서울시장 출사표 윤희숙 "한강버스 등 패션정치, 서울 병들게 해"

큰사진보기 ▲윤희숙, 서울시장 출마 선언윤희숙 전 국민의힘 의원이 4일 서울 여의도 국회 소통관에서 서울시장 출마 선언을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

윤희숙 전 국민의힘 혁신위원장이 서울특별시장직 출마를 선언했다. 국민의힘 소속으로 서울시장직 출마를 공식화한 건 윤 전 위원장이 처음이다.그는 현직 오세훈 서울시장의 역점 사업 중 하나인 한강버스 사업을 "패션정치"로 규정하며 날을 세웠다. 당 지도부를 향해서는 윤석열 전 대통령 절연 등 결단을 내려야 한다고 강조했다.윤 전 위원장은 이날 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "지금이야말로, 변화에 끌려가는 것이 아니라 변화를 주도하는 리더로 선수를 교체할 때"라며 "저 윤희숙이 보수 정치의 진짜 실력을 보여드리겠다"라고 밝혔다.그는 현 서울의 상황에 대해 "서민들은 서울 밖으로 끊임없이 밀려나고, 도시경제는 활력을 잃어간다. 청년은 미래가 두렵고, 소상공인은 현재가 고통이다. 이기는 도시에서 패배하는 도시가 돼버렸다"라고 진단했다.특히 "부패 이념 정치와, 랜드마크에나 집착하는 패션정치가 지난 20년 동안 서울을 병들게 했다"라며 "패션정치엔 (오 시장의 역점 사업인) 한강버스 (사업이) 포함"이라고 지적했다.그러면서 "지금 서울이 필요로 하는 것은 격변하는 세계 경제 속에서 시장원리를 명확하게 이해하고, 구성원들의 창의성과 역동성을 살리며, 문제를 정확하게 짚고 해결하는 경제시장"이라고 강조했다.당 지도부를 향해서는 "지금처럼 결단을 주저한다면, 결국 지방선거라는 심판대에서 국민의 선택으로 매듭지어질 것"이라고 경고했다. '결단'에 대해선 "윤 전 대통령 절연을 포함해 전반적으로 당의 모습을 정비하는 것을 포함해야 한다"라고 덧붙였다.핵심 공약으로는 부동산 문제를 해결하기 위한 '닥공(닥치고 공급)' 3종 세트를 제안하며 "용적률을 최고치까지 끌어올리고 '용적률 500%의 제4종 일반주거지역'을 중앙정부와 당당히 담판해 도입하겠다. 이주비 재정융자로 이재명 정부 10·15대책의 부작용을 해소하겠다"라고 했다.또 "인건비와 임대료가 이미 비싼 서울은 도시가 보유한 고유의 자산으로 고부가가치 산업을 창출해야 한다"며 "서울 팬덤과 전·후방으로 연관된 산업 전체를 첨단기술과 연결한 생태계를 구축하고, 그 중심인 'K-컬처 넥서스(서울 팬덤 코엑스)'를 창동에 건립하겠다"고 제안했다.더해 "서울 교통의 '3.0' 시대를 열겠다"며 "예컨대 4호선 동대문역사문화공원역과 3호선 동대입구역을 불과 600미터의 짧은 연결 선로로 이으면 도봉·노원·강북·성북의 150만 시민들이 환승 없이 강남권으로 갈 수 있는 '창동~수서'직통 시대가 열린다. 바로 이것이 짧은 연결들만으로 도시 철도망의 총체적 효율성을 끌어올리는 '서울 지하철 리셔플링'"이라고 설명했다.