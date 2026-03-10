군인권센터, 짐킴홀딩스 회장 1억 원 후원 받아 '우리장병 방탄기금' 신설

큰사진보기 ▲군인권센터가 군 장병의 생명과 인권을 보호하기 위한 목적 기금인 '우리장병 방탄기금'을 시작한다. '우리장병 방탄기금'은 짐킴홀딩스 김승호 회장으로부터 1억 원의 후원금을 기부받은 것으로 군인권센터 설립 이래 조성된 최초의 대규모 목적기금이다. ⓒ 군인권센터 관련사진보기

['우리장병 방탄기금' 홈페이지]

군인권센터가 군 장병의 생명과 인권을 보호하기 위한 목적 기금인 '우리장병 방탄기금'을 시작한다. 이 '우리장병 방탄기금'은 2009년 센터 설립 이래 처음으로 조성되는 대규모 목적 기금으로, 군인권센터는 "군 복무 중에 발생하는 인권 침해와 안전 사고에 대해 전문적인 대응 체계를 구축하고자 이번 기금을 마련했다"고 전했다.특히 이번 기금은 베스트셀러 <돈의 속성>의 저자인 김승호 짐킴홀딩스(Jimkim Holdings) 회장으로부터 후원금 1억 원을 기부 받아 만들어진 것이다. 군인권센터는 <오마이뉴스>에 "김 회장은 군 조직의 위험 요소와 장병들의 열악한 현실에 깊은 관심을 가져왔다"면서 "김 회장은 이번 기부가 장병들의 생존권을 지키는 실질적인 안전망이 되고, 우리 사회에 나눔 문화가 확산되는 계기가 되기를 희망한다는 뜻을 전했다"라고 밝혔다.구체적으로는 '우리장병 방탄기금'을 통해 전문 심리 상담을 지원하고, 법률 상담과 소송 비용을 제공하며, 군 정신건강 의료 실태조사 및 제도 개선 등 정책 연구 사업을 수행할 예정이다. 또한 사고나 질병 등 위기 상황에서 도움이 필요한 장병들을 위해 긴급 의료비 지원을 집행할 계획이다.군인권센터는 "사후 구제뿐만 아니라 심리상담, 실태조사 등 장병들을 전방위적으로 보호하는 민간 차원의 구조적 안전망이 새롭게 구축된 것이다"라고 강조했다. 심리 상담에는 '전태일의료센터 마음상담소'와 협력해 장병 본인만이 아닌 가족들의 우울 지수를 관리하고 트라우마를 치유하는 등 심리적 회복을 돕는 통합 시스템을 운영할 예정이다.임상열 군인권센터 참여홍보팀 팀장은 4일 "'우리장병 방탄기금' 발족이 우리 사회가 장병 안전을 책임지는 중요한 전환점이 될 것으로 기대하고 있다"면서 "군인권센터는 기금 운영의 투명성을 철저히 관리하며 모든 장병이 존엄한 환경에서 복무할 수 있도록 활동할 계획"이라고 전했다.