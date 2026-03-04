'제2의 마닐라 갈레온 무역' 말한 이 대통령 "조선·전자 등 협력 확대"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령이 4일 필리핀 마닐라 콘래드 호텔에서 열린 한-필리핀 비즈니스 포럼에서 참석자 발언을 듣고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 4일 열린 '한-필리핀 비즈니스 포럼'에 참석해 제조업·에너지·인프라 현대화 등을 중심으로 하는 양국 협력 강화를 주문했다. 특히 니켈·코발트 등 필리핀의 풍부한 핵심광물과 이를 활용하는 한국의 첨단산업 간의 협력 잠재력 효과가 크다면서 "양국 협력 수요가 높은 조선, 전기·전자 등 분야에서 협력을 확대해 나가자"고 했다.이날 포럼은 이 대통령 취임 후 아세안 지역에서 열린 첫 비즈니스 포럼으로 양국 정부·기업인 등 250여 명이 참석했다.이 대통령은 축사에서 멕시코 아카폴로와 필리핀 마닐라 사이를 왕복한 무역선단 '마닐라 갈레온' 무역이 한국-필리핀 양국 협력을 통해 다시 재현되고 있다고 평했다.이 대통령은 "필리핀은 16~19세기 마닐라 갈레온 무역을 통해 아시아, 아메리카, 유럽을 하나의 경제권으로 연결하는 글로벌 무역의 대동맥 역할을 해 왔다"면서 "우리 기업이 수빅조선소에서 건조한 선박이 필리핀에서 만든 제품을 전 세계로 실어 나르며 제2의 마닐라 갈레온 무역을 만들어 가는 것처럼 양국 간 상호보완적 경제협력이 더욱 강화되길 바란다"고 말했다.무엇보다 이 대통령은 "새로운 협력의 중심 축에는 제조업, 에너지, 인프라 협력 강화가 있어야 한다"고 짚었다. 이 중 제조업 협력과 관련해서는 한국 첨단산업이 필리핀의 풍부한 핵심광물을 활용해 높은 상승효과를 거둘 수 있다면서 "양국 협력 수요가 높은 조선, 전기·전자 등 분야에서 협력을 확대해 나가자"고 했다.아울러 "최근 어느 때보다 글로벌 통상 환경이 빠르게 변화하고 있다"며 "불확실성 속에서도 냉철한 분석과 깊은 통찰을 바탕으로 새로운 기회에 과감히 투자해 주길 바란다"는 당부도 양국 기업인에 남겼다.한편, 이번 포럼을 계기로 조선, 원전, 식품, 의료기기 등 총 7건의 MOU가 양국 산업장관 임석 하에 체결됐다.이중 이 대통령이 언급한 조선, 전기·전자 분야 MOU도 있다. HD현대중공업과 필리핀TESDA(기술교육 및 개발청)은 숙련 조선인력 양성 및 관련 인력 공급 확대를 위한 '조선산업 기술 발전 협력 MOU'를 체결했다. 한국광해광업공단과 필리핀 광산지구과학청은 '핵심광물 밸류체인 강화 및 공동 탐사·개발 MOU'를 체결했다.청와대는 "이번 포럼을 계기로 양국이 원자재 등 공급망 협력을 강화하고, 우리 기업들은 필리핀 소비재 현지시장 진출, 수자원 등 인프라 투자를 더욱 확대할 것으로 기대된다"고 밝혔다.