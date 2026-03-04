메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.03.04 12:25최종 업데이트 26.03.04 12:25

이 대통령, 5일 '중동 상황 점검' 임시국무회의 주재

싱가포르·필리핀 순방 마친 후 첫 일정... 외교부·재경부 등 유관 부처 보고 및 대응책 점검 예상

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
필리핀을 국빈방문한 이재명 대통령이 4일 마닐라 영웅묘지에서 한국전 참전 기념비에 헌화한 뒤 이동하고 있다. 2026.3.4
필리핀을 국빈방문한 이재명 대통령이 4일 마닐라 영웅묘지에서 한국전 참전 기념비에 헌화한 뒤 이동하고 있다. 2026.3.4 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 오는 5일 임시국무회의를 주재하면서 중동 상황 관련 보고를 받을 예정이다.

싱가포르·필리핀 국빈 방문을 마치고 귀국한 뒤 진행하는 첫 일정이다. 특히 이 대통령이 청와대 복귀 이후 임시국무회의를 소집한 것도 이번이 처음이다.

4일 청와대에 따르면, 이 대통령은 미국·이스라엘의 이란 공습으로 촉발된 이번 중동 사태 관련 재정경제부·외교부의 보고를 받을 예정이다. 또한 이번 사태로 인한 유가·환율 및 주식시장에 대한 영향 점검 및 대응책 등도 함께 논의할 것으로 알려졌다.

AD
참고로 이 대통령은 지난 1일 순방을 떠나면서 '국무총리를 중심으로 관계부처가 비상대응 체제를 유지하라'고 주문한 바 있다.

같은 날 싱가포르 도착 후 X(엑스·옛 트위터)를 통해서는 "국제 정세가 불안하지만 국민 여러분께서는 전혀 걱정하지 않으셔도 된다"며 정부 및 청와대가 만일의 사태에 대비해 만전을 기하고 있음을 알렸다.

한편 이 대통령은 이날 오후 늦게 필리핀 순방 일정을 마치고 귀국할 예정이다.

#이재명대통령#중동사태#이란#유가#임시국무회의

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이경태 (sneercool) 내방

2007년 5월 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사'제2의 마닐라 갈레온 무역' 말한 이 대통령 "조선·전자 등 협력 확대"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기