김상욱 "장동혁-한동훈은 적대적 공생관계"

김상욱 더불어민주당 의원은 3일 오마이TV <이병한의 상황실>에 나와 국민의힘을 강하게 비판하며 최근 출마를 선언한 울산시장 선거의 의미 등을 강조했다.

"울산과 경남은 이번 6.3 지방선거 최전방이다. 울산 같은 경우도 민주당이 분열하지 않고, 더해서 진보당과 단일화했을 때 50대 50 초접전 양상이 뜬다. 그리고 여론조사에서 10%p 정도는 이겨야지 본선에서 비슷해진다. 그런데 울산에서 바람이 불면 경남 선거도 이길 수 있다. 울산의 선거는 단순히 울산에서 그치는 게 아니라 부울경 전체 선거에 판도를 주는, 동남풍이 불면 판이 뒤집어 질 수 있는 곳이 울산이다."

김상욱 더불어민주당 의원이 국민의힘 장동혁 대표와 한동훈 전 대표를 두고 "적대적 공생관계"라며 6.3 지방선거에서 내란 비호세력의 정치적 단죄가 이뤄져야 한다고 강조했다.김 의원은 3일 오마이TV <이병한의 상황실> 인터뷰에서 최근 한 전 대표의 행보를 두고 "지금 장동혁에게 힘을 실어주는 것 같다"고 말했다. 그는 "장동혁은 싸워야 살 수 있는 사람이다. 적이 있어야만 정치적 생명을 이어갈 수 있고, 내부의 적이나 외부의 적이나 하나만 없어도 정치적 생명이 바로 무너질 수 있다"며 "한 전 대표가 장동혁을 좋아하나 보다. 장동혁을 살리기 위해 계속 움직이는 것 같다. 덕분에 국민의힘 안에서 '한동훈보다 내가 낫잖아'(란 말이 나온다)"고 했다.국민의힘 또한 김 의원의 비판을 피해갈 수 없었다. 그는 이날 장동혁 대표 등이 '사법독립'을 외치며 청와대로 행진한 것을 두고 "내란 때는 조용히 했다가, 왜 지금 대통령님이 잘하고 계신데 (가는가)"라며 "응원해주러 가셨나"라고 말했다.다만 "위헌정당해산심판보다는 6.3 지방선거를 통해서 국민의힘을 정치적으로 심판하는 것이 먼저"라며 "정치적 심판이 있기 전에 법적 심판부터 먼저 하면 경우에 따라 역풍이 불 수도 있다"고 봤다.김 의원은 나아가 "위헌정당해산심판 신청보다 더 필요한 것이 내란특별법 통과"라고 강조했다. 지난해 7월 같은 당 박찬대 의원이 대표발의한 내란특별법은 내란범을 배출한 정당에 국고보조금 지급을 중단하는 내용 등을 담고 있다. 김 의원은 "이것만 가지고도 국민의힘은 망가진다고 본다. 헌재보다 이게 훨씬 빠르고, 저항도 적고, 효율적이다. 그런데 치명적"이라며 "내란특별법을 빨리 통과시키고, 6.3 지방선거에서 정치적으로 단죄해버려야 한다"고 말했다.김 의원은 직접 정치적 단죄에 기여하고자 울산광역시장 선거에 출사표를 낸 상태다. 그는 "내란을 일으켰는데 반성도 안 하는 것은 민주주의를 부정하는 것"이라며 "이 세력이 (울산에서) 연임하려고 한다. 이걸 막아야 된다"고 했다. 김 의원은 또 울산 정계가 극우 정치, 기득권 정치에 매몰됐다며 "국민의힘 중심의 잘못된 기득권 세력이 시민사회의 자생력을 갉아먹고, 종속시키면서 기득권 중심 도시를 만들고, 반민주도시가 되어버렸다"고 비판했다.김 의원의 지역구, 울산광역시 남구갑은 국민의힘에게는 오랜 텃밭이지만 민주당으로선 오랜 험지다. 당적을 바꾼 그에게도 이제는 험지가 되어버렸다. 그는 "제가 지역구를 비우게 되면, 제 지역구가 극우적인 사람이 원내로 들어오는 길을 열어주게 되지 않을까 그런 망설임이 컸다"면서도 "정말 힘든 걸 알면서도 도전하는 것은 자리 욕심 때문 아닌 것 아시죠? 저 자리 욕심 없다. (다만) 울산은 반드시 이겨야 한다는 생각 때문"이라고 했다.김 의원은 울산에 새로운 바람이 불기 위해서는, 자신의 바통을 지난 총선 당시 지역구 상대였던 전은수 청와대 부대변인이 받아주는 것도 필요하다고 봤다. 그는 "당 지도부에서 (김상욱 울산시장 후보-전은수 보궐선거 후보 젊은피 동시 출격을) 결정해주시면 저는 쌍수를 들고 환영하고, 좋다"며 "얼마나 그림이 좋나"라고 말했다. 다만 그는 "그것도 당 지도부에서 결정하실 일"이라며 "아마 본인이 고민해야 될 부분도 많이 있을 것"이라면서 김-전 동시 출격은 개인적 견해라고 선을 그었다.https://www.youtube.com/live/c18iqDihu1A?si=1ZTvsMsBHLwiMxxE