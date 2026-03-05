'선거감시 TF' 만든다는 장동혁에 당내 무력감 "대표가 밀어붙이니 자포자기"

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 소속 의원들이 5일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 현장 의원총회를 열어 "이재명 대통령이 오늘 국무회의서 사법 3법이 통과되는 의사봉 두드린다면 대한민국 무너뜨리는 망치질이 될 것이다"며 "이재명 대통령이 3대 악법에 대해 거부권 행사하지 않는다면 대한민국 국민이 이재명에 대해 거부권을 행사할 것이다"고 규탄하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘이 여당 주도로 국회 본회의를 통과한 '사법 개혁 3법(법 왜곡죄·재판소원제·대법관 증원법)'을 '악법'으로 규정한 가운데, 3일 오후 여의도 국회의사당앞에서 장동혁 대표, 송언석 원내대표를 비롯한 국회의원과 원외당협위원장 등이 참석한 가운데 ‘사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회’를 개최했다. 규탄대회를 마친 참석자들이 '윤어게인'을 외치는 지지자들과 함께 청와대를 향해 행진하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

AD

이준석 개혁신당 대표와 극우 성향 유튜버 전한길씨 등이 벌인 부정선거 음모론 토론회가 높은 조회 수를 기록한 데 고무된 장동혁 국민의힘 대표가 당내 '선거 감시 TF'를 만들겠다며 호응하고 나서자 당내에서는 또 하나의 지방선거 악재가 될 것이라는 우려가 커지고 있다.전한길씨는 "우리가 토스해주니까 장 대표가 스파이크 때린 격"이라며 맞장구를 쳤지만 당내 의원들은 "부정선거 음모론에 호응하는 모습을 보이는 게 공당으로서 맞나"라며 반발하고 있다.앞서 장 대표는 지난달 28일 자신의 페이스북에 "부정선거 토론 실시간 시청자 수가 30만 명을 넘었고, 하루도 지나지 않은 지금 벌써 누적 시청자 수 500만 명을 넘었다. 유권자의 15%에 달한다"라며 "공정한 선거 시스템에 대한 국민들의 높은 관심을 보여주는 것"이라고 주장했다.이어 "많은 국민은 부정선거의 진위 여부를 떠나 외국인 투표권 부여나 사전 투표 관리 부실 등 이미 드러난 문제점들을 바로잡아야 한다고 생각하고 있다"라며 "국민의힘은 선거 시스템 개편에 대해 본격적인 논의에 착수하고, 이번 지방선거에서 철저한 선거 감시가 이루어질 수 있도록 당 차원의 TF를 구성하겠다"라고 밝혔다.장 대표가 부정선거론에 직접적으로 동조한 것은 아니었지만 전한길씨 등 부정선거 음모론자들에게 힘을 실어주는 뉘앙스의 메시지를 내자, 당내 의원들은 국민의힘이 '극우 프레임'에 빨려들어갈 수밖에 없을 것이라고 우려하고 있다.영남을 지역구로 둔 한 의원은 5일 <오마이뉴스>에 "선거 감시 TF는 필요하지 않다"라면서 "당에서 '부정 선거', '선거제도 개선' 등의 말이 나오는 순간 우리 당은 극우로 보일 수밖에 없다"라고 말했다.그는 이어 "그런 TF를 만든다고 해서 야당인 우리에게 무슨 권한이 있나? 우리가 할 수 있는 게 뭐가 있나? 직 좋아하는 사람들이 TF 단장직이나 차지하지 않겠나"라고 지적했다.한 초선 의원은 "저 말고 다른 의원들도 TF 신설을 굉장히 부정적으로 생각하고 있다"라며 "지방선거에도 악영향을 미칠 것이기 때문"이라고 설명했다.이 의원은 특히 "여러 의원이 장 대표에게 '윤어게인 세력과 절연하라'고 말했던 건, (그 세력이) 부정 선거론을 확산시키기 때문"이라면서 "그런데 공당이 부정 선거론을 가져와서 확성기처럼 확대시키다니?"라며 혀를 찼다.한동훈 전 국민의힘 대표도 지난 3일 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 "선거 관리의 공정성과 부정 선거론을 주장하는 것은 완전히 다른 얘기"라며 "정치적인 이익 때문에 마치 부정선거 음모론이 사실일 수도 있다는 뉘앙스의 주장을 하는 것은 책임 있는 정치인의 자세가 아니"라고 꼬집었다.다만 당 지도부는 장 대표의 주장에 힘을 실어주고 있다. 송언석 원내대표는 지난달 28일 TV조선 '강적들'에 출연해 "선거 관리의 부실성은 상당히 심각하다. (선거 관리의 부실이) 부정 선거를 주장하는 사람들에게 빌미를 준다"라며 선거 감시 TF 설치의 필요성을 전했다.우재준 청년최고위원도 지난 3일 SBS '김태현의 정치쇼'에 출연해 "(부정선거 음모론 토론회 영상) 조회 수가 지금 500~600만 회가 될 정도로 국민적 관심사가 높다"라며 "그렇다면 이에 대해 적절하게 대응하는 것도 우리의 의무라는 측면에서 아마 장 대표가 그런 말(선거 감시 TF 신설)을 한 것으로 보인다"라고 말했다.지도부에서 선거감시 TF 구성을 반대하는 목소리가 크지 않은 것에 대해 수도권을 지역구로 둔 한 의원은 "지도부가 (선거 감시 TF 추진에 대해) 오케이(동의)했는데, 장 대표가 계속 밀어붙이니까 자포자기 심정으로 '그냥 해봐라'라고 한 거 아니겠는가"라며 무력감을 드러내기도 했다.