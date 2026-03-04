김민수 충남도의원, 부여군수 출마 선언 "작지만 강한 문화경제도시"

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청24시뉴스에도 실립니다.

더불어민주당 김민수 충남도의원이 부여군수 선거 출마를 공식 선언하며 "작지만 강한 문화경제도시로 새로운 부여시대를 열겠다"고 밝혔다.김민수 의원은 4일 오전 10시 30분 부여군청 서동 브리핑실에서 기자회견을 열고 부여군수 출마를 공식 선언하며 "부여의 무한한 잠재력을 찾아 현실로 만들어가는 여정을 시작하겠다"고 말했다.김 의원은 "부여군은 인구 감소와 고령화 심화로 지방소멸 위기에 직면해 있다"며 "고령화율이 43%에 달하고 청년 인구는 지속적으로 감소하고 있어 지역경제와 상권, 교육 환경까지 흔들리고 있는 상황"이라고 말했다.그러면서도 "백제 1500년 사비도읍지의 역사와 유네스코 세계문화유산, 백마강이 만들어낸 비옥한 자연 등 부여는 무한한 잠재력을 가진 도시"라며 "위기 뒤에 숨겨진 에너지를 현실로 바꾸는 리더십이 필요하다"고 강조했다.김 의원은 이를 위해 ▲실천적 리더십 ▲민생 리더십 ▲네트워크 리더십 등 세 가지 리더십을 제시했다.그는 충남도의원 의정활동을 통해 국립호국원 유치 추진과 공주의료원 부여분원 설치 사업을 이끌어 낸 점을 강조하며 "꼭 해야 할 일이라면 좌고우면하지 않고 끝까지 추진해 결과를 만들어 내는 것이 김민수의 실천적 리더십"이라고 말했다.또 은산면 농부의 아들로 태어나 농업 현장에서 성장한 경험과 한국4-H 중앙연합회장 활동 등을 언급하며 "현장에서 검증된 민생 리더십으로 군민 삶을 온몸으로 보살피겠다"고 밝혔다.아울러 충남도의회 보건복지환경위원장과 국회의원 비서관, 더불어민주당 지역당 사무국장 등의 경험을 바탕으로 "충청남도와 중앙정부의 지원을 이끌어낼 강력한 네트워크를 갖춘 후보"라고 강조했다.김 의원은 이날 '작지만 강한 문화경제도시 부여'를 만들기 위한 핵심 전략도 발표했다.첫째는 백제 역사·문화의 디지털 콘텐츠 산업화다. 백제 문화 스토리를 VR·AR·메타버스, 게임, 영화 등 디지털 콘텐츠 산업과 결합해 전 세계로 수출하고, 123사비마을을 콘텐츠 제작 거점으로 육성하겠다는 구상이다.둘째는 관광경제 규모 6000억 원 달성이다. 단순 관광객 수 중심 정책에서 벗어나 체류와 소비 중심 관광 구조로 전환하고, 백마강 야간 크루즈와 한옥마을 스테이 등 체류형 관광 프로그램을 확대해 지역 경제 파급 효과를 높이겠다는 계획이다.셋째는 애그리테크 허브 구축이다. 부여의 농업 인프라를 활용해 스마트팜과 정밀농업, 친환경 농업기술을 개발하는 스타트업 테스트베드를 구축하고 글로벌 농업기술 거점으로 육성하겠다는 전략이다.넷째는 국립호국원 유치와 공주의료원 부여분원 설치 완성이다. 김 의원은 "도의원으로 시작한 사업을 반드시 마무리해 국가유공자 예우를 강화하고 군민 의료 접근성을 획기적으로 개선하겠다"고 밝혔다.이와 함께 현대식 추모공원 조성 계획도 제시했다. 지역 곳곳에 산재한 60여 개 공동묘지를 정비하고 봉안당·수목장·잔디장 등 현대적 장사시설을 갖춘 추모공원을 조성해 군민 장례 복지를 개선하겠다는 구상이다.김 의원은 또 "박정현 군수가 추진한 굿뜨래페이, 농민수당, 관광객 400만 명 시대, 일반산업단지 조성 등의 성과를 온전히 계승하겠다"며 "박정현 군수가 뿌린 희망의 씨앗을 더욱 풍성한 열매로 발전시키겠다"고 말했다.한편 김민수 의원은 현재 충남도의원으로 활동하고 있으며 더불어민주당 당대표 특보, 대통령직속 지방시대위원회 자문위원 등을 맡고 있다. 김 의원은 기자회견 말미에 "가족과 관련된 허위사실 유포에 대해서는 강력한 법적 대응을 하겠다"며 강경 대응 방침도 밝혔다.