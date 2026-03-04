호남 근대교육의 요람, 십수년 째 폐가로 방치되어 있어 '논란'

큰사진보기 ▲담양 창평의 남극루담양군 창평면 삼천리에 있는 남극루 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲춘강 고정주 고택낡아 스러져 가는 춘강 고정주 고택 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲지붕이 헐어져 가는 춘강 고정주 고택지붕이 허물어져 가는 춘강 고정주 고택 ⓒ 정병진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

지난 2일 대체휴일, 담양 슬로시티 삼지내 한옥마을을 방문했다. 새로 조성한 대문을 지나 작은 정원을 둘러보던 중, 한쪽에 자리한 낡은 누각 하나가 눈에 들어왔다. 주변 한옥들이 대부분 새로 지은 건물인 데 비해, 이 누각은 유독 허름해 보였다. 가까이 다가가 보니 오르는 계단부터 가파르고 위태로워 자칫 사고의 위험도 있어 보였다.누각에 올라 대들보의 현판에 작은 한자로 적힌 글씨가 희미하게 남아 있었으나 마모가 심해 내용을 알아보기 어려웠다. 누각 아래 안내판을 보고서야 이 건물이 1830년경 지어진 '남극루'라는 사실을 알게 되었다.본래 창평 동헌 정문이던 것을 1919년 지금의 자리로 옮겼다고 한다. 중장비도 없던 시절, 어떻게 이 건물을 이전했는지 궁금하다. 오랜 세월을 견뎌온 누각임에도 관리 상태가 썩 좋아 보이지는 않았다. 기둥 하단은 목재가 썩어 보수한 흔적이 있었고, 전반적으로 단청이나 기름칠 등 기본적인 관리가 필요해 보였다. 역사적 가치를 생각하면 보다 세심한 보존이 아쉬웠다.한옥마을 골목 안으로 들어서자 전통 찻집과 음식점들이 이어졌다. 그 가운데 안쪽에 방치된 듯한 한옥 한 채가 눈에 띄었다. 솟을대문부터 범상치 않은 기품이 느껴졌지만, 안으로 들어서자 마당에는 잡초가 무성했고 담장과 지붕 일부는 허물어져 있었다. 한때 큰 부잣집이었을 것으로 보이나, 지금은 흉물스러운 폐가의 모습이었다.안내판을 보니 이곳은 '춘강 고정주(高定柱) 고택'(전남 민속문화재 제42호)이었다. 설명에는 "창평 지역 근대교육의 효시인 영학숙과 창흥의숙의 모태가 되었으며, 한말 민족운동의 근원지"라고 적혀 있었다. 유서 깊은 공간이 이처럼 훼손된 채 남아 있다는 사실이 놀라웠다.4일 담양군청 관계자는 전화통화를 통해 "도지정 문화재로, 수년 전 긴급복구 계획을 수립했으나 소유주가 뒤쪽 안채 보수가 더 시급하다고 판단해 추진하지 못했다"고 설명했다. 긴급복구는 자부담 없이 진행할 수 있지만, 일반 보수는 소유주가 일정 비용을 부담해야 하는데 그 금액이 상당해 포기했다는 것이다. 이후 십수 년째 뚜렷한 보수 없이 방치되고 있는 상황이란다.담양군은 매입해 직접 관리하는 방안도 협의했으나, 매입가에 대한 입장 차이로 성사되지 못했다고 전했다. 후손인 소유주는 팔지도, 대규모 비용을 들여 복원하지도 못하는 난처한 처지로 보인다.춘강 고정주는 구한말 규장각 직각(오늘날의 국립중앙도서관장에 해당)을 지낸 인물이다. 1905년 을사늑약 체결에 항거해 늑약 무효와 을사오적 처단을 주장하는 상소를 올렸으나 뜻이 받아들여지지 않자 벼슬을 버리고 낙향했다. 이후 호남 지역 최초의 근대교육기관으로 평가받는 영학숙을 세웠고, 지역 유지들과 함께 창흥의숙을 설립했다. 창흥의숙은 훗날 창흥학교를 거쳐 오늘날 창평초등학교로 이어졌다.당시 고정주는 상당한 재력을 바탕으로 교사 급여와 학생 학비를 지원하며 학교 운영을 도왔다고 전해진다. 그는 창흥의숙 교장을 맡아 교육을 통해 국권 회복의 길을 모색했다. 이곳에서 수학한 인물 가운데는 의병장 고광순, 기우만 등이 있으며, 훗날 대한민국 초대 대법원장을 지낸 김병로도 어린 시절 이곳에서 신교육을 받은 것으로 알려져 있다.을사늑약에 맞서 상소를 올린 선비, 그리고 근대교육을 통해 항일 인재를 길러낸 교육자의 집이 세월 속에 스러져 가는 현실이 안타깝다. 전라남도와 담양군이 보다 적극적인 행정과 협의를 통해 이 고택을 보존·활용한다면, 단순한 문화재를 넘어 교육·역사 관광의 중요한 거점으로 거듭날 수 있을 것이다. 호남지역 근대교육의 요람이 더 늦기 전에 제 모습을 되찾기를 기대한다.