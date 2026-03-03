윤종명, 대전 동구청장 출마 선언... "동구의 새로운 길을 열겠다"

큰사진보기 ▲윤종명 조국혁신당 대전 동구 지역위원장이 3일 대전시의회에서 대전 동구청장 선거 출마를 선언했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

윤종명 조국혁신당 대전 동구 지역위원장이 오는 6월 치러지는 지방선거에서 대전 동구청장 선거에 출마하겠다고 공식 선언했다. 윤 위원장은 자신을 "세 번 낙선하고 한 번 당선된, 상처 많은 정치인"이라고 표현하며 "정치 인생의 마지막 도전으로 동구 발전을 위해 유종의 미를 거두겠다"고 밝혔다.윤 위원장은 3일 오전 대전시의회 기자실에서 출마 기자회견을 열고 "거대 양당 정치에 휘둘리지 않는 실용·개혁 행정으로 동구의 새로운 길을 열겠다"며 이같이 말했다. 그는 "더불어민주당과 국민의힘 두 거대 정당의 극한 대립 속에 지역 민생이 갇혀 있다"며 "조국혁신당 대전 동구 지역위원장으로서 개혁의 선명성과 합리적 균형추 역할을 분명히 하겠다"고 강조했다.충남 부여 출신인 윤 위원장은 한밭대학교 토목공학 학사와 충북대학교 산업대학원 건설공학 석사 학위를 취득한 토목기술자이자 기업인이다. 그는 동구에서 50년간 살아오며 40년 가까이 토목·건설 현장을 누빈 점을 내세워 자신을 "도시기반시설과 지역개발의 현실을 누구보다 잘 아는 현장형 행정가"라고 소개했다. 2018년 제7회 전국동시지방선거에서는 대전시의회 의원으로 당선돼 운영위원장을 맡았고, 대한민국 시·도의회 운영위원장협의회 부회장으로도 활동했다.윤 위원장은 현 동구청 행정에 대해 "비전은 있으나 실행이 약하고, 홍보는 많으나 결과가 부족하다"고 비판했다. 그는 "박희조 동구청장 체제 4년 동안 대전역세권 개발, 도심융합특구 연계 전략, 원도심 상권 활성화, 청년 유출 방지, 복지·교육·생활 SOC 투자 등 어느 분야에서도 가시적 성과를 체감하기 어렵다"며 "행정은 이벤트가 아니라 결과로 증명해야 한다"고 말했다.이어 동구의 발전 방향과 관련해서는 "동구는 쇠퇴 지역이 아니라 충청권 교통·물류·창업의 전략 거점"이라고 규정했다. 대전역과 복합터미널, 판암·용운·가양·삼성 일대 주거지, 식장산과 대청호를 연결하는 지리적 잠재력을 강조한 그는 ▲대전역세권 개발의 민·관 합동 속도전 체제 전환 ▲도심융합특구와 연계한 청년 창업·벤처 클러스터 조성 ▲원도심 주거환경 개선과 공공임대·재개발의 균형 추진 ▲장애인·노인·아동을 위한 생활밀착형 복지 인프라 확충 ▲식장산·세천유원지·대청호 관광벨트 조성 등을 핵심 공약으로 제시했다.대전·충남 행정통합 문제에 대해서도 입장을 밝혔다. 윤 위원장은 "통합이 거스를 수 없는 흐름이라면, 통합 이후 동구가 무엇을 얻는지가 더 중요하다"며 "공공기관 이전 시 동구 우선 유치, 통합 재정 배분 구조 속 동구 몫 확보, 낙후 원도심 특별지원 제도 명문화 등을 통해 통합이 또 다른 소외로 이어지지 않도록 하겠다"고 말했다.윤 위원장은 기자회견을 마무리하면서 "영광보다 상처가 많았지만 동구를 향한 마음 하나로 여기까지 왔다"며 "행정이 말이 아니라 성과로 증명되는 동구, 청년이 떠나지 않고 돌아오는 동구, 어르신이 존중받는 동구를 위해 마지막까지 최선을 다하겠다"고 지지를 호소했다.한편, 이날 기자회견에는 세종시장 출마를 선언한 황운하 의원을 비롯한 유지곤 대전 서구청장 예비후보, 문수연·김동석 대전시의원 출마예정자 등 지방선거 출마예정자와 당원들이 함께 참석했다.