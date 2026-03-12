고향집 다시 짓고 2년... 하자 없는 집에서 결심한 일

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"애들 다 고등학교로 떠나고 나면, 고향으로 가겠소."

"자, (가진 돈이) 이것뿐이요. 이걸로 저 앞집이랑 똑같이만 지어 주소."

큰사진보기 ▲2021년 12월의 고향집고향집에 노을이 내려앉는 장면이다. 아빠의 집은 나의 든든한 고향이었다. ⓒ 이창희 관련사진보기

큰사진보기 ▲고향의 새집에 눈이 쌓였다.2025년 1월, 새 집에서 맞이하는 첫번째 겨울이다. 눈쌓인 풍경과 어울리는 집이라 좋다. ⓒ 이창희 관련사진보기

큰사진보기 ▲조카들이 각자의 카메라로 노을을 담는다.조카들이 놀러왔다. 2층 테라스는 노을을 보기에도 일출을 보기에도 딱 좋은 장소인데, 아이들도 단번에 찾아냈다. ⓒ 이창희 관련사진보기

큰사진보기 ▲잔디한 번 깎았다고, 녹초가 되었다.땀을 뻘뻘 흘리면서 잔디를 깎았다. 엄마한테 고집을 부려서 잔디를 깔았으니, 이건 내 몫이다. ⓒ 이창희 관련사진보기

큰사진보기 ▲새해맞이 세배엄마는 조카들에게 줄 봉투를 정성껏 준비했다, 건강하게 잘 자라라 꾹꾹 눌러쓰시면서. 조카들도 이 곳에서의 시간이 행복하면 좋겠다. ⓒ 이창희 관련사진보기

"고향을 떠나 이만큼 버텼으니, 이제 돌아가겠소."