강동길 해군참모총장 "국방부 징계 존중"... 사의 표명

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 대장 진급·보직 신고 및 삼정검 수치 수여식에서 강동길 해군참모총장의 삼정검에 수치를 달아주고 있다. 2025.9.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

12.3 비상계엄 연루 의혹으로 직무에서 배제됐던 강동길 해군참모총장(대장)이 4일 사의를 표명했다.강 총장은 이날 "국방부 징계 처분 결과를 존중하다"며 "오늘부로 사의를 표명한다"고 밝혔다.앞서 국방부는 "12·3 불법 비상계엄과 관련해 해군참모총장(전 합참 군사지원본부장)에 대해 성실의무위반으로 중징계 처분했다"고 공지했다.국방부는 지난 2월 27일 강 총장에 대한 징계심의위원회를 열고 정직 1개월의 처분을 결정한 것으로 알려졌다.군 간부 징계는 견책-근신-감봉-정직-강등-해임-파면으로 구분되는데, 이 중 파면·해임·강등·정직은 중징계에 해당한다.12.3 비상계엄 당시 합동참모본부(합참) 군사지원본부장(중장)을 맡고 있었던 강 총장은 정진팔 합참차장으로부터 계엄사령부 구성을 지원해달라는 요청을 받고, 자신의 지휘 계통에 있던 합참 계엄과에 구체적 지원 지시를 내린 것으로 알려졌다.국방부는 계엄 연루 의혹이 제기된 강 총장에 대해 2월 13일 직무 배제 조처를 취한 바 있다. 당시 국방부는 "내란 사건과 관련해 의혹이 식별됨에 따라 (강동길) 해군참모총장을 직무 배제했다"라며 "징계 절차를 진행하고 그 결과에 따라 인사 조치를 시행할 예정"이라고 설명했다.