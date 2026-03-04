민주당 국조추진위 "쌍방울 사건은 조작기소, 검찰의 회유·압박 드러나"

▲국조추진위 "이 대통령에 대한 공소 즉시 취소해야"더불어민주당 국정조사 추진위원회(국정조사 추진위) 간사를 맡고 있는 이건태 의원이 4일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 '쌍방울 대북송금 사건'을 두고 "명백한 조작기소"라며 "검찰은 이재명 대통령에 대한 공소를 즉시 취소해야 한다"고 주장하고 있다. 이날 회견에는 이건태·박성준·이용우·이주희·양부남·박선원 의원이 참석했다. ⓒ 남소연 관련사진보기