"과학자도 비행기가 뜨는 원리를 모른다"는 말의 진짜 의미

인천국제공항을 출발해 뉴욕 존 F. 케네디 국제공항으로 향하던 비행기가 활주로를 박차고 오르던 순간, 창밖으로 날개를 바라보았던 적이 있다. 땅을 떠나는 그 짧은 시간 동안, 날개는 공기를 가르며 미세하게 떨렸다. 바다와 하늘의 경계가 흐릿해지는 것을 바라보며 일상에서 느낄 수 없던 낯선 감각이 찾아왔다. 문득 궁금해졌다. 수백 톤에 달하는 이 거대한 쇳덩어리가 대체 어떻게 하늘을 날 수 있는 것일까?지금으로부터 20여 년 전인, 2003년 <뉴욕타임스>가 국립항공우주박물관의 공기역학 전문가 존 앤더슨(John D. Anderson) 교수에게 "무엇이 비행기를 떠 있게 하는가?"라고 물었을 때 그는 이렇게 대답했다."이에 대한 간단한 한 줄짜리 답은 없습니다(There is no simple one-liner answer to this)."놀랍게도 이 대답은 2026년 현재에도 유효하다. 그런데 학창시절에 과학을 배운 사람이라면 의아할 것이다. 교과서에는 비행기가 뜨는 원리가 명확히 적혀 있기 때문이다. 이른바 '베르누이의 원리'이다. 날개 윗면은 둥글고 아래는 평평하므로, 날개 앞에서 갈라진 공기가 뒤에서 동시에 만나려면 위쪽 공기가 더 빨리 이동해야 한다. 유체의 속도가 빠르면 압력이 낮아지므로, 날개 윗면에 저기압이 형성되어 비행기를 위로 끌어올린다는 설명이다.언뜻 깔끔하고 명쾌해 보이지만, 물리학자들은 이 같은 단순화에 치명적인 오류가 있다고 지적한다. 애초에 날개 앞에서 갈라진 두 공기가 뒤에서 '동시에' 만나야 할 물리학적 이유가 없기 때문이다. 세계 최고의 항공우주 기관인 미국 항공우주국(NASA)조차 공식 홈페이지의 공기역학 가이드에 '잘못된 양력 이론(Incorrect Lift Theory)'이라는 코너를 따로 마련해 두었을 정도다. NASA는 과학 교과서와 인터넷에 실린 단순한 설명이 오해를 부른다고 지적한다.비행기를 띄우는 진짜 힘은 무엇일까? 어떤 사람들은 베르누이의 원리를 대체할 새로운 정답으로 뉴턴의 제3법칙(작용과 반작용의 법칙)을 꼽는다. 거대한 날개가 공기를 아래로 짓누르고, 그 반작용으로 비행기가 위로 떠오른다는 것이다.하지만 항공역학자들은 둘 중 하나만이 정답이라는 생각 자체가 인간이 만든 이분법적 착각이라고 지적한다. 비행기가 날 때 날개 주변에 눈에 보이지 않는 '압력장'이 형성된다. 이 안에서 압력과 속도의 관계를 설명할 때는 베르누이의 관점이 유용하고, 날개가 공기의 흐름을 아래 방향으로 편향시켜 공기에 운동량을 부여하며 그 반작용으로 양력이 생긴다는 거시적 결과는 뉴턴의 관점으로 설명된다. 결국 하나의 현상을 쪼개어 놓고 무엇이 정답이냐며 다투고 있던 셈이다.이 흐름을 완벽히 계산해 내는 것은 현재의 나비에-스토크스 방정식(Navier-Stokes equations)으로도 사실상 불가능하다. 인간은 아직 공기의 모든 움직임을 수학적으로 통제하지 못한다. 그저 수많은 풍동 실험 데이터와 100년 넘게 축적된 시행착오에 의지해 하늘을 빌려 쓰고 있을 뿐이다.2020년, <사이언티픽 아메리칸>은 "비행기가 왜 공중에 떠 있는지 아무도 설명할 수 없다(No One Can Explain Why Planes Stay In The Air)"는 자극적인 제목의 기사를 실었지만, 항공 엔지니어들 사이에서는 '조회수 낚시'라는 비판을 받았다. 사실, 이 논쟁의 핵심에는 지식의 두 층위가 존재한다. 하나는 '어떻게 되는가'를 정밀하게 기술하는 공학적 층위이고, 다른 하나는 '왜 그렇게 되는가'를 일반인도 납득하게 풀어내는 직관적 층위다.과학자들은 비행의 직관적 원리를 한 문장으로 완벽히 규명하지 못했음에도, 수학적 모델을 극대화하여 비행기를 가장 안전한 교통수단으로 설계해 냈다. 요컨대 "비행기가 뜨는 원리를 과학자들도 모른다"는 말은 하나의 현상 뒤에 얽혀 있는 거대한 복잡성을 겸허히 인정하는 정직한 고백인 것이다.기술의 역사는 종종 이론보다 먼저 달려왔다. 열역학 법칙이 정립된 후에 증기기관이 발명된 것이 아니라 그 반대였다. 제임스 와트가 증기기관을 개량한 것은 1769년이다. 반면 카르노가 열기관의 효율을 이론화한 것은 1824년이며, 열역학 제1·2법칙이 줄, 클라우지우스, 켈빈 등에 의해 정립된 것은 1840~50년대에 이르러서였다. 증기기관은 열역학적 이론이 확립되기 수십 년 전부터 실제로 작동하고 있었다.라이트 형제는 1903년에 최초의 동력 비행에 성공했지만, 양력에 대한 이론은 그 이후에 정교해졌다. 이론만으로 모든 조건을 완벽히 예측하기 어려웠던 탓에 엔지니어들은 저마다의 방식으로 실험하며 다채로운 형태의 비행기를 하늘에 띄워 왔다.흥미롭게도 우리는 삶의 문제 앞에서는 종종 이와 반대로 행동한다. 100% 보장된 미래가 확인될 때까지 중요한 결정을 끝없이 미루거나, 완벽한 조건이 갖춰져야만 다음 스텝으로 나아갈 수 있다는 함정에 빠지곤 한다.때로는 완벽한 답을 몰라도 앞으로 나아갈 수 있다. 인생에는 정답이 하나로 정해져 있지 않기에, 숱한 시행착오를 통해 나에게 맞는 '최적의 해'를 찾아가며 고유한 궤적을 그려 나갈 수 있는 것이 아닐까.<참고 문헌>- NASA Glenn Research Center, "Beginner's Guide to Aerodynamics"- Scientific American, "No One Can Explain Why Planes Stay In The Air"- The New York Times, "Staying Aloft; What Does Keep Them Up There?"