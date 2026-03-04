이 대통령, 5일 '중동 상황 점검' 임시국무회의 주재

큰사진보기 ▲필리핀을 국빈방문한 이재명 대통령이 4일 마닐라 영웅묘지에서 한국전 참전 기념비에 헌화한 뒤 이동하고 있다. 2026.3.4 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 오는 5일 임시국무회의를 주재하면서 중동 상황 관련 보고를 받을 예정이다.싱가포르·필리핀 국빈 방문을 마치고 귀국한 뒤 진행하는 첫 일정이다. 특히 이 대통령이 청와대 복귀 이후 임시국무회의를 소집한 것도 이번이 처음이다.4일 청와대에 따르면, 이 대통령은 미국·이스라엘의 이란 공습으로 촉발된 이번 중동 사태 관련 재정경제부·외교부의 보고를 받을 예정이다. 또한 이번 사태로 인한 유가·환율 및 주식시장에 대한 영향 점검 및 대응책 등도 함께 논의할 것으로 알려졌다.참고로 이 대통령은 지난 1일 순방을 떠나면서 '국무총리를 중심으로 관계부처가 비상대응 체제를 유지하라'고 주문한 바 있다.같은 날 싱가포르 도착 후 X(엑스·옛 트위터)를 통해서는 "국제 정세가 불안하지만 국민 여러분께서는 전혀 걱정하지 않으셔도 된다"며 정부 및 청와대가 만일의 사태에 대비해 만전을 기하고 있음을 알렸다.한편 이 대통령은 이날 오후 늦게 필리핀 순방 일정을 마치고 귀국할 예정이다.