를 숙였다.손 의원은 "그랬기에 지난 2년, 현장에서 답을 찾았다"며 "책상 위에서만 이뤄지는 갇힌 행정이 아니라 현장에서 주민의 목소리를 정책의 출발점으로 삼았고 현장에서 주민과 소통하며 삶을 실질적으로 바꿔내는 것이 시의원의 본분이라 믿고 쉼 없이 뛰었다"고 밝혔다.또한 "시민의 올바른 민의를 전달하는 소신있는 대변인이었다"며 "국민의힘 절대다수의 높은 벽 앞에서도 저는 결코 침묵하지 않았다. 절대다수의 국민의힘 의원들이 시장의 거수기가 되어 모두가 예라고 말할 때, 저는 시민의 상식을 지키기 위해 홀로 아니오를 외쳤다"고 강조했다.그러면서 "이제 저는 지역의 지도를 바꾸는 유능한 미래 설계자로 더 큰 걸음을 내딛고자 한다"며 "이미 지난 대선 민주당 울산선대위에서 정책전략을 기획하며 그렸던 북구의 청사진, 여기에 3선 의원의 무게감을 더해 북구의 예산과 정책을 주도적으로 끌어오는 힘 있는 일꾼이 되겠다"고 밝혔다.한펀 손근호 시의원은 자신을 소개하며 "민주당이 어려울 때나 기쁠 때나, 단 한 번의 흔들림 없이 민주당의 깃발을 지켜온 사람"이라며 "2017년 입당 이후 지금까지 지방선거, 총선, 대선, 보궐선거 등의 현장에서 민주당의 승리를 위해 뛰었다"고 밝혔다.또한 "박근혜 탄핵을 위한 촛불 혁명의 광장에서 문재인 정부의 탄생을 견인했고, 윤석열의 폭주에 맞선 빛의 혁명에서도 광장에서 당원 동지들과 함께했고 이어진 이재명 정부의 탄생까지 민주당과 함께해왔다"며 "시당 청년위원장, 대변인, 그리고 민주당에서 재선 시의원까지, 오직 민주당 한길만 걸어왔다"고 덧붙였다.그러면서 "민선 7기 최연소 상임위원장으로 의회을 이끌어 본 경험과 민선 8기 거대 다수당인 국민의힘에 맞서 싸운 실력, 이 경험과 실력으로 다져진 힘으로 3선 시의원이 되어 지역의 자부심을 되찾겠다"는 각오를 밝혔다.