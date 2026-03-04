박용진 "1년 전 이재명과 독대, 오해 풀고 소신 있는 정치하라 조언 들어"

큰사진보기 ▲대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장(총리급)으로 발탁된 박용진 부위원장은 4일 오마이TV '박정호의 핫스팟'에 출연해 "'비명 박용진'이라는 수식어는 시대에 뒤떨어진 인식"이라며 "이재명의 사람으로서 대통령과 손잡고 실질적인 성과를 내는 데 매진하겠다"는 포부를 밝혔다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

박용진 전 의원이 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장(총리급)으로 발탁됐다. 박 부위원장은 4일 오마이TV '박정호의 핫스팟'에 출연해 "'비명 박용진'이라는 수식어는 시대에 뒤떨어진 인식"이라며 "이재명의 사람으로서 대통령과 손잡고 실질적인 성과를 내는 데 매진하겠다"는 포부를 밝혔다.이번 인선은 이재명 대통령이 직접 위원장을 맡으며 위원회 위상을 격상시킨 가운데 이루어졌다. 박 부위원장은 "과거 정부의 규제 개혁이 제자리걸음이었던 것과 달리, 이 대통령은 직접 현장을 챙기며 길을 뚫겠다는 강한 의지를 보이고 있다"며 "행정과 정치의 접점에서 기업에 활력을 주고 경제의 대도약을 만들어내는 미드필더 역할을 수행하겠다"고 말했다.특히 그는 자신을 향한 '비명' 혹은 '재벌 저격수'라는 고정관념에 대해 "의정 활동 당시 삼성 총수 일가의 불법과 반칙을 지적했을 뿐, 기업 자체를 저격한 것이 아니다"라며 "오히려 자본 시장의 투명성을 높이기 위해 '코스피 3천법'을 발의했던 경제통으로서, 대통령의 '코스피 5천' 비전을 뒷받침할 적임자"라고 강조했다.박 부위원장은 규제 합리화의 방향으로 '기업 하기 좋은 환경'과 '민생 불편 해소'를 꼽았다. 그는 울산 현대자동차 공장 신설 사례를 언급하며 "행정 절차를 획기적으로 단축해 일자리를 만드는 것이 핵심"이라고 설명했다. 또한, 출산 장려책의 신청주의를 자동 수혜 시스템으로 바꾸거나 다둥이 카드의 불편함을 해소하는 등 국민이 체감할 수 있는 민생 규제 혁신에 대한 아이디어도 내놨다.그는 이 대통령과의 인연과 업무 스타일의 공통점도 언급했다. 박 부위원장은 "대통령과 나는 '이게 왜 안 되느냐'고 묻고 해법을 찾아내는 실사구시 스타일이 비슷하다"며 "지난해 대통령과 독대하며 과거 경선 과정에서의 오해를 풀고 소신 있는 정치를 하라는 조언을 듣기도 했다"고 비화를 공개했다. 그는 이어 "이재명 정부의 성공이 곧 국민에 대한 보답이라는 각오로 뛸 것"이라고 덧붙였다.한편, 이번 규제합리화위원회는 박 부위원장을 포함해 남궁범 에스원 고문, 보수 성향의 이병태 카이스트 교수 등 다양한 결을 가진 3명의 부위원장 체제로 운영된다. 박 부위원장은 이를 "교차 검증을 통해 정책을 더 탄탄하게 만들려는 인사의 묘미"라고 평가하며 "합리적 진보의 시각으로 생산적인 토론을 이끌겠다"고 밝혔다.끝으로 그는 야당인 국민의힘을 향해 "장동혁 대표의 '6채' 논란과 같은 내부용 이슈에 매몰되지 말고, 경제와 안보 위기 상황에서 제1야당다운 실력을 보여달라"고 당부했다. 박 부위원장은 "공부하고 숙성된 박용진의 진면목을 국정 성과로 증명하겠다"며 국민들의 응원을 부탁했다.