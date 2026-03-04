민주당 국조추진위 "쌍방울 사건은 조작기소, 검찰의 회유·압박 드러나"

더불어민주당 '윤석열 정권 조작기소 진상규명 및 공소취소를 위한 국정조사 추진위원회(아래 국정조사 추진위)'는 4일 "쌍방울 대북송금 사건은 명백한 조작기소였다"라며 "검찰은 관련한 이재명 대통령 공소를 즉시 취소하라"고 했다. 또 관련한 국정조사를 오는 12일 본회의에서 신속 의결, 4월 안에 마무리하도록 추진하겠다고 밝혔다.
공소취소 국조 추진위는 이날 국회 소통관 기자회견을 열고 "언론보도를 통해 김성태 쌍방울 회장이 구치소 면회 때 지인에게 이재명 당시 경기지사에게 돈을 준 사실이 없다고 말한 사실이 확인됐다. 또 이후의 허위 진술은 검찰 압박에 굴복한 것이란 사실, 부하들에 진술조작에 협조하라고 지시한 사실도 드러났다"며 이같이 알렸다.
3일 <오마이뉴스>는 법무부가 지난해 9월~10월 '쌍방울 대북송금 사건 연어 술파티' 의혹 관련 특별점검·실태조사 뒤 작성한 1600여 쪽 문건을 보도했다. 여기엔 수원지방검찰청(수원지검)이 이 대통령 기소를 전제로 사건 관계자들을 협박한 정황, 사건 관계자들이 어떤 역할을 했는지 보여주는 김 전 회장 발언 등이 담겨 있다(관련 기사: [단독] 쌍방울 김성태의 자백 "이재명한테 돈 줬다고, 있으면 줬다 하고 싶다" https://omn.kr/2h7tz
).
'쌍방울 대북송금 사건'은 2018년 당시 김 전 회장과 안부수 아태평화교류협회장 등이 불법으로 북한에 돈을 보냈다는 혐의의 사건이다.
회견에 참석한 추진위 운영위원 박선원 의원은 기자들과 만나 "소위 말하는 쌍방울 대북 송금이라는 건 일어나지 않았다. 더 정확히 말하면 쌍방울이 북한에 일정 금액을 '제공'한 사건"이라며 "송금이라고 하면 마치 김성태가 당시 이재명 대표를 위해 금융기관을 통해 송금한 것처럼 오해할 텐데, (그와 달리) 송금 자체가 없었다고 하는 말씀을 드린다"고 말했다. 즉 이 대통령 연루를 암시하는 검찰의 '송금' 프레임 자체를 반박한 것.
수사 검사 반박했지만... 추진위 "회유 위한 술 파티 준비 지시 드러났다"
이날 추진위는 특히 "(보도에 따르면) 검찰이 검사실에서 김성태(전 회장)가 국외 도피한 배상윤에게 전화하게 해 배상윤을 회유했던 사실도 드러났고, 김성태가 이화영 전 경기부지사를 회유하기 위해 소주 술 파티를 준비하게 지시한 사실도 드러났다"며 검찰을 추궁했다. 검찰 지시에 따라 배상윤 KH그룹 회장 등 사건 핵심관계자들을 회유하려 했다는 주장이다.
수원지검에 근무하며 해당 혐의 사건을 수사했던 박상용 검사는 2025년 9월 22일 검찰개혁 입법청문회에서, 김성태·이화영 등과 검사실에서 함께 소주를 마셨다는 취지의 '연어 술 파티' 질문에 "(그런 일은) 없었다"라고 부인했다.
그러나 전날 보도에 따르면 법무부가 술파티 날짜로 특정한 2023년 5월 17일, 당시 김 전 회장은 이 전 부지사와의 대질을 앞두고 "소주라도 한잔 먹고 이야기하면 편할 판인데"라고 말했다. <오마이뉴스>는 쌍방울 법인카드 내역 분석 등에서 당일 편의점에서 소주를 3~4병 구입한 정황과 증언도 보도한 바 있다.
박수현 수석대변인은 4일 브리핑에서 "수원지검이 결론을 미리 정해두고 그에 부합하는 진술을 끌어내려 했다면 이는 중대한 수사권 남용"이라며 "진술을 유도하고 압박했다면 그건 수사가 아니라 조작"이라고 지적했다. 김남국 대변인 또한 "(이는) 검찰이 존재하지도 않는 '죄'를 억지로 만들려 했음을 보여주는 대국민 자백"이라며 "사건 목표는 처음부터 진실 규명이 아니라 '이재명 죽이기'였던 것"이라고 짚었다.
국조 추진위는 "검찰이 이 대통령을 기소한 핵심 근거는 김성태와 관련 인물들 진술이었으나, 구치소 녹취에 의해 이는 검찰 강요에 의해 형성된 허위진술임이 드러났다"며 "검찰은 이 대통령 사건 공소를 즉시 취소해야 한다. 증거가 드러났음에도 스스로 바로잡지 않는다면 이는 검찰 책무를 저버리는 것"이라고 따져 물었다.
민주당은 당 공식기구로 국조 추진위를 발족, 지난 2월 27일 첫 회의를 열고 국정조사 실시 대상 사건 및 향후 활동 계획을 공개했다. 국조 추진위의 2차 회의는 오는 5일 오후 2시에 열린다(관련 기사: 민주당, 대장동·쌍방울·서해 피격 사건 국정조사 추진 https://omn.kr/2h6sk
).