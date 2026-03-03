기후위기 시대, 비를 가르치라는 유엔의 메시지

▲2026 UN World Water Day_Teach the Rain, Empower Women 빗물박사TV

덧붙이는 글 | 이 글에서 소개한 1분 영상 「Water Leadership for Women」은 2026년 세계 물의 날을 맞아 국제물협회(IWA) 빗물관리전문가그룹이 제작한 작품입니다. 필자는 해당 영상 제작에 참여하며, 케냐·네팔·탄자니아·우간다·베트남 등 여러 나라의 레인스쿨 현장을 다시 바라보게 되었습니다.



영상 속 장면은 개발도상국의 사례처럼 보일 수 있지만, 그 안에는 기후위기 시대를 살아가는 모든 나라가 배워야 할 메시지가 담겨 있습니다. 물을 이해하고, 기록하고, 함께 관리하는 힘은 거대한 설비가 아니라 사람에게서 나온다는 점입니다.



기술은 필요합니다. 그러나 기술을 움직이는 것은 사람입니다.

물이 흐르는 곳에 평등이 자라기 위해서는, 물을 가장 가까이에서 다루는 사람들이 리더로 설 수 있어야 합니다.



이 글이 독자 여러분께 “우리는 무엇부터 시작할 것인가”를 함께 묻는 계기가 되기를 바랍니다.

2026년 3월 22일, 세계 물의 날의 주제는 물과 여성(Water and Gender)이다. 유엔은 올해 이렇게 선언했다.물이 흐르는 곳에 평등이 자란다(Where water flows, equality grows).기후 위기가 일상이 된 시대에 이 문장은 단순한 구호가 아니다. 폭염과 가뭄, 산불과 침수가 반복되는 지금, 물은 생존의 조건이자 사회 구조의 거울이기 때문이다. 이 메시지를 담아 국제물연합(International Water Association, IWA) 빗물 관리 전문가 그룹은 1분짜리 짧은 영상을 제작했다. 영상은 화려하지 않다. 케냐, 네팔, 탄자니아, 우간다, 베트남의 학교 교실과 빗물 탱크 옆 장면이 차분히 이어진다. 학생들이 수위를 살피고, 기록지를 적고, 여성 교사가 설명한다. 영상은 기술을 설명하지 않는다. 사람을 보여준다. 그리고 한 문장을 남긴다. "비를 가르치라."이 영상이 소개하는 레인스쿨 이니셔티브(Rain School Initiative)는 유엔 워터 액션 아젠다에 등록된 공식 행동이다. 그들이 하는 일은 단순하다. 아이들이 직접 비의 양을 측정한다. 저장된 빗물의 수질을 관찰한다. 사용량을 기록하고 탱크를 점검한다. 여성 교사와 어머니가 교육과 관리의 중심에 선다. 물은 더 이상 위에서 공급되는 자원이 아니다. 함께 이해하고 책임지는 공동의 자산이 된다.이것이 물과 여성의 실천이다. 물이 흐르는 곳에 평등이 자라게 하려면, 물을 가장 가까이에서 다루는 사람들이 리더가 되어야 한다.영상의 장면은 언뜻 개발도상국처럼 보인다. 작은 학교, 단순한 빗물탱크, 손으로 쓰는 기록지. 그러나 정말 그것이 '뒤처진 모습'일까. 기후위기는 개도국과 선진국을 가리지 않는다. 오히려 중앙집중화된 거대한 시스템에 익숙한 사회가 더 취약할 수 있다. 하나의 장애가 곧 전체의 마비로 이어지기 때문이다. 레인스쿨은 거대한 설비 대신 사람의 이해와 참여를 기반으로 한다. 이 구조는 위기 상황에서 더 유연하게 작동한다. 그 장면은 '개도국의 현재'가 아니라 '선진국이 배워야 할 미래'일지도 모른다.한국에서는 물 문제를 말할 때 기술이 먼저 등장한다. AI 기반 수자원 관리, 스마트 워터 시스템,디지털 데이터 플랫폼. 기술은 필요하다. 그러나 질문은 이것이다. 우리는 아이들에게 비를 가르친 적이 있는가. 우리 동네의 물 흐름을 함께 살펴본 적이 있는가. AI는 강우량을 예측할 수 있다. 그러나 물을 아끼는 습관까지 만들어낼 수 있을까.가정에서 물을 가장 많이 다루는 사람은 누구인가. 아이에게 위생과 절약을 가르치는 사람은 누구인가. 대개는 엄마다. 그런데 물정책의 회의장에는 왜 여성의 얼굴이 드문가. 우리는 오랫동안 물을 토목과 공학의 문제로만 다루어 왔다. 그 결과 정책은 남성 중심 구조로 굳어졌고, 생활의 경험은 정책의 주변으로 밀려났다. 유엔이 말하는 물과 여성은 여성을 보호 대상으로 보라는 뜻이 아니다. 물을 다루는 경험을 가진 사람이 물을 이끌도록 하라는 제안이다.물절약은 거대한 프로젝트가 아니다. 샤워 시간을 줄이고, 설거지할 때 물을 잠그고, 빗물을 받아 화단에 쓰고, 아이와 함께 사용량을 기록하는 일. 이 작은 실천이 문화를 만든다. 물이 흐르는 곳에 평등이 자란다는 말은 물이 생활 속에서 이해되고 관리될 때 가능하다. 기술은 도구다. 그러나 문화를 만드는 것은 사람이다.기후위기 시대, 우리는 무엇부터 시작할 것인가. 더 정교한 AI 시스템을 설계할 것인가, 아니면 아이와 부모가 함께 비를 배우는 시간을 만들 것인가. 선진국이라고 해서 더 안전한 것은 아니다. 오히려 시스템 의존도가 높을수록 회복력은 약해질 수 있다. 유엔은 이미 방향을 제시했다. 물이 흐르는 곳에 평등이 자라게 하려면 물이 생활 속에서 이해되고, 여성이 물의 리더로 설 수 있어야 한다.AI보다 먼저, 엄마의 물 리더십이다.