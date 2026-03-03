임병택 시흥시장, '신천~신림선' 민자-국가계획 병행 요구

▲수도권 서남부 광역철도수도권 서남부 광역철도는 인천 청학에서 출발해 시흥 은계에서 두 갈래로 분기하여 한 축은 구로·목동으로, 다른 한 축은 금천·신림으로 연결되는 ‘이중 축 광역철도’ 구조다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기