'신바람연금' 지급 공약 놓고 전·현직 태안군수 공방

전 군민 100만 원 신바람연금 지급 공약을 놓고, 전 현직 태안군수가 충돌하고 있다.국민의힘 소속 김세호 전 태안군수는 3일 오전 충남도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 2022년 당시, 가 군수가 내걸었던 '해상풍력 추진, 전 군민 100만 원 신바람연금 지급'에 대해 문제를 제기했다.김 전 군수는 "당시 여론조사에서 15%p 뒤진 상황이었지만 가 군수가 신바람 연금 지급을 약속했고, 이로 인한 군민의 지지로 1112표 차로 당선됐다"면서 "공약을 본투표 3일 전에 발표했는데 이미 국방부가 5회에 걸쳐 '부동의' 회신을 한 것과 해양수산부 해양공간관리계획 에너지 구역 지정에서 배제된 점 등을 볼 때 공약은 허위사실로 밝혀졌다"고 주장했다. 태안군전피해민대책위원회는 해상풍력 공약과 관련해 충남경찰청에 고발장을 접수한 것으로 알려졌다.이런 주장에 대해 가세로 군수도 이날 오후 기자회견을 열고, "수사기관 고발은 명백한 정치무고다. 당당하게 진실을 밝히겠다"고 맞섰다.가 군수는 성명서와 고발장에서 제기한 ▲해상풍력 사업의 인허가 및 협의 상태가 2022년 100만원 신바람연금 공약 당시 어떤 단계였는지 ▲국방부 협의 과정에서 5회 걸쳐 부동의 회신 유무 ▲해양수산부 해양공간관리계획상 에너지구역 지정 여부 ▲700억 원 재원확보 구조의 현실 가능성 및 관련 법령 및 제도적 근거 존재 여부 ▲2018년 7월부터 태안군이 주도한 SPC 5개 법인 관련 사항 및 100% 해외 지분 양도 사실 등에 대해 조목조목 반박했다.가 군수는 "공약이라는 것은 당선되면 이렇게 하겠다는 유권자와의 약속이며, 2022년 당시 제도와 여건이 이뤄지지 않은 상태의 공약이기 때문에 허위사실이라는 발언은 공약의 뜻조차 모르는 발언"이라고 비판했다.이어 ▲당초 육해공군이 부정적이었으나 여러 차례의 협의를 통해 3개 기관과 조건부 협의 중인 점 ▲해상풍력 사업 예정 지역이 현행법상 해양공간관리계획의 적용 대상이 아닌 점 ▲3월중 개최하는 제320회 태안군 임시회에 신재생에너지 개발이익공유 조례를 재차 상정해 주민 이익 공유 최대한 확보 ▲서해해상풍력의 경우 외국계자본 100% 소유 시 환경영향평가 등 절차 이행이 불가해 지분 변경 등을 제시하며 의혹을 일축했다.끝으로 가세로 군수는 "해상풍력은 현재의 법적 테두리 내에서 우리 군이 할 수 있는 현실적인 대안이라 추진하는 것"이라며 "앞으로도 군수직을 걸고 행정의 원칙을 지켜나가겠다. 부당한 논리로 군민의 권익을 훼손하는 일이 발생해서는 안 된다"고 강조했다.