진보당 진주시장 첫 도전... 3선 시의원 류재수 출마 선언

덧붙이는 글 | 이 기사는 단디뉴스에도 실립니다.

진보당 진주시위원회가 이번 지방선거에서 "광장의 시민들이 보여준 용기에 보답할 것"이라며 "지난 12·3 내란을 꺾은 빛의 광장의 혁명을 완수하겠다"라고 밝혔다.3일 진주시청 브리핑룸에서 열린 기자회견에서 진보당 진주시위원회 지방선거 후보자들은 제9회 전국동시지방선거 출마를 공식 선언했다.이 자리에는 경남도의원 후보 5명과 시의원 후보 3명도 함께해 출마 의지를 다졌다.진주시장에 출마한 류재수 후보는 "12·3 계엄 사태 이후 내란세력을 척결하고 나라를 정상화하려는 국민적 노력이 이어지고 있다"라며 "이번 6·3 지방선거에서 무능·부패 세력을 청산하고 지방권력을 교체해 새로운 경남, 새로운 진주로 도약해야 한다"라고 주장했다.류 후보는 이어 "지금도 '윤 어게인'을 외치는 국민의힘은 이번 지방선거에서 혹독한 심판을 받을 것"이라며 "보수를 버리고 극우를 택한 국민의힘 자리에 민주당이 자리하고 있는 형국으로, 이제는 거대 양당이 독주하는 정치 지형 역시 바뀌어야 한다"라고 말했다.그러면서 "진주를 변화·발전시켜 나갈 진보적 역할이 우리 당에 요구되는 시점"이라며 "거대 양당 체제를 넘어 확실한 제3당으로 자리 잡겠다"라고 밝히며 시민들의 지지를 당부했다.진보당은 이번 선거에서 진주시장 후보를 포함해 경상남도의원 5명 전원, 진주시의원 전 지역구 및 비례대표 후보를 낼 계획이라고 밝혔다. 4월까지 정당 지지율 10%를 확보해 제3당으로 자리매김하겠다는 목표도 제시했다.진주시장 후보로는 3선 시의원을 지낸 류재수(60) 진주살림연구소장이 나섰다.진보당 경상남도의원 후보▲1선거구 이동진(49) 전 경상대학교 총학생회장, 현 진주혁신도시주민참여위원회 부위원장▲2선거구 정하늘(26) 경상국립대 수의학과 재학, 진보당 경상국립대학생위원회 준비위원장▲3선거구 박상훈(42) 전 진보당 진주시위원회 문예위원장, 현 엔터테인먼트 하하 대표▲4선거구 김영훈(42) 전 경상대학교 총학생회장, 현 택배노조 롯데진주지회장▲5선거구 정현미(46) 전 윤석열퇴진 진주촛불집회 상황실장, 현 진보당 진주시위원회 부위원장진보당 진주시의원 후보▲가선거구 전옥희(43) 전 윤석열퇴진 진주촛불집회 사회자, 현 진주여성회 대표▲마선거구 김재영(39) 전 경상대학교 사회대학생회장, 현 진주시농민회 정치위원장▲바선거구 김상대(58) 전 동서산업노조(현 이누스) 지회장, 현 진보당 진주시위원회 공동위원장앞서 진보당 진주시위원회는 2025년 11월 22일부터 26일까지 5일간 당권자·당원 총투표를 진행해 2026년 지방선거 출마 후보 2차 명단을 확정했다.지난해 9월 1차 선출에서는 류재수(진주시장), 김상대(시의원 가선거구), 전옥희(시의원 가선거구) 후보가 확정되었으며, 이어 2차 투표에서는 이동진(도의원 1선거구), 정하늘(2선거구), 박상훈(3선거구), 김영훈(4선거구), 정현미(5선거구), 김재영(시의원 마선거구) 후보 등 6명이 추가로 선정됐으며, 모두 찬성률 90% 이상을 기록했다.한편, 진보당 진주시위원회는 오는 4월말까지 시의원 비례 후보를 추가로 선출해 출마할 계획이라고 밝혔다.