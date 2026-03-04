블러드문 찾아 헤매다 떠오른 전쟁의 참상

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲개기월식을 보러 공원에 모인 사람들구름 속에 숨은 붉은 달을 보려는 사람들 ⓒ 김효숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲동네 공원에서 찍은 개기월식 일명 블러드 문구름 속에 숨었다 나온 달을 줌으로 당겨 선명하지 않지만 평상시처럼 노랗고 환한 빛이 아니라 붉은 빛이었다. ⓒ 김효숙 관련사진보기

저녁을 먹고 나서 거실에서 잠깐 멍하니 앉아 있었다. 뜬금없이 아들 스마트폰이 우렁차게 울려댔다. 무슨 일인가 두리번거리는 내게 아들이 싱글싱글 웃으며 말했다."엄마, 오늘 대보름이죠? 붉은 달이 뜬대요."오늘은 일 년 중 가장 큰 달이 뜨는 정월대보름인데, 36년 만에 개기 월식이 겹쳤다는 것이다. 지구 그림자에 갇힌 달이 붉은빛을 낸다고 블러드문이라 한다는 설명도 덧붙여 주었다. 역시 이과생답다.블러드문이라니, 영화 제목 같았다. 나는 아들 이야기를 듣고 좀이 쑤셔 거실에 가만히 있을 수가 없었다. 그때 마침, 방에서 부모님께 안부 전화를 하던 남편이 통화를 끝내고 나왔다. 나는 가족들을 불러 모았다."찐한 보름달 보러 가자!"피곤하다며 방에서 나오기 싫어하던 딸도 '36년 만에 찾아온 대보름 개기 월식'이라는 말에 몸을 일으켜 주었다. 어제 종일 내린 비가 찬 기운을 몰고 왔는지 종일 바람 끝이 찼다. 하나같이 롱패딩을 입고 집을 나섰다.20층짜리 건물 네 개가 동서남북 사방을 둘러싸고 있어 그 틈으로 보이는 하늘은 네모 반듯했다. 그 네모난 하늘에 구름이 가득했다. 아이들이 실망하는 눈치다. 남편과 나는 재빨리 아파트 상가 쪽으로 발길을 옮겼다. 길 건너 아파트는 그리 높지 않아 하늘이 자리를 조금 내어주었다. 구름 사이로 별빛이 하나 반짝였다. 희망이 보였다.이왕 나온 김에 집 근처 공원까지 가보기로 했다. 아파트에 둘러싸인 조그만 공원이지만 우리 동네에서 하늘이 뻥 뚫려 보이는 유일한 공간이다. 평소에도 마음이 답답한 날에는 하늘을 보러 자주 찾곤 한다. 건널목을 지나 공원 입구에 발을 들여놓았지만 구름 잔뜩 낀 하늘엔 달이 보이지 않았다. 생각보다 날이 차서 달을 찾아 더 이상 헤매다니고 싶지 않은 내 마음을 알아챘는지 아들이 갑자기 소리쳤다."달이다!""어디 어디?"아들의 외침에 뚫어져라 하늘을 쳐다봤지만, 어느 곳에도 달그림자는커녕 구름만 가득했다. 까치발을 하고 눈을 부릅떠 봐도 소용이 없었다. 아들은 조금만 기다리라고 했다. 방금 구름 속으로 달이 숨는 걸 봤으니까 조금만 기다리면 다시 나올 거라고 했다. 몇 분이 지나도 달은 보이지 않았다. 1분이 그렇게 긴 시간인 줄 몰랐다. 가만히 서 있으니, 찬바람이 스며들어와 지퍼를 꼭꼭 여몄다.달을 봤다는 아들 소리에 사람들이 하나둘씩 모여들었다. 조바심이 났다. 엄마 아빠를 따라 나온 아이들도 답답한지 도대체 달이 언제 나오느냐고 계속 물어댔다. 엄마도 아빠도 조금만 기다리라고 얘기했지만 우리 누구도 아는 사람은 없었다.하염없이 기다리다 지친 나는 산책 나온 귀여운 강아지들을 보면서 마음을 달랬다. 한 녀석이 다른 녀석에게 먼저 친한 척을 하고는 겁이 난 건지 제 주인 뒤로 몸을 숨겼다. 제 곁으로 다가온 녀석에게 댓거리를 하려는데 상대가 바로 내빼버리니 어찌할 줄 모르고 낑낑거리는 모습에 웃음이 터졌다. 그때 옆에 있던 남편이 내 어깨를 살짝 치며 신호를 보냈다.다시 하늘을 올려다봤다. 드디어 구름 속에 숨어 있던 붉게 물든 달이 슬그머니 나타났다. 여기저기 스마트폰이 번쩍거렸다. 나도 질세라 계속 사진을 찍어댔다. 줌으로 당기니 너무 흐리고 구름 사이로 멀리 있는 달을 그냥 찍자니 콩알만 해서 답답했다.온 가족이 저마다의 각도로 순간순간 구름 속으로 숨어드는 달과 밀고 당기듯 작당을 해가며 마음에 드는 순간을 잡으려고 애썼다. '내 달'은 어떻고 '네 달'은 또 어떻고 하며 웃음꽃이 터졌다.자신이 찍은 사진을 한참 들여다보다 가족 대화방에 올리고선 딸이 한마디 했다."블러드문이 아니라 핑크문이군."그랬다. 구름을 완전히 벗어나지 않은 탓인지 블러드문이라는 이름이 무색할 만큼 핏빛이 돌지 않았다. 진한 붉은빛 달을 기대했다가 달빛이 너무 옅은 분홍빛이라 살짝 실망했다. 그런데 딸아이 말을 듣는 순간 새빨간 달이 아니어서 오히려 다행이라는 생각이 들었다.며칠 전 전해진 미국과 이스라엘의 이란에 대한 공습은 세계인들을 또다시 공포로 몰아넣었다. 게다가 폭격으로 수많은 초등학생이 사망했다는 소식은 모두에게 크나큰 충격을 주었다. 얼마나 많은 피를 뿌려야 전쟁이 멈출까?온 가족이 신나게 보름달을 찾아 헤매다 갑자기 떠오른 '핏빛'이란 단어에 고개를 숙이고 말았다. 상상도 못 할 슬픔과 불안에 휩싸여있을 그들에게 죄스러운 마음도 들었다. 그래서 그런지 핏빛처럼 붉은 달보다 부드러운 분홍빛 달이 훨씬 낫다는 생각이 들었다. 옅은 분홍빛 달이 그들에게도 가 닿기를 바랐다. 우리가 보름달을 보고 소원을 빌듯이 그들도 달을 보며 한 가닥 희망을 품을 수 있으면 좋겠다.다음번 개기 월식은 2028년 12월 31일 밤이다. 그날은 붉은 달을 보며 아파하지 않고 오롯이 즐길 수 있기를 간절히 바라며 딸의 손을 잡고 집으로 돌아왔다.