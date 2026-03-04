인천시-인천관광공사, '2026 인천 관광스타트업' 모집

AD

인천시(시장 유정복)와 인천관광공사(사장 유지상)는 4월 17일까지 지역 내 유망 관광 창업 초기 기업을 발굴‧지원하기 위해 '2026 인천 관광스타트업 모집' 공모를 실시한다.이번 공모는 창업 7년 이내 관광 분야 창업기업과 예비 창업자를 대상으로 하며, 성장 단계와 특성에 따라 총 6개 분야로 구분해 모집한다. 모집 분야는 △예비(예비창업자) △초기(창업 3년 이내) △도약(창업 3년 초과 7년 이내) △지역상생(한국관광공사관광벤처기업 또는 타 지역 관광기업지원센터 인증 창업기업) △성장플러스+Ⅰ(인천관광기업지원센터 창업기업 육성 프로그램 수료 기업 중 심화단계 희망 기업) △성장플러스+Ⅱ(2024~2025년 성장플러스+졸업 기업) 등이다.인천시는 1차 서류심사와 2차 발표심사를 거쳐 총 15개 안팎의 창업기업을 최종 선정할 계획이며, 결과는 5월 초 발표할 예정이다.선정 기업에는 최대 3800만 원의 사업화 자금을 지원하고, 1:1 기업진단을 비롯해 창업 전문교육, 맞춤형 컨설팅, 투자유치(IR) 역량 강화 프로그램 등 성장 단계에 맞춘 체계적인 육성 프로그램을 제공한다.참여를 희망하는 기업은 한국관광산업포털(touraz.kr)에 가입한 뒤 기업 등록(예비 창업기업 제외)을 통해 신청하면 된다. 자세한 사항은 인천관광기업지원센터 누리집(https://tourbiz.ito.or.kr/)을 참고하거나 전화(☎ 032-724-9125)로 문의하면 된다.유정복 시장은 "이번 공모는 지역 관광 창업 초기 기업을 발굴하고 인천 관광산업의 경쟁력을 한층 강화하는 계기가 될 것"이라며 "창의적인 아이디어와 혁신 기술을 보유한 기업들의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.