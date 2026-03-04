"군민이 만드는 박람회"...태안국제원예치유박람회 성공 다짐

큰사진보기 ▲충남도는 지난 3일 태안 문화예술회관 대공연장에서 ‘2026 태안국제원예치유박람회’ 범도민지원협의회 발대식을 개최했다. ⓒ 신문웅(태안군 제공) 관련사진보기

50일 앞으로 다가온 '2026 태안국제원예치유박람회'의 성공 개최를 다짐하는 범도민 결집의 장이 태안에서 펼쳐졌다.충남도는 지난 3일 태안 문화예술회관 대공연장에서 '2026 태안국제원예치유박람회' 범도민지원협의회 발대식을 개최했다. 이날 행사에는 김태흠 충남지사와 가세로 태안군수, 전창균 범군민지원협의회장을 비롯해 도내 기관·사회단체장과 회원 등 800여 명이 참석해 박람회 성공을 한목소리로 기원했다.발대식은 박람회 준비상황 설명을 시작으로 범도민 위촉장 수여, 결의문 낭독, 기념사 및 축사, D-50 카운트다운, 성공기원 세리머니 순으로 진행됐다. 참석자들은 박람회가 단순한 지역행사를 넘어 충남과 태안의 미래 성장동력이 되도록 힘을 모으겠다고 다짐했다.범도민지원협의회는 운영위원회를 비롯해 자치·자원봉사위원회, 보건복지위원회, 농축수산위원회 등 9개 분과위원회로 구성됐다. 각 분과는 관람객 유치를 위한 대외 홍보 활동은 물론, 도민의 자발적 참여 분위기 확산과 역량 결집을 지원하는 역할을 맡는다.특히 지역 농·어업인과 사회단체, 자원봉사단체가 연계해 손님맞이 준비에 나서면서 '군민이 만드는 박람회'로 치르겠다는 의지를 드러냈다.'2026 태안국제원예치유박람회'는 오는 4월 25일부터 5월 24일까지 30일간 태안군 안면읍 꽃지해안공원 일원에서 열린다. 주제는 '자연에서 찾는 건강한 미래, 원예·치유(Healing & Future from Nature)'다.행사 기간에는 특별공연과 상설 전시, 체험형 이벤트 등 다채로운 프로그램이 운영된다. 또한 안면도수목원과 지방정원을 연계한 행사, 탄소중립 실천을 체험할 수 있는 프로그램도 마련돼 관람객들에게 색다른 경험을 제공할 예정이다.김태흠 지사는 기념사를 통해 "이번 박람회를 계기로 태안을 대한민국 원예산업의 중심지로 육성하겠다"며 "30일짜리 행사가 아니라 향후 30년을 먹여 살릴 산업기반을 만든다는 각오로 준비하고 있다"고 밝혔다.이어 "남은 50일은 박람회의 성패를 좌우할 마지막 골든타임"이라며 "철저한 준비로 '역시 태안이다, 충남이 해냈다'는 평가를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.가세로 군수도 격려사를 통해 군민들의 적극적인 동참을 당부했다. 가 군수는 "태안에서 열리는 국제행사인 만큼 태안군민이 가장 먼저 손님맞이에 나서야 한다"며 "우리 스스로가 홍보대사가 돼 박람회 성공을 이끌어야 한다"고 말했다.이어 "군민 한 사람 한 사람의 참여와 관심이 모일 때 비로소 성공 박람회가 완성된다"며 "태안의 저력을 보여줄 수 있도록 모두가 함께 뛰어달라"고 강조했다.범도민지원협의회는 그동안 안면도꽃박람회, 세계대백제전, 금산세계인삼엑스포, 금산세계인삼엑스포, 보령해양머드박람회, 계룡세계군문화엑스포 등 대규모 국제행사를 성공적으로 이끄는 데 핵심적인 역할을 해왔다.이번 치유박람회 역시 범군민지원협의회를 중심으로 태안군민들의 자발적 참여와 결집이 성공적 개최의 최대 관건으로 꼽히는 만큼, 지역사회가 다시 한번 힘을 모아 태안의 새로운 도약을 이끄는 전환점이 될지 주목된다