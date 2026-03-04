법정에 선 오세훈 "명태균에 여론조사 부탁할 하등의 이유 없다"

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장, 명태균 여론조사 의혹' 사건 1심 공판 출석오세훈 서울시장이 4일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 '명태균 여론조사 의혹' 사건 1심 공판에 출석하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

조형우 재판장 : "피고인도 공소사실을 부인하십니까?"

오세훈 서울시장 : "네."

"(당시) 보궐선거 관련 피고인 오세훈이 본선 경쟁력이 있다는 다수의 공표용 여론조사 결과가 있었기 때문에 오세훈이 당 내 경선 승리를 위해 영세 여론조사 업체인 미래한국연구소에 여론조사를 부탁할 하등의 동기가 없다."

"명태균은 당시 김영선 국회의원과 김종인 국민의힘 비상대책위원장, 지상욱 여의도연구원장 등 정치인에게 조작한 여론조사를 제공해 환심을 사고 사익을 취한 정치 브로커였다. 명태균이 오세훈에게 접근하려고 김영선을 통해 연락하자, 오세훈은 강철원에게 명태균이 어떤 사람인지 파악하도록 하기 위해 2021년 1월 20일 만났다. 그날 이후 명태균의 존재를 잊고 지냈다. 그 자리에서 명태균은 오세훈, 강철원에게 2021년 서울시장 보궐 선거 여론조사에 도움을 주겠다고 먼저 제의했다."

"오세훈은 2021년 1월 21일경 명태균에게 전화해 시장 여론조사를 부탁한 후 비서실장인 강철원에게 명태균과 상의해 여론조사를 진행하라는 취지의 지시를 내렸다. 그 무렵 피고인 김한정에게 여론조사 비용을 지원해달라는 취지의 요청을 했다. 강철원은 피고인 지시에 따라 명태균에게 연락해 여론조사를 진행했다. 명태균은 2021년 1월 22일부터 2월 28일까지 10회에 걸쳐 서울시장 보궐선거 관련 공표, 비공표 여론조사를 실시했다. 피고인 김한정은 오세훈 요청에 따라 2021년 2월 1일부터 2021년 3월 26일까지 5회에 걸쳐 여론조사 비용 명목으로 합계 3300만을 입금했다. 피고인 오세훈과 강철원이 공모해 정치자금법 3300만 원을 기부 받고 김한정이 같은 금액을 기부했다는 것이다."

오세훈 서울시장이 자신의 첫 재판에서 '정치브로커' 명태균씨에게 "여론조사를 부탁한 사실이 전혀 없다"며 자신의 정치자금법 위반 혐의를 전면 부인했다. 오세훈 시장은 지난 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨에게 여론조사를 의뢰, 그 비용은 후원자였던 사업가 김한정씨에게 대납하도록 한 혐의를 받고 있다.4일 오전 서울중앙지방법원 형사합의22부(재판장 조형우 부장판사) 심리로 오세훈 시장 사건 1차 공판이 시작됐다. 오세훈 시장 등 피고인들은 처음 법정에 모습을 드러냈다.오 시장 측은 김건희특검(특별검사 민중기) 공소사실을 전면 부인하며 "명태균에게 여론조사를 지시한 사실, 김한정에게 필요한 비용을 지원 요청한 사실이 전부 없다"고 일축했다. 그 근거로 '본선 경쟁력'을 들었다.먼저 여론조사를 제안한 건 오히려 명씨였다고 했다.오 시장 측은 그 연장선상에서 사업가 김한정씨에게 '대납'을 요청한 사실도 없다고 부인했다. "오세훈 캠프는 당시 합법적으로 자금을 지원할 방법이 충분했다", "4선 서울시장인 오세훈이 정치자금법을 위반해 김한정에게 비용 대납을 요청한 건 상식에 반한다"는 것이다. 이후 재판부가 오 시장에게 변호인과 같은 입장인지 묻자 재판에 출석한 오 시장은 수긍했다.함께 기소된 강철원 전 서울시 정무부시장 측 역시 "오세훈 피고인으로부터 명태균과 상의해 여론조사를 진행해달라는 취지의 묵시적 지시나 명시적 지시를 받은 사실이 없다"고 했다. 한 가지, 오 시장으로부터 '여론조사업자로서 명태균의 신뢰성을 조사해달라'는 지시를 받고 명씨로부터 '테스트용 여론조사'를 건네받은 사실은 있다고 했다. 다만 조사 표본이 부풀려지는 등 낮은 신뢰도를 확인하고 오 시장에게 이를 보고했다는 것이다.사업가 김한정씨 측 변호인도 "피고인 오세훈으로부터 여론조사를 대납해달라거나 돈을 빌려달라는 등 돈과 관련한 어떠한 요구도 받은 적이 없다"고 부인했다. 특검 측은 김씨가 '여론조사 대납비' 명목으로 명씨에게 건넨 것으로 추정했던 3300만 원 중 1100만 원만 여론조사 관련 비용이라고 설명했다. 나머지는 명씨가 어려운 경제 사정을 호소해 개인적으로 빌려준 돈이라고 했다.피고인들의 항변은 앞선 특검 공소사실과 정반대였다. 특검이 낭독한 공소사실 내용이다.한편, 오 시장은 공판 시작 전 취재진과 만나 오는 6월 지방선거를 세 달 앞두고 이 사건 재판이 시작된 데 정략적인 판단이 개입된 게 아닌지 의구심을 내비쳤다.그는 "이 사건은 2024년 9월부터 세간에 알려지기 시작해 제가 수 차례에 걸쳐 수사기관에 신속한 수사를 촉구해왔던 사안"이라며 "결국 특검을 통해 이렇게 정확히 선거 기간과 재판 기간이 일치하게 됐다"고 지적했다. "아마 이것이 뜻하는 바를 많은 국민 여러분들이 미루어 짐작하실 수 있을 거라고 생각한다", "공교롭게 그렇게 됐다고 무심히 넘기기에는 너무나도 의심이 가는 대목"이라고도 덧붙였다.