동학혁명 성공했다면 아시아 선진 주도

큰사진보기 ▲1894년(고종31) 동학농민운동 당시 농민군과 조선-일본 연합군이 공주 우금치에서 벌인 전투 기록화. ⓒ 한국문화재재단 월간 문화재 갈무리 관련사진보기

AD

서경전역은 역대의 사가들이 다만 왕의 군대가 반란의 무리를 친 전역으로 알았을 뿐이었으나 이는 근시안적 관찰이다. 그 실상은 전역이 곧 낭불양가(郎佛兩家) 대 유가(儒家)의 싸움이며, 국풍파(國風派) 대 한학파(漢學派)의 싸움이며, 독립당 대 사대당의 싸움이며, 진취사상 대 보수사상의 싸움이다.



묘청은 곧 전자의 대표요, 김부식은 곧 후자의 대표이었던 것이다. 이 전역에 묘청 등이 패하고 김부식이 승리하였으므로 조선사가 사대적·보수적·속박적 사상 즉 유교사상에 정복되고 말았거니와 만일 이와 반대로 김부식이 패하고 묘청 등이 이겼더라면 조선사가 독립적·진취적 방향으로 진전하였을 것이니, 이 전역을 어찌 1천년에 제1대사건이라 하지 아니하랴.



역사에서 가정이 부질없다지만, 최제우의 개혁이 수용되었더라면, 동학농민혁명이 성공 하여 누적된 '사회질병'을 수술하고 '후천개벽'의 길로 나아갔으면, 일본이 1868년 단행한 메이지 유신과 경쟁하면서 조선은 근대화의 길을 열었을 것이고, 일제의 식민지가 되지 않았을 것이며, 그랬으면 분단이나 6·25 동족상쟁은 일어나지 않았을 것이다.



일본에서 메이지 유신을 단행한 인물 중에 사이고 다카모리(西鄕隆盛)를 필두로 하는 자들은 조선을 정벌하자는 이른바 정한론자들이었지만, 최제우나 2대 교조 최시형, 동학농민혁명 주도자들은 하나 같이 생명사상과 평화론자들이었다. 두 나라 사상가들의 결과 격이 크게 다름을 알 수 있다. 그래서 더욱 동학농민혁명의 좌초는 우리를 가슴 아프게 한다.

덧붙이는 글 |

[횃불·촛불·응원봉, 동학농민혁명]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

최제우의 사상이 일차적으로 현실화된 1894년의 동학혁명은 비록 현대 병기로 무장한 일본군에 의해 좌절되고 말았으나, 동학농민혁명의 정신은 우리의 개화사상과 의병운동, 민주화운동의 정맥으로서 면면히 이어졌다. 동학농민혁명군이 들었던 횃불이 촛불로, 다시 '빛의 혁명'으로 승화된 것이다.동학농민혁명 후에 전개된 정부의 갑오경장은 그것이 비록 일본공사 오토리(大鳥圭介)에 의해 <내정개혁방안 강령 5개조>에 따라 진행되었으나, 가장 중요한 사회면의 개혁 즉 문벌과 양반 상놈의 계급제 타파, 능력에 의한 인재등용, 공사노비법 폐지, 과부의 재가 허용, 고문과 연좌법 폐지, 조혼금지 등은 동학혁명의 '폐정개혁안'이고, 최제우의 후천개벽사상에서 기원한다.혹자는 동학꾼들이 난을 일으켜서 일본군이 들어오게 되고, 결국 망국에 이르렀다고 개탄한다. 말기 증세에서 허덕거리는 왕조(고종)에게 개혁을 요구하는 백성들의 정당한 봉기를 외국군을 불러들여 진압(학살)하고, 그 군대가 잔류하게 된 것은 우둔한 임금과 우매한 척신 관료들이었다.동학농민혁명군은 호남의 요충지인 전주성을 점령했다가 일본군이 내침하자 정부와 '전주화약'을 맺고 폐정개혁안 12개조를 타협한 후 전라도 53개 군현에 농민자치기관인 집강소를 설치하고 폐정개혁에 착수하였다. '외적'의 침략을 받고 '내적' 타도의 진군을 멈춘 것이다.임금이나 조정 각료 대신들은 그때까지도 일본이 청국과 텐진조약을 통해 '상호출병'을 밀조한 사실도 모르고 있었다. 1905년 미국과 일본이 '카츠라 - 테프트 밀약'을 통해 일본은 조선, 미국은 필리핀을 나눠먹기로 밀약한 것을 모르고 있었던 일과 다르지 않았다. 이런 고종을 두고 학계 일각에서는 '개명군주'라고 추켜세우는 얼이 없는 학자들도 있다.그때나 지금이나 권세가와 지식인·종교인·언론인 중에는 외세에 빌붙어 종살이를 하더라도 국내에서는 기득권을 내려놓지 않고 지배층이 되겠노라는, 사대주의에 찌든 부류가 적지않고 이들은 여전히 우리 사회의 기득권층을 이루고 있다.안타깝고 아쉬운 점은 만약 동학농민혁명이 성공했으면, 한민족의 능력으로 보아 충분히 아시아의 근대화를 주도하고 평화스러운 동북아시대를 열었으리라는 사실이다.일찍이 단재 신채호는 중국 망명지에서 '조선역사상 1천년 래 제1대사건'이란 명문을 쓴 바 있다. 고려 인종 13년(1135년) 서경전역(西京戰役) 즉 묘청 일파가 김부식 세력에게 패한 사실을 그 원인으로 지적하였다. 신채호의 진단을 들어보자.