임병택 시흥시장, '신천~신림선' 민자-국가계획 병행 요구

시흥시가 '신천~신림선' 광역철도 사업의 국가계획 반영과 민간투자 방식 병행 추진을 정부에 공식 건의했다(관련기사: 신천신림선·제2경인선·신구로선 통합... '은계호수공원역' 추가 신설 조건
)
임병택 시흥시장은 3일 서울 국토발전전시관에서 광명·금천·관악 지자체장과 함께 국토교통부 장관을 만나 '신천~신림선'을 제5차 국가철도망구축계획에 반영하고, 수도권 서남부 광역철도 민간투자사업을 조기 추진해 줄 것을 요청했다.
'신천~신림선'은 시흥 신천역에서 광명 하안지구, 서울 금천구 독산동, 관악구 신림역을 잇는 광역철도 노선으로, 수도권 서남부 150만 시민의 교통 불편 해소와 지역 균형발전을 이끌 핵심 교통축으로 평가된다. 특히 출퇴근 시간대 상습 교통정체 완화와 대중교통 접근성 향상이 기대된다.
이번 건의의 핵심은 국가계획 반영과 민간투자 방식 병행이라는 '투트랙 전략'이다. 재정사업으로 추진할 경우 2026년 이후 국가계획 반영, 2032년 이후 착공이 예상된다. 반면 민간투자사업은 절차 단축이 가능해 2030년 착공, 2035년 개통을 목표로 추진할 수 있다. 4개 지자체는 정책적 근거 확보와 사업 속도 제고를 동시에 달성하겠다는 전략이다.
지자체장들은 "신천~신림선은 수도권 서남부 교통체계를 근본적으로 개선할 국가 전략사업"이라며 정부의 적극적인 지원을 촉구했다.
이와 함께 시흥시는 ▲수도권 제2순환선(안산~인천) 조기 착공 ▲월곶~판교선 매화역 정차 반영 ▲정왕지구 국가첨단전략산업 특화단지 조성 ▲(가칭)배곧대교 건설 국책사업 추진 ▲시흥광명 공공주택지구 보상 일정 단축 등 지역 현안도 함께 건의했다.
