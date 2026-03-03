윤석열 대신 이 대통령으로 국회 본관 지하통로 사진 교체

큰사진보기 ▲3일 국회 본관 지하통로에 있던 윤석열 전 대통령의 취임식 당시 선서 사진이 우원식 국회의장 결정으로 이재명 현 대통령 선서 사진으로 교체됐다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"의장님, 즉시 내란 우두머리 윤석열의 사진을 치워주십시오."(2월 20일 조국 조국혁신당대표) "방금 윤석열 사진을 철거했습니다." (3월 3일 우원식 국회의장)

AD

큰사진보기 ▲실제 바뀐 사진 건너편에도 노태우 김영삼, 김대중, 노무현 전 대통령의 취임식 당시 선서 사진이 걸려있지만 전두환 사진은 걸려있지 않았다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

3일 국회 본관 지하통로에 있던 윤석열 전 대통령의 취임식 당시 선서 사진이 이재명 현 대통령의 선서 사진으로 교체됐다.우원식 국회의장은 이날 본인 페이스북 등을 통해 "국회는 방금 전 국회 본관 지하통로에 전시된 사진 중 윤석열 전 대통령이 포함된 사진을 철거했다"라며 "특히 이번 결정은 최근 법원의 판단을 통해, 12.3 비상계엄 당시 윤 전 대통령이 내란 우두머리로서 국회 침탈을 주도한 행위에 대한 위헌·위법성이 명확히 확인된 점을 고려한 것"이라고 알렸다.우 의장은 "국회는 헌법기관으로서 국헌문란 행위에 대해 분명한 입장을 취할 의무가 있다"라며 "따라서 국회의장은 입법부 수장이자 피해기관인 국회의 대표로서, 내란 우두머리의 사진이 국회 공간에서 전시되는 것이 헌법 정신에 부합하지 않는다고 판단했다"라고 덧붙였다. 이어 "국회의장은 앞으로도 국회의 공간과 상징물이 헌법 가치와 민주공화국 정신에 부합하도록 관리를 강화해나갈 것임을 알려드린다"라고도 했다.이는 앞서 지난 2월 20일 조국 조국혁신당 대표가 요청한 데 따른 것이다.조 대표는 당시 "조국혁신당이 작년 7월 발의한 내란범 사면을 금지하는 사면법 개정안(병합)이 법사위 소위를 통과했다. 하루라도 빨리 사면법을 개정해서 내란 우두머리는 사면을 금지하도록 대못을 박아야 한다"라며 "의장님께 정중히 요청한다. 즉시 내란 우두머리 윤석열의 사진을 치워달라"라고 썼다.그는 "국회 본관과 의원회관을 잇는 지하통로에는 역대 대통령들의 취임 선서 사진이 있지만 내란우두머리 전두환의 사진은 없다. 민주공화국을 파괴한 중대 범죄자의 사진을 국회에 걸어두지 않는 것이 상식이기 때문"이라며 이같이 주장했다.실제 바뀐 사진 건너편에도 노태우, 김영삼, 김대중, 노무현 전 대통령의 취임식 당시 선서 사진이 걸려있지만 전두환 사진은 걸려있지 않았다.사진 교체 소식이 알려지자 조 대표는 3일 이 소식을 본인 페이스북에 알리며 환영했다. 그는 "의장님 결정으로 윤석열 사진이 오늘 3월 3일 철거됐고, 그 자리에 이 대통령 사진이 부착됐다"라며 "우 의장님 결정에 경의를 표한다"라고 썼다.