"금강 합강리는 살아있는 생태 박물관... 습지보호지역 지정하라"

대전환경운동연합과 세종환경운동연합이 유엔(UN)이 정한 '세계 야생 동식물의 날(World Wildlife Day)'인 3일 금강 세종 합강리 일대의 겨울철 조류 조사 결과를 발표했다. 이들은 "합강리는 살아있는 생태 박물관"이라며 국가 습지보호지역 지정을 촉구했다.아울러 이들은 수문 개방 이후 되살아난 합강리의 생태 회복세를 근거로 "4대강 재자연화 국정과제를 즉각 추진하고, 세종보 담수 추진을 중단해야 한다"고 주장했다.두 단체는 이날 공동성명을 통해 "야생 동식물의 소중함을 기념하고 보호 의지를 다지는 날, 수문 개방으로 되살아난 금강이 야생 생명체들에게 얼마나 중요한 최후의 보루가 되었는지를 확인하는 기록을 발표한다"며 이같이 밝혔다. 이들 단체는 2015년부터 세종 합강리 겨울철새 조사를 매년 진행해 왔으며, 세종보 개방 전후 철새들의 서식 현황과 변화상을 꾸준히 분석해 왔다고 설명했다.이번 2026년 겨울 조사는 지난 2월 11일 세종시와 부강 경계 지역부터 대전~당진 간 고속도로 교각까지 약 12km 구간에서 진행됐다. 조사 결과 모두 66종 3221개체가 확인됐고, 이 가운데 물새는 38종 2675개체로 집계됐다. 2025년 조사와 비교하면 종수는 같았지만, 전체 개체수는 다소 감소했다. 그러나 이들은 "물새 종수는 2023년보다 높은 수준을 유지하고 있어 생태적 다양성이 확보되고 유지되고 있는 것으로 판단된다"고 밝혔다.무엇보다 눈에 띄는 것은 큰고니의 증가라고 이들은 밝혔다. 이번 조사에서 멸종위기종이자 천연기념물인 큰고니는 86개체가 관찰돼 역대 최대 군집을 기록했다는 것. 또 금강을 상징하는 황오리도 254개체가 확인돼 2019년 이후 매년 250여 개체군이 안정적으로 월동하고 있는 것으로 나타났다.이들은 "황오리는 주로 모래섬 인근에서 서식하는데, 이는 황오리 서식에 가장 중요한 요소가 모래톱이라는 점을 보여준다"며 "세종보 건설 이후 완전히 사라졌던 황오리가 2017년 수문 개방 이후 다시 돌아온 것은 모래톱 회복과 직결돼 있다"고 설명했다.반면 기러기류는 감소세를 보였다고 전했다. 올해 조사에서는 큰기러기 540개체, 쇠기러기 234개체 등 모두 774개체가 확인됐다는 것. 이는 역대 최고 수준을 기록했던 2024년 1160개체와 비교하면 크게 줄어든 수치다.이들 단체는 "합강리 및 배후 서식지인 장남평야의 환경 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있다"며 "장남평야의 대규모 공원 조성과 이응교 인근 도시화 가속화가 기러기류의 안정적인 휴식처와 먹이터를 위협하고 있다"고 분석했다.맹금류 조사 결과에서는 흰꼬리수리, 독수리, 매, 참매, 새매, 말똥가리 등 6종 27개체의 맹금류가 확인됐다. 이들은 "맹금류는 먹이 피라미드의 최상위 포식자이자 지역 환경을 평가하는 깃대종"이라며 "다양한 법적 보호종 맹금류가 꾸준히 확인된다는 것은 합강리 일대 하부 생태계가 매우 건강하게 유지되고 있음을 보여주는 증거"라고 밝혔다.이번 조사에서 확인된 법적 보호종은 큰고니, 큰기러기, 흰꼬리수리, 독수리, 참매, 새매, 노랑부리저어새, 흰목물떼새, 흑두루미 등 모두 12종이다. 누적 관찰된 법적 보호종은 22종에 이른다. 특히 멸종위기 야생생물 2급이자 천연기념물인 노랑부리저어새는 올해 18개체가 확인됐고, 황새와 먹황새도 처음 관찰됐다. 이들 단체는 "합강리와 같은 낮은 수심의 습지와 모래톱이 유지돼야만 이들 종이 안심하고 먹이를 찾고 머물 수 있다"고 강조했다.이들은 이번 조사 결과를 토대로 "2017년 11월 세종보 수문 개방 이후 약 8년이 지난 지금, 합강리 일대는 조류 서식 밀도와 종 다양성이 비약적으로 회복됐음을 데이터로 증명하고 있다"며 "합강리는 단순한 하천을 넘어 생태적 복원의 성공 모델"이라고 평가했다.아울러 "세종보 담수는 황오리와 큰기러기, 노랑부리저어새 등의 핵심 서식 기반인 모래톱과 얕은 습지를 다시 수몰시키는 일"이라며 "생태 회복세를 정면으로 부정하는 처사"라고 비판했다.그러면서 이들은 환경부를 향해 "합강리 일대를 국가 습지보호지역으로 지정하고, 과학적 조사 결과를 겸허히 수용해 세종보를 빠르게 철거해야 한다"고 촉구했다.아울러 세종시에 대해서도 "환경도시라는 이름에 걸맞게 친수라는 미명 아래 자행되는 생명 서식처 파괴 행위를 전면 중단하고, 야생 동식물과 공존하는 진정한 생태도시로 거듭나야 한다"고 요구했다.